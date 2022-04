IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX erwirbt zusätzliche Gebührenbeteiligung am Kupfer-Molybdän-Bergbaubetrieb Caserones und führt 10-Millionen-US-Dollar-Finanzierung mit Franco-Nevada durch

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX erwirbt zusätzliche Gebührenbeteiligung am Kupfer-Molybdän-Bergbaubetrieb Caserones und führt 10-Millionen-US-Dollar-Finanzierung mit Franco-Nevada durch

Vancouver, British Columbia, 14. April 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (EMX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für eine Kaufsumme von 25,74 Millionen USD eine zusätzliche (effektive) Gebührenbeteiligung (Net Smelter Return Royalty/NSR) von 0,3155 % am Kupfer-Molybdän-Bergbaubetrieb Caserones in Nordchile erworben hat. In Verbindung mit der im August 2021 von EMX erworbenen NSR-Beteiligung von 0,418 % (siehe EMX-Pressemitteilung vom 17. August 2021) hält EMX nun eine effektive NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 0,7335 %. Gleichzeitig hat Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) eine (effektive) NSR-Gebühr von 0,4582 % zu ähnlichen Bedingungen erworben.

Seit der Übernahme hat EMX aus der effektiven Beteiligung von 0,418 % im zweiten, dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Cashflow vor Steuern von insgesamt 3,6 Millionen Dollar aus dem Betrieb Caserones generiert. Im Rahmen des Lizenzkaufs erhält EMX für die zusätzlich erworbene Beteiligung Lizenzausschüttungen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022.

Zur Finanzierung des Erwerbs einer zusätzlichen NSR-Gebühr hat EMX vereinbart, mit Franco-Nevada auch eine Privatplatzierung in Höhe von 12,58 Millionen CAD (10 Millionen USD) durchzuführen. Nach Abschluss wird Franco-Nevada rund 3,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von EMX auf nicht verwässerter Basis halten. EMX freut sich sehr, Franco-Nevada als Aktionär begrüßen zu können.

Überblick über Caserones. Der Tagebaubetrieb Caserones wird auf einer bedeutenden kupfer- und molybdänführenden Porphyrlagerstätte in der Region Atacama im Bereich der Andenkordillere in Nordchile, 162 Kilometer südöstlich der Stadt Copiapó, erschlossen. Betreiber der Mine ist die Firma SCM Minera Lumina Copper Chile SpA (Minera Lumina), die sich in Besitz der JX Nippon Mining & Metals Corporation befindet.

Im Betrieb Caserones werden in einer herkömmlichen Brecher-, Mühlen- und Flotationsanlage Kupfer- und Molybdänkonzentrate bzw. in einer Anlage mit Haldenlaugung, Lösungsmittelextraktion und Elektrogewinnung Kupferkathoden hergestellt. Im Jahr 2020 produzierte der Betrieb 104.917 Tonnen Feinkupfer im Konzentrat, 2.453 Tonnen Feinmolybdän im Konzentrat und 22.056 Tonnen Feinkupfer in den Kathoden (die Ergebnisse für 2021 wurden von Minera Lumina noch nicht veröffentlicht). Der Tagebaubetrieb Caserones erzielt ein durchschnittliches Abfall-Erz-Verhältnis von 0,47, verfügt laut aktuellem Minenplan (Stand Ende 2020) über eine geschätzte Restlaufzeit von 17 Jahren und birgt ein hervorragendes Explorationspotenzial.

Einzelheiten zur Übernahme. Die Mine Caserones ist mit einer NSR-Lizenzgebühr von 2,88 % belegt, die im Rahmen einer Vereinbarung aus dem Jahr 2009 zwischen SCM Minera Lumina Copper Chile S.A. als Käufer auf der einen Seite und Compañía Minera Caserones (CMC) sowie Sociedad Legal Minera California Una de la Sierra Peña Negra (SLM California) als Verkäufer auf der anderen Seite fixiert wurde. CMC und SLM California haben die Mineralkonzessionen, die über der Lagerstätte Caserones liegen, ursprünglich übernommen. Der Besitz der NSR-Lizenzgebühr von 2,88 % ist derzeit zwischen CMC (32,5 %) und SLM California (67,5 %) aufgeteilt. Der einzige Zweck von SLM California ist es, die Lizenzeinnahmen an die Aktionäre in Form von Dividenden auszuschütten und in Chile die Steuern auf diese Einnahmen abzuführen.

EMX hat heute im Rahmen von Aktienkaufvereinbarungen mit bestehenden Aktionären von SLM California zusätzlich 16,23 % der Aktienanteile an SLM California für 25,74 Millionen USD erworben.

Privatplatzierung. Franco-Nevada wird 3.812.121 Einheiten zum Preis von 3,30 CAD pro Einheit erwerben, was einem Gesamterlös von 12.580.000 CAD entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Warrant, der innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt und zum Preis von 4,45 CAD gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden kann. Die Aktien, die bei Abschluss ausgegeben bzw. im Zuge der Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einem Veräußerungsverbot (Haltedauer) von vier Monaten. Der Erlös aus der Platzierung in Höhe von insgesamt 12.580.000 CAD wird für den Erwerb der zusätzlichen (effektiven) Gebührenbeteiligung an Caserones verwendet.

Qualifizierter Sachverständiger

Eric P. Jensen, CPG, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde und als Mitarbeiter des Unternehmens die Veröffentlichung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu dem Abschluss der Transaktionen, den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen, Budgetierungen und dem Potenzial, zu der geschätzten Lebensdauer der Mine, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zur zeitlichen Planung bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial Mehrwert und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren. Es besteht die Möglichkeit, dass EMX die Transaktion nicht abschließt, und zwar infolge der Unfähigkeit, die Abschlussbedingungen zu erfüllen, einer Unverfügbarkeit von Finanzierungen oder aus anderen Gründen, die EMX zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehen kann.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Erläuterungen und Analysen des Managements für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr (MD&A) und in der zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

