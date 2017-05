IRW-News: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals absolviert Ergänzungsbohrungen bei Mato Bula: zu jüngsten Durchschneidungen zählt 12,60 Meter-Abschnitt mit Erzgehalten von 12,59 Gramm Gold pro Tonne, 0,66 % Kupfer und 1,5 Gramm Silber pro Tonne

IRW-PRESS: EAST AFRICA METALS INC: East Africa Metals absolviert Ergänzungsbohrungen bei Mato Bula: zu jüngsten Durchschneidungen zählt 12,60 Meter-Abschnitt mit Erzgehalten von 12,59 Gramm Gold pro Tonne, 0,66 % Kupfer und 1,5 Gramm Silber pro Tonne

East Africa Metals absolviert Ergänzungsbohrungen bei Mato Bula: zu jüngsten Durchschneidungen zählt 12,60 Meter-Abschnitt mit Erzgehalten von 12,59 Gramm Gold pro Tonne, 0,66 % Kupfer und 1,5 Gramm Silber pro Tonne

Vancouver, British Columbia - 29. Mai 2017 - East Africa Metals Inc.



(TSX-V: EAM) (East Africa oder das Unternehmen) freut sich, über die neu gewonnenen Ergebnisse aus den vor kurzem abgeschlossenen ergänzenden Diamantbohrungen in der Lagerstätte Mato Bula im Projekt Adyabo in Äthiopien zu berichten.

Hier die wichtigsten Durchschneidungen: - Bei Mato Bula: In 77,40 Meter Bohrtiefe (WMD085) wurden 12,60 Meter mit einem Erzgehalt von 12,59 Gramm Gold pro Tonne, 0,66 % Kupfer und 1,5 Gramm Silber pro Tonne durchteuft. - Bei Mato Bula: In 150,40 Meter Bohrtiefe (WMD086) wurden 7,60 Meter mit einem Erzgehalt von 14,59 Gramm Gold pro Tonne, 0,62 % Kupfer und 1,5 Gramm Silber pro Tonne durchteuft.

Arbeiten bei Mato Bula im Projekt Adyabo

Die ergänzenden Diamantbohrungen bei Mato Bula wurden am 15. Mai 2017 abgeschlossen. Insgesamt wurden 7.025 Bohrmeter in 49 Löchern absolviert. Die geophysikalischen IP-Messungen vor Ort werden fortgesetzt und voraussichtlich Anfang Juni 2017 abgeschlossen. Die zuletzt erzielten Probenergebnisse sind nachstehend aufgelistet.

Durchschneidungen im Rahmen der ergänzenden Diamantbohrungen bei Mato Bula Loch- von bis AbschGoldKupfSilZinAzimEinfallZielbe Nr. (m) (m)nitt er berk ut winkel reich (m) 1 g/ % t g 2,3 /t %

