IRW-News: Dunnedin Ventures Inc. : Dunnedin schließt Privatplatzierung ab und ernennt neue Board-Mitglieder und Berater

IRW-PRESS: Dunnedin Ventures Inc.



Dunnedin schließt Privatplatzierung ab und ernennt neue Board-Mitglieder und Berater

29. April 2019 - Vancouver, British Columbia - Dunnedin Ventures Inc. (Dunnedin oder das Unternehmen) (TSX-V: DVI) meldete heute, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Non-Flow-Through-Einheiten (jede eine NFT-Einheit) und Flow-Through-Einheiten (jede eine FT-Einheit) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.482.050 Dollar erzielt hat (die Privatplatzierung).

Das Unternehmen hat im Rahmen der Privatplatzierung 11.458.999 NFT-Einheiten zum Preis von 0,075 Dollar pro Aktie und 5.534.448 FT-Einheiten zum Preis von 0,1125 Dollar begeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zum Preis von 0,15 Dollar. Der Verfall der als Teil der Einheiten begebenen Stammaktienkaufwarrants könnte vorgezogen werden, sollten der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an zwanzig (20) aufeinander folgenden Handelstagen 0,25 Dollar oder mehr betragen.

Claudia Tornquist, President von Dunnedin, sagte: Das Team von Dunnedin freut sich auf den Start einer arbeitsreichen Explorationssaison an mehreren Fronten und wir haben uns nun alle Finanzmittel für diese Arbeiten gesichert. Im Laufe der Wintermonate haben wir unser Projektportfolio mit den Projekten MPD und Mohave um zwei Übernahmen im Kupfer-Porphyr-Bereich erweitert, die unser bestehendes Kupferprojekt Trapper ergänzen. Damit haben wir nun zusätzliche Möglichkeiten neben unserem Diamantprojekt Kahuna in Nunavut und sind in der Lage, ganzjährig Explorationen durchzuführen. Wir werden in den nächsten Wochen mit einem Explorationsprogramm in unserem kürzlich zusammengelegten Projekt MPD im Süden von BC, bei dem in der Vergangenheit bereits Bohrungen absolviert wurden, beginnen. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt ein ausgezeichnetes Entdeckungspotenzial bietet.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen an bezugsberechtigte Personen, die Zeichner für die Privatplatzierung vermittelt hatten, Vermittlungsprovisionen in Höhe von 34.496 Dollar gezahlt und 451.240 Stammaktienkaufwarrants begeben, die ausgeübt und gegen Stammaktien des Unternehmens eingelöst werden können (jeder ein Vermittler-Warrant). Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Haltedauer endet am 2. September 2019.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung des Explorationsprogramms des Unternehmens im Kupfer-Porphyr-Projekt MPD in British Columbia und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Dunnedin freut sich auch, mitzuteilen, dass Patrick McAndless, B.Sc., P.Geo., dem Unternehmen als technischer Berater beigetreten ist. Patrick ist ein ehemaliger Director von Dunnedin Ventures, ein mehrfach ausgezeichneter und erfahrener Explorationsfachmach und ein anerkannter Experte für Kupfer-Porphyr-Vorkommen; er verfügt über mehr als 45 Jahre Branchenerfahrung und eine nachweisliche Erfolgsbilanz für Entdeckungen. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den renommierten H.H. Spud Huestis Award der BC and Yukon Chamber of Mines für hervorragende Leistung in der Prospektion und Mineralexploration. Das Unternehmen hat Herrn McCandless 50.000 Aktienoptionen gewährt, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,075 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden können.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Chris Taylor von seiner Position als CEO in die Funktion des Chairman des Board of Directors von Dunnedin wechseln wird. Claudia Tornquist wird zusätzlich zu ihrer Rolle als President nun auch die Funktion des CEO übernehmen. Steven Krause, der seit November 2018 im Board des Unternehmens sitzt, wird zum Lead Independent Director ernannt.

Ich möchte Patrick als strategischen Berater von Dunnedin willkommen heißen. so Frau Tornquist weiter. Er ist ein führender Experte in der Kupfer-Porphyr-Exploration und ist in der Branche gut vernetzt. Dunnedin schätzt sich glücklich, einen Berater von Patricks Format gewinnen zu können, und wird von seinem Erfahrungsschatz profitieren. Die neue Struktur des Board of Directors von Dunnedin wird das Unternehmen bei unserem weiteren Wachstum stärken. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Chris in seiner Funktion als Chairman entgegen, wobei Dunnedin seine Erfahrung und Unterstützung weiterhin zugutekommen werden. Ich freue mich ungemein, dass Steven die zusätzliche Verantwortung als Lead Independent Director übernommen hat.

Nähere Informationen erhalten Sie über Knox Henderson, Investor Relations (Tel. 604-551-2360 bzw. khenderson@dunnedinventures.com ).

Für das Board of Directors:

Dunnedin Ventures Inc.

Claudia Tornquist

President

DUNNEDIN VENTURES INC.

TSX-V: DVI

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, British Columbia, V6C 2V6

Tel: 604.646.8351 / Fax: 604.646.4526

Über Dunnedin Ventures Inc.

Dunnedin Ventures erschließt Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA sowie das Diamantprojekt Kahuna in Nunavut (Kanada). Die Porphyrprojekte von Dunnedin weisen allesamt bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf. Dazu gehören das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Trapper im Norden der Region Golden Triangle in British Columbia und das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough in Südzentral-British Columbia. Im März 2019 unterzeichnete Dunnedin eine Absichtserklärung hinsichtlich der Übernahme des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave unweit der erstklassigen Mine Bagdad in Arizona (USA).

Das Diamantprojekt Kahuna in Nunavut befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium und beherbergt eine hochgradige Diamantressource der abgeleiteten Kategorie, die sich in geringer Tiefe befindet, sowie zahlreiche Zielgebiete für Kimberlitschlote. Das Unternehmen besitzt Diamantenrechte über eine Konzessionsfläche von 1.664 km2, die sich 26 Kilometer von Rankin Inlet entfernt und unmittelbar neben Agnico Eagles Goldmine Meliadine befindet. Dunnedin konzentriert sich im Rahmen seiner Exploration auf die Entdeckung von diamantführenden Kimberlitschloten und arbeitet dabei mit seinem Berater und Hauptaktionär Dr. Chuck Fipke zusammen.

Dunnedin hat seinen Sitz in Vancouver und wird von einem Team an weltweit bekannten Explorationsexperten unterstützt, die gemeinsam über jahrzehntelange Explorationserfahrung und beträchtliches Know-how auf den Kapitalmärkten verfügen. Dunnedin ist Teil der Unternehmensgruppe Discovery, die von John Robbins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

