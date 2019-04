IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals kündigt ordentliche Haupt- und Sonderversammlung zur Einholung der Genehmigung der Aktionäre für die Finanzierung und Erschließung der Lagerstätten Terakimti, Mato Bula und Da Tambuk in Äthiopien an un

IRW-PRESS: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals kündigt ordentliche Haupt- und Sonderversammlung zur Einholung der Genehmigung der Aktionäre für die Finanzierung und Erschließung der Lagerstätten Terakimti, Mato Bula und Da Tambuk in Äthiopien an und schließt Privatplatzierung ab

Vancouver, British Columbia - 12. April 2019 - East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) (Unternehmen, East Africa oder EAM) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine ordentliche Haupt- und Sonderversammlung für den 31. Mai 2019 anberaumt hat, um die Genehmigung der Aktionäre für den Verkauf von rund 70 % der Besitzanteile an den äthiopischen Vermögenswerten des Unternehmens an Tibet Huayu Mining Co. Ltd (Tibet Huayu) einzuholen (siehe Pressemeldung vom 8. Februar 2019). Das Unternehmen gibt ferner den Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt.

Das Unternehmen ersucht die Aktionäre um die Genehmigung der geplanten Transaktion mit Tibet Huayu (siehe Pressemeldung vom 11. Februar 2019). Die geplante Transaktion sieht die Übertragung von 70 % der Besitzanteile von EAM an seinen äthiopischen Tochtergesellschaften an Tibet Huayu und den Abschluss von Joint-Venture-Verträgen zwischen den Parteien zum Zwecke der Erschließung und des Betriebs der äthiopischen Bergbauaktiva von EAM vor. EAM hält 70 % der Besitzanteile an Harvest Mining PLC (Harvest) sowie 100 % der Anteile an Tigray Resources Incorporated PLC (TRI). Harvest ist im Besitz einer Bergbaulizenz für das Oxid-Gold-Projekt Terakimti. EAMs Tochter TRI hält die Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk (das Konzessionsgebiet Adyabo), die sich in der Endphase des Antrags auf Erteilung einer Bergbaulizenz befinden.

Die Transaktion beinhaltet folgende Bedingungen, denen Tibet Huayu im Austausch für 55 % der Anteile an Harvest und 70 % der Anteile an TRI nachkommen wird:

- Entrichtung einer Barzahlung von 1,7 Millionen USD an EAM;

- Finanzierung, Erschließung und Betrieb der Projekte Terakimti, Da Tambuk und Mato Bula.

Bei Abschluss der geplanten Transaktion:

- wird Tibet Huayu die Rechte (Beteiligung) an 55 % des Gewinns nach Steuern/der staatlichen Ausschüttungen für Harvest und an 70 % des Gewinns nach Steuern/der staatlichen Ausschüttungen für TRI halten;

- wird EAM die Rechte (Beteiligung) an 15 % des Gewinns nach Steuern/der staatlichen Ausschüttungen für Harvest und an 30 % des Gewinns nach Steuern/der staatlichen Ausschüttungen für TRI halten.

- Die Abschlussbedingungen beinhalten:

- Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, u.a. die Genehmigungen durch das Board, die Aufsichtsbehörden und die Regierung;

- Abschluss einer endgültigen Vereinbarung; und

- Eingang der Barzahlung von 1,7 Millionen USD bei EAM.

Die kombinierten Investitionskosten für die drei äthiopischen Projekte, für die Bergbaulizenzen gewährt wurden oder beantragt wurden, belaufen sich auf Grundlage der NI 43-101-konformen wirtschaftlichen Erstbewertung (siehe Pressemeldung vom 30. April 2018) auf 120 Millionen US-Dollar.

EAM wird die Mineralrechte und alle Explorationsverpflichtungen im Hinblick auf alle aussichtsreichen Ziele behalten, die nicht Teil der drei Bergbaulizenzen sind (Mineralressourcen von EAM). EAM wird Tibet Huayu ein Vorkaufsrecht von angemessener Dauer auf den Erwerb der Mineralressourcen von EAM einräumen.

Privatplatzierung

Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es die zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemeldungen vom 11. Februar, 28. Februar und 27. März 2019) vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX-V abgeschlossen und einen Bruttoerlös von 2.511.360 Dollar erzielt hat. Dieser Betrag schließt die erste abgeschlossene Tranche in Höhe von 2,3 Millionen Dollar ein. In Verbindung mit dem Abschluss hat das Unternehmen insgesamt 15.969.000 Einheiten begeben und damit einen Bruttoerlös von 2,51 Millionen Dollar eingenommen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie zu erwerben. Alle im Rahmen dieser Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach Abschluss der Privatplatzierung endet.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für die Durchführung eines Diamantbohrprogramms sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet. Ziel des Bohrprogramms ist es, die bestehende Ressourcenbasis in den äthiopischen Projekten durch die Erprobung von Erweiterungen der bestehenden Ressourcen und von vorrangigen Explorationszielen zu steigern.

Fünf Insider des Unternehmens nahmen an der Privatplatzierung teil und zeichneten insgesamt 562.500 Einheiten im Gesamtwert von 90.000 Dollar. Die Teilnahme der Insider an der Privatplatzierung stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions dar. Die Transaktion ist von den formellen Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der Marktwert der begebenen Wertpapiere noch die von den Insidern gezahlte Gegenleistung 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) 21 Tage vor dem Abschluss der Privatplatzierung eingereicht, da die Beteiligung der Insider des Unternehmens erst bei Abschluss der Privatplatzierung bestätigt wurden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot in den Vereinigten Staaten bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