WMD07 16,219,02,76 5,130,041,70,0270 -45 Mato 6 4 0 1 Bula

40,046,05,99 2,290,268,00,3 1 0 0

WMD07 30,036,06,00 1,360,551,20,0270 -69 Mato 7 0 0 2 Bula

63,867,03,20 0,920,214,11,1 0 0 1

71,893,021,2^0,280,234,71,0 0 0 ^ 2

einschl88,093,05,00 0,470,326,30,5 ießlich0 0 7

WMD07 40,241,00,77 1,900,140,00,0270 -49 Mato 8 3 0 1 Bula

143,147,3,74 4,221,131,20,0 26 00 0

151,154,3,60 0,511,702,60,0 30 90 0

228,232,4,73^0,250,286,81,5 00 73 ^ 7

WMD07 34,340,66,34 0,540,011,70,0270 -45 Mato 9 0 4 0 Bula

50,053,83,80 4,840,525,90,0 0 0 6

WMD08 105,110,5,00 0,610,901,80,0270 -63 Mato 0 00 00 0 Bula

129,135,6,00 5,390,061,10,0 00 00 0

einschl133,135,2,00 14,90,062,00,0 ießlich00 00 5 0

WMD08 22,825,93,05 2,240,000,20,0270 -47 Mato 1 6 1 0 Bula

WMD08 47,050,03,00 0,810,930,60,0270 -47 Mato 2 0 0 0 Bula

81,081,50,58 2,170,370,00,0 0 8 0

WMD08 214,218,3,39^0,680,1811,2,4270 -62 Mato 3 91 30 ^ 8 1 Bula

216,220,4,00 0,760,2511,0,3 30 30 2 4

WMD08 96,097,31,23 1,890,861,10,0270 -49 Mato 4 7 0 0 Bula

125,127,2,00 4,250,210,00,0 00 00 0

135,135,0,45 12,30,9519,0,0 48 93 0 3 5

WMD08 77,490,012,6012,50,661,50,0270 -56 Mato 5 0 0 9 3 Bula

146,153,7,31 0,800,453,30,0 22 53 8

WMD08 150,158,7,60 14,50,621,50,0270 -58 Mato 6 40 00 9 3 Bula

einschl153,155,2,65 37,11,443,60,0 ießlich00 65 2 3

WMD08 101,108,6,87 3,740,290,70,0270 -48 Mato 7 53 40 2 Bula

WMD08 108,123,14,302,390,260,60,0270 -51 Mato 8 70 00 1 Bula

einschl108,115,6,30 4,590,441,20,0 ießlich70 00 2

131,135,4,00 2,641,142,80,0 00 00 1 1 Als wahre Mächtigkeit werden 60 - 90 % der angegebenen Abschnitte angenommen. 2 Im Zuge der Analyse wurde keine Deckelung nach oben vorgenommen. 3 Bei den Abschnitten wird ein Cutoff-Wert von 0,3 Gramm Gold pro Tonne verwendet. ^^ Zink-Abschnitt, es wurden keine Cutoff-Kriterien für Gold berücksichtigt.

Neues aus dem Projekt Harvest

Auch zu den Diamantbohrungen bei Lihamat liegen Ergebnisse vor, die nachstehend beschrieben sind.

Loch-N von bis AbscGold LokalFallwZielbe r. (m) (m) hnit es inkelreich t Azim (m)g/t ut 1 2,3 LD001 49,00 51,00 2,009,84090 -59 Lihama t

LD002 35,00 36,00 1,004,30090 -54 Lihama t

61,00 62,00 1,004,370 LD003 keine nennenswerten 90 -56 Lihama Ergebnisse t

LD004 15,50 17,00 1,503,30090 -61 Lihama t 1 Als wahre Mächtigkeit werden 60 - 90 % der angegebenen Abschnitte angenommen. 2 Im Zuge der Analyse wurde keine Deckelung nach oben vorgenommen. 3 Bei den Abschnitten wird ein Cutoff-Wert von 0,3 Gramm Gold pro Tonne verwendet.

Diagramme mit den Ergebnissen der aktuellen Bohrungen liegen der Meldung bei und wurden auch auf der Webseite veröffentlicht.

Qualitätskontrolle

Die Planung, Umsetzung und Überwachung der Bohr- und Qualitätskontrollprogramme von East Africa in den Projekten Harvest und Adyabo wurden unter der Leitung von Jeff Heidema, P.Geo., Vice President Exploration von East Africa, durchgeführt. Herr Heidema ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die geologischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Die Diamantbohrungen wurden von Vertragsgeologen von East Africa koordiniert, die auch die Vorbereitung, Aufzeichnung und Probenahme des Kerns und des Gesteins sowie die Schüttgutdichtemessungen durchgeführt haben. Während der Probenahme wurden zur Qualitätskontrolle in zuvor festgelegten Intervallen Standard- und Leerproben hinzugefügt, um die Leistungen des Labors zu überwachen. Es wurde auch ein System aus Feld-, Absonderungs- und Stoffprobenduplikaten integriert. Außerdem wurden spezifische Programme zur Neubewertung und Validierung von Laboranalysen durchgeführt, um sowohl die Leistungen des Labors zu überwachen als auch die potenzielle Mineralisierung zu beschreiben. Dies entspricht den besten Praktiken der Branche. Die Bohrkernproben wurden bei der Einrichtung von Bureau Veritas Mineral Laboratories in Ankara (Türkei) vorbereitet, auf 80 Prozent (10 Mesh) gebrochen und auf 85 Prozent (200 Mesh) pulverisiert (Paket PRP70-1KG). Die Analysen werden sowohl in der Anlage in der Türkei als auch im Labor von Bureau Veritas Mineral Laboratories in Vancouver (Kanada) durchgeführt, wobei bei der Analyse des Diamantbohrkerns ein Königswasseraufschluss und ICP-ES zur Grundmetall- und Silberanalyse verwendet wurden (Paket AQ370), während bei den Ergänzungsprobenahmen ein Königswasseraufschluss und ICP-MS/ICP-ES (Paket AQ270) zur Grundmetall- und Silberanalyse verwendet wurden. Die Goldanalysen wurden in der Anlage von Bureau Veritas Mineral Laboratories in der Türkei mittels Brandprobenfusion mit AA-Abschluss durchgeführt, während bei Proben über dem Grenzwert gravimetrische Analysen durchgeführt wurden (Pakete FA430 und FA530-Au).

