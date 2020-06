IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals meldet kurzfristiges Darlehen von einer nahestehenden Partei

IRW-PRESS: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals meldet kurzfristiges Darlehen von einer nahestehenden Partei

VANCOUVER (BC), 2. Juni 2020 - East Africa Metals Inc.



(TSX Venture: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich SinoTech (HongKong) Corporation Limited, ein Insider des Unternehmens, bereit erklärt hat, dem Unternehmen ein ungesichertes Darlehen in Höhe von 250.000 CAD zu einem Zinssatz von 12 % p.a. bereitzustellen. Das Darlehen muss entweder (a) 15 Geschäftstage nach Abschluss einer Finanzierung oder Transaktion in Verbindung mit der Erschließung des Projekts Harvest des Unternehmens (siehe Pressemeldung vom 24. Februar 2020) oder (b) 6 Monate nach Erhalt des Darlehensbetrags zurückgezahlt werden, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist. Eine Verlängerung des Darlehens ist der Zustimmung von SinoTech vorbehalten.

Wir schätzen die fortlaufende Unterstützung von SinoTech sehr, während wir unsere äthiopischen Projekte erschließen, meint Andrew Lee Smith, President und Chief Executive Officer des Unternehmens. East Africa sollte weiterhin von den Beiträgen unseres Partners mit Sitz in Peking bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens und des Projekts Harvest profitieren.

Der Erlös wird als kurzfristiges Working Capital verwendet.

Das Darlehen von einem Insider gilt als eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. Das Darlehen ist von der Anforderung betreffend die formelle Bewertung gemäß dieser Vorschrift ausgenommen, da das Unternehmen nicht an einem von dieser Vorschrift bestimmten Markt notiert. Zudem ist das Darlehen von der Anforderung betreffend die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß dieser Vorschrift ausgenommen, da das Darlehen zu angemessenen kommerziellen Bedingungen erfolgt und nicht in Stimmrechte oder Wertpapiere des Unternehmens umgewandelt werden kann.

Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) 21 Tage vor dem Abschluss des Darlehens eingereicht, da es nach Einschätzung des Unternehmens im besten Interesse des Unternehmens war, das Darlehen abzuschließen, um die Mittel vor diesem Zeitraum verwenden zu können.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, glauben, planen, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, budgetieren, können, werden, könnten, dürften, sollten, darauf hindeuten, zuversichtlich oder Abwandlungen solcher Begriffe oder an ähnlichen Bezeichnungen oder Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Errungenschaften der Gesellschaft wesentlich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Abschluss der Sino Union-Transaktion; Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Sino Union-Transaktion; die Fähigkeit von Sino Union und Tibet Huayu, die äthiopischen Projekte und Konzessionsgebiete im Rahmen der erforderlichen Gesetze und Vereinbarungen zu erschließen und zu betreiben; das Ergebnis des Schiedsverfahrens mit dem Entwicklungsunternehmen für die tansanischen Projekte; dass das Unternehmen im Falle des Erfolgs des Schiedsverfahrens den Standort übernehmen und die tansanischen Projekte vorantreiben kann; dass die Zahlungen im Rahmen der tansanischen endgültigen Vereinbarung im Falle des Erfolgs des Schiedsverfahrens nicht rückerstattungsfähig sind; die Einbringlichkeit der äthiopischen und tansanischen Mehrwertsteuerforderung; frühzeitige Exploration; die Fähigkeit von East Africa, andere unternehmerische Möglichkeiten für das Unternehmen zu erkennen; die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, genügend Barmittel zu generieren, um seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, und dass es gezwungen ist, andere Optionen in Anspruch zu nehmen; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Geschäftstätigkeit fortzusetzen; die Möglichkeit, dass das Unternehmen zusätzliche Finanzmittel benötigt, um die äthiopischen Projekte zu einem Bergbaubetrieb auszubauen; die Risiken, die mit dem Erhalt notwendiger Lizenzen oder Genehmigungen verbunden sind, einschließlich und nicht beschränkt auf die Genehmigung der äthiopischen Regierung der Erweiterungen der Mineralressourcen von EAM in Bezug auf die äthiopischen Konzessionsgebiete und Projekte des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; Verfügbarkeit von Kapital; Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen des Unternehmens, einschließlich der ersten und aller Aktualisierungen der Mineralressourcen für die Projekte Adyabo, Harvest und Handeni; Realisierung von Mineralressourcenschätzungen; Zinsen und Wechselkurse; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Zugang; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; staatliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Steuerrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Investitionsausgaben; operative oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Personalbeziehungen; der spekulative Charakter der strategischen Metallerkundung und -erschließung einschließlich der Risiken von Anfechtungen der Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; und Änderungen der Projektparameter im Zuge der Optimierung der Pläne; ebenso wie die im Kotierungsantrag des Unternehmens, den Finanzabschlüssen von East Africa und in der Diskussion und Analyse des Managements für die neun Monate zum 30. September 2019 und für das Jahr zum 31. Dezember 2018 sowie im Kotierungsantrag von East Africa vom 8. Juli 2013 dargelegten Risikofaktoren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit bewiesen. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Titel-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Aspekte erheblich beeinflusst werden. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen im Rahmen der Schätzung sind unsicher und es hat keine ausreichende Exploration gegeben, um die abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass abgeleitete Mineralressourcen in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie umgewandelt werden können. Die enthaltenen Gold-, Kupfer- und Silberangaben verstehen sich als In-situ-Werte. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die geschätzten Mengen produziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Preis von Edel- und Basismetallen, die Nachfrage nach Edel- und Basismetallen, die Möglichkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kostengünstig zu beschaffen, die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten, sowie den gesetzlichen Rahmenbedingungen, einschließlich und nicht beschränkt auf Lizenzgenehmigungen, soziale und ökologische Angelegenheiten und andere Annahmen und Faktoren, wie hierin dargelegt. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen enthaltenen Erwartungen abweichen können. Das Unternehmen aktualisiert oder überarbeitet keine zukunftsgerichteten Informationen, auch wenn neue Informationen verfügbar werden, es sei denn, die Gesetzgebung verlangt dies vom Unternehmen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

