IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty erhält Aktien von Boreal Energy Metals als Gegenleistung für zwei Nickel-Kupfer-Kobaltprojekte in Schweden

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty erhält Aktien von Boreal Energy Metals als Gegenleistung für zwei Nickel-Kupfer-Kobaltprojekte in Schweden

EMX Royalty erhält Aktien von Boreal Energy Metals als Gegenleistung für zwei Nickel-Kupfer-Kobaltprojekte in Schweden

Vancouver, British Columbia, 18. Mai 2018 (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) - EMX Royalty Corporation (EMX) freut sich, die Übernahme von 2.020.202 Stammaktien von Boreal Energy Metals Corp. (BEMC), einer zusätzlichen Aktienbeteiligung von 4 % an BEMC, bekannt zu geben.



Damit erhöht sich die gesamte Beteiligung von EMX an den ausgegebenen und ausstehenden Aktien von BEMC auf 9,9 %. EMX erwarb die zusätzlichen Aktien in Verbindung mit dem Verkauf der Nickel-Kupfer-Kobaltprojekte Njuggträskliden und Mjövattnet in Schweden (die Projekte) Siehe EMX-Pressemeldung vom 11. April 2018.

. Die Aktien wurden zu einem angenommenen Preis von 0,05 CAD pro Aktie an EMX begeben.

EMX wurde überdies eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 3 % an den Projekten sowie eine weitere Gegenleistung zugunsten von EMX gewährt. Die TSX Venture Exchange hat die Übertragung der Explorationskonzessionen Mjövattnet und Njuggträskliden von EMX auf BEMC unter Vorbehalt der üblichen einzureichenden abschließenden Unterlagen genehmigt.

BEMC ist ein kürzlich gegründetes privates Unternehmen, das sich auf Batteriemetall in Skandinavien konzentriert und eine Tochtergesellschaft von Boreal Metals Corporation (Boreal) (TSX Venture: BMX) ist. Zusätzlich zu seiner direkten Beteiligung an BEMC, die eine erste Aktienbeteiligung von 5,9 % aus dem Verkauf des Kobaltprojekts Guldgruvan Siehe EMX-Pressemeldungen vom 9. Februar 2018 und 20. März 2018.

beinhaltet, ist EMX über seinen 17,9-%-Anteil an Boreal, dem die übrigen 90,1 % an BEMC gehören, auch indirekt beteiligt. Mit diesen Beteiligungen haben EMX und seine Aktionäre unmittelbare Chancen auf Aktiengewinne, während die Gebührenbeteiligungen langfristige Chancen auf Einnahmen aus der Rohstoffproduktion sowie die Möglichkeit von kontinuierlichen Explorationserfolgen und -entdeckungen eröffnen.

Andere Neuigkeiten - Ergebnisse des ersten Quartals 2018. Das Unternehmen hat seinen Zwischenabschluss für das Quartal, das am 31. März 2018 endete, eingereicht. Der Zwischenabschluss ist auf SEDAR unter www.sedar.com, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter www.EMXRoyalty.com erhältlich. Die Finanzergebnisse wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board erstellt und sind in kanadischen Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben.

Die Aktionäre von EMX, die ein kostenloses gedrucktes Exemplar des Zwischenabschlusses wünschen, können sich per E-Mail unter msegovia@EMXRoyalty.com oder unter der Anschrift Suite 501 - 543 Granville Street, Vancouver, BC, V6C 1X8 an das Unternehmen wenden.

Über EMX. EMX nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner unsere Mineralkonzessionen erweitert und EMX Zahlungen in Vorbereitung auf die Produktion sowie Gebührenbeteiligungen erhält. EMX ergänzt seine Gebührengenerierungsinitiativen durch den Erwerb von Gebührenbeteiligungen und strategische Investments.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

