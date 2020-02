IRW-News: Draganfly Inc.: Draganfly entwickelt für die University of Saskatchewan neue Nutzlasten und steigert die Effizienz der Datensammlung damit um das Zwanzigfache

IRW-PRESS: Draganfly Inc.: Draganfly entwickelt für die University of Saskatchewan neue Nutzlasten und steigert die Effizienz der Datensammlung damit um das Zwanzigfache

Vancouver, British Columbia - 5. Februar 2020 - Draganfly Inc. (CSE: DFLY) (OTCQB: DFLYF) (FWB: 3U8) (Draganfly oder das Unternehmen), ein preisgekrönter Branchenführer in der Herstellung von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) und unbemannten Fahrzeugsystemen (UVS), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen neue kundengerechte Nutzlasten integriert hat, die eine Sammlung von erweiterten digitalen Daten ermöglichen und damit das Team der University of Saskatchewan Plant Services bei seinen umfangreichen Forschungsaktivitäten zu landwirtschaftlichen Phänotypen unterstützen.





Die University of Saskatchewan Plant Services führen umfangreiche Forschungsaktivitäten zu Phänotypen durch und benötigten eine datenbasierte Lösung, die ihren Feld- und Datenanforderungen gerecht wird. Für das Team ist es außerdem wichtig, automatisch eine Flugroute generieren zu können, die sich dynamisch ändern lässt, je nachdem, welche Leistungsmerkmale die Kamera aufweist und welche Auflösung erforderlich ist.

Draganfly hat die unterschiedlichen Nutzlasten und Lufttransportplattformen ermittelt, die sich für das entsprechende Gewicht eignen und die Anforderungen in Bezug auf eine Softwareeinbindung erfüllen. Das Ergebnis: Das Team der University of Saskatchewan Plant Science verfügt nun über eine solide und effiziente Lösung, die Zeit spart und eine größere Menge an höherwertigen Daten sammelt als dies mit früheren Sensorpaketen möglich war. Pro Tag können damit hyperspektrale, multispektrale und hochauflösende RGB-Aufnahmen bis zu einem Terabyte verarbeitet werden.

Seit Einbindung dieser neuen Nutzlasten werden 20 mal mehr Daten gesammelt und es sind deutlich weniger Flugeinsätze erforderlich.

Die entsprechenden Forschungsergebnisse sollen dazu beitragen, landwirtschaftliche Methoden und Verfahren zu verbessern und dadurch höhere Ernteerträge bei gleichzeitig niedrigerem Kostenaufwand zu erzielen.

Es freut uns sehr, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, mit dem Universitätsteam zusammenzuarbeiten und zu seinen Forschungserfolgen beizutragen, kommentiert Cory Baker, Production Manager von Draganfly Innovations. Die Stärke unseres Teams besteht darin, einfach umsetzbare Lösungen für spezielle bzw. außergewöhnliche Herausforderungen zu entwickeln.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (CSE: DFLY; OTCQB: DFLYF; FWB: 3U8) ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen, hochmodernen unbemannten Fahrzeugsystemen (UVS) sowie Softwarelösungen, mit denen die Geschäftswelt revolutioniert wird. Draganfly ist bereits seit mehr als 21 Jahren ein anerkannter Marktführer im Technologiesektor und hat sich als preisgekrönter Branchenführer in der Herstellung von UAV und UVS für den kommerziellen Einsatz in der öffentlichen Sicherheit, Landwirtschaft, Industrieprüfung, Kartierung und im Vermessungswesen einen Namen gemacht. Draganfly ist ein von Leidenschaft und Erfindungsgeist geprägtes Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, seine Kunden in aller Welt mit effizienten Lösungen und erstklassigen Dienstleistungen zu versorgen, die nicht nur Zeit und Geld sparen sondern auch Leben retten.

Nähere Informationen zu Draganfly erhalten Sie unter www.draganfly.com. Weitere Investorinformationen finden Sie unter www.thecse.com über die Suchfunktion mit dem Symbol DFLY oder auf der Webseite der Frankfurter Börse https://www.boerse-frankfurt.de/ über die Suchfunktion mit dem Symbol 3U8.

Medienkontakt:

Arian Hopkins

E-Mail: arian@businessinstincts.com

Unternehmenskontakt:

Telefon: 1-306-955-9907

E-Mail: info@draganfly.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, wie sie nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie können, werden, glauben oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können Aussagen bezüglich des erwarteten Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung, der Branchentrends und der Wachstumsmöglichkeiten beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen über zukünftige Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen, die vom Management als angemessen erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und werden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren entwickelt, die hierin dargelegt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die den allgemeinen Wertpapiermärkten innewohnenden Risiken; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung; die inhärente Unsicherheit von Kostenschätzungen und das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, Währungsschwankungen; regulatorische Beschränkungen, Haftung, Wettbewerb, Verlust von wichtigen Angestellten und andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten. Für weitere Informationen über die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, verweisen wir auf die öffentliche Berichterstattung von Draganfly auf www.sedar.com. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsorientierter Informationen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen eine bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

