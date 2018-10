IRW-News: ECOBALT SOLUTIONS INC: eCobalt Solutions Inc. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Weitere Suchergebnisse zu "eCobalt Solutions":

eCobalt Solutions Inc.



präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 22 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei eCobalt Solutions Inc. (WKN: A2APZ7; ISIN: CA27888J1084) zu informieren. Jeweils zweimal täglich (11:30 Uhr und 15:00 Uhr) wird das Unternehmen eine Präsentation direkt am Stand abhalten.

Kobalt ist eines der wichtigsten Batterienmetalle unserer Zeit. Gerade der wachsende Elektroautomarkt treibt die Nachfrage nach Kobalt an. Daher ist es mir eine besondere Freude den nächsten nordamerikanischen Kobaltproduzenten auf der größten europäischen Rohstoffmesse in München präsentieren zu können. Die Konstruktionsvorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir erwarten derzeit einen pünktlichen Start der kommerziellen Produktion im Jahr 2020. Ich freue mich schon Ihnen die neueste Entwicklung präsentieren zu können, so Michael Callahan, President & CEO von eCobalt Solutions Inc.

Sollten Sie Interesse an einem One-on-One Meeting mit dem Unternehmen haben, würden wir gerne vorab einen Termin mit Ihnen vereinbaren um etwaige Terminkollisionen zu vermeiden. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an cakir@soarfinancial.com

Die letzten wichtigen Pressemeldungen von eCobalt Solutions Inc. finden Sie hier:

- eCobalt meldet erfolgreichen Abschluss von Pilotuntersuchungen zur Herstellung von sauberem Kobaltkonzentrat: https://www.irw-press.com/de/news/ecobalt-meldet-erfolgreichen-abschluss-von-pilotuntersuchungen-zur-herstellung-von-sauberem-kobaltkonzentrat_44545.html?isin=CA27888J1084

- Die Bauarbeiten am Kobaltprojekts Idaho von eCobalt schreiten voran: https://www.irw-press.com/de/news/die-bauarbeiten-am-kobaltprojekts-idaho-von-ecobalt-schreiten-voran_44320.html?isin=CA27888J1084

- eCobalt berichtet über aktuellen Stand der Bauarbeiten im Kobaltprojekt Idaho: https://www.irw-press.com/de/news/ecobalt-berichtet-ueber-aktuellen-stand-der-bauarbeiten-im-kobaltprojekt-idaho_44614.html?isin=CA27888J1084

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über eCobalt Solutions Inc.

eCobalt ist ein an der Toronto Stock Exchange gelistetes Unternehmen, das sich die Herstellung sauberer Kobaltprodukte zur Aufgabe gemacht hat. Diese Kobaltprodukte, die auf sichere, verantwortungsvolle und transparente Weise in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, werden von den wachstumsstarken Märkten für Akkus und erneuerbare Energien dringend benötigt. Das Kobaltprojekt Idaho des Unternehmens, das sich im östlichen Zentral-Idaho im historischen Idaho Cobalt Belt befindet, ist das einzige mit Umweltgenehmigung ausgestattete primäre Kobaltprojekt der Vereinigten Staaten. Es steht zu 100 % im Eigentum der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Formation Capital Corporation, U.S.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ecobalt.com.

Ansprechpartner für Anleger

Fiona Grant Leydier

V.P., Investor Relations

T: +1 604.682.6229 x 225

E: fgrant@ecobalt.com