Die Daten, die bei der Analyse der Diamantbohrkerne aufgezeichnet wurden, wurden unter Anwendung der branchenüblichen Datenverwaltungs-Software (Maxwell Datashed) integriert.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Für das Board of Directors: Andrew Lee Smith, P.Geo., CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über: Nick Watters, Business Development Tel: +1 (604) 488-0822 E-Mail: investors@eastafricametals.com Webseite: www.eastafricametals.com

Suite 700 - 1055 W. Georgia Street PO Box 11108, Vancouver, BC, Kanada V6E 3P3 Tel: 604.488.0822 Tel: 866.488.0822 (gebührenfrei) Fax: 604.899.1240 Web: www.eastafricametals.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, glauben, planen, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, budgetieren, können, werden, könnten, dürften, sollten oder Abwandlungen solcher Begriffe oder an ähnlichen Bezeichnungen oder Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen des Unternehmens zum Zeitpunkt, an dem diese erstellt wurden. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die frühe Explorationsphase; der Abschluss der Vereinbarung mit der Explorations- und Erschließungsgesellschaft zum weiteren Ausbau des Projekts Magambazi oder zur Identifizierung anderer Geschäftschancen für das Unternehmen; die Mineralexploration und -erschließung; die Metall- und Mineralpreise; die Verfügbarkeit von Kapital; die Genauigkeit der vom Unternehmen getätigten Prognosen und Schätzungen, einschließlich der ersten Mineralressourcenschätzung für die Projekte Adyabo, Harvest und Magambazi; Abbaukonzession/Genehmigungsanträge, die geschätzten Erweiterungen der Explorationskonzessionen; Zins- und Wechselkursraten; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von und Zugang zu Bohrgeräten; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; Regierungsauflagen; politische und wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Besteuerungsrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Investitionsaufwendungen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Erschließungsaktivitäten; Arbeitsbeziehungen; der spekulative Charakter der strategischen Metallexploration und -erschließung einschließlich der Risiken in Bezug auf Qualitätsverluste bei den Reserven; Streitigkeiten über Konzessionsrechte und/oder Projekte; Änderungen bei den Projektparametern im Zuge der detaillierteren Planung; sowie all jene Risikofaktoren, die im MD&A-Bericht des Unternehmens zum Jahresende per 31. Dezember 2016 und im Börsenzulassungsantrag des Unternehmens vom 8. Juli 2013 angeführt sind. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Hierzu gehören unter anderem die erfolgreiche Eingliederung von Tigray Resources Inc. in das Unternehmen; der Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkpreis; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Umsetzbarkeit von Explorations- und Erschließungsaktivitäten; der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen bzw. Gerätschaften und Dienstleistungen zeitgerecht und kostengünstig zu beziehen; die Fähigkeit, den Betrieb auf sichere, effektive und effiziente Weise zu führen; der regulative Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten; die Erneuerung oder Erweiterung der Explorationskonzessionen sowie andere hier aufgeführte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen prognostiziert werden. Das Unternehmen übernimmt selbst bei Verfügbarkeit neuer Informationen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen gefordert. Dementsprechend werden Anleger darauf hingewiesen, dass man sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen nicht bedingungslos verlassen sollte. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht bedingungslos auf die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, außer in Verbindung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/27/11G139828/1705_Lihamat_Drill_Collar_Map-b5e0d793b47386a0ac66982b0df71472.pdf

http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/27/11G139828/170529_MB_Main_LongSection-c65b853e6f9d87f78ff6f528ec01831f.pdf

http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/27/11G139828/1705_Mato_Bula_Drill_Collar_Map-8c20b12d582eb353a78ecf3cb25e401c.pdf

http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/5/27/11G139828/170529_Mato_Bula_Upper_LongSection-b03ede0ec287a0bf8f2237b01632270d.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39885 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39885&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2704101039

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.