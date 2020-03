IRW-News: Draganfly Inc.: AeroVironment und Draganfly melden Kooperationsabkommen hinsichtlich Vertrieb von Quantix Mapper auf kommerziellen Märkten

IRW-PRESS: Draganfly Inc.: AeroVironment und Draganfly melden Kooperationsabkommen hinsichtlich Vertrieb von Quantix Mapper auf kommerziellen Märkten

Simi Valley (Kalifornien) und Raleigh (North Carolina), 17. März 2020. AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV), ein weltweit führendes Unternehmen für unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS), und Draganfly (CSE: DFLY, OTCQB: DFLYF, FWB: 3U8), ein preisgekrönter, branchenführender Hersteller im Bereich von UAS, ferngesteuerten Flugzeugsystemen (RPAS) und unbemannten Fahrzeugen, meldeten heute ein Kooperationsabkommen hinsichtlich des Vertriebs der Quantix Mapper-Systeme von AeroVironment durch Draganfly auf kommerziellen Märkten weltweit.



Das Abkommen umfasst auch die Fortsetzung anderer technischer Dienstleistungen, die Draganfly für AeroVironment durchführt.

Im Rahmen des Kooperationsabkommens wird AeroVironment den Vertrieb, das Marketingmaterial und den technischen Support für das Quantix Mapper-System für Draganfly bereitstellen. Draganfly wird E-Commerce-, Unternehmens- und Direktvertriebsbetriebe anbieten und die Entwicklung eines Netzwerks an Wiederverkäufern und strategischen Vertriebspartnern weltweit leiten.

Angesichts der bevorstehenden Landwirtschaftssaison in der nördlichen Hemisphäre hat Draganfly eine beträchtliche Anzahl an Quantix Mapper-Systemen von AeroVironment beschafft. Draganfly plant, den kommerziellen Vertrieb von Quantix Mapper im Laufe des nächsten Jahres auf die südliche Hemisphäre sowie auf andere Branchen wie Umweltressourcenmanagement, Öl und Gas, Bauwesen, Versicherungen und öffentliche Sicherheit zu erweitern.

Quantix Mapper ist eine Kombination aus Drohnenbetrieb, hochauflösender Bildgebung und Geo-Tagging in der ersten Drohne als App-Lösung, die die Datenerfassung so einfach wie mit einem Tablet-Computer macht, sagte Rick Pedigo, Vice President of Sales and Business Development von AeroVironment. Als führendes Unternehmen auf dem Markt für kommerzielle und Ersthelfer-Drohnen befindet sich Draganfly in einer einzigartig Lage, um Kunden in verschiedenen Marktsegmenten den Wert von Quantix Mapper zu bieten, um Leben zu retten, Eigentum zu schützen, die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen.

Draganfly produziert und vertreibt seit 22 Jahren innovative mehrrotorige und Starrflügeldrohnen für kommerzielle Anwendungen in allen Teilen der Welt. Wir waren von der Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Zuverlässigkeit des Quantix Mapper-Hybridsystems von AeroVironment wirklich beeindruckt, sagte Patrick Imbasciani, Chief Operating Officer von Draganfly. Es ist bemerkenswert, 400 Acres in weniger als 45 Minuten mit einer Batterie zu überfliegen. Das Programmieren von Flügen durch einfaches Zeichnen einer Form auf einer Tablet-Bildschirmkarte, Auswählen einer Höhe und Angeben einiger Informationen könnten nicht einfacher sein. Dank der integrierten visuellen und multispektralen Sensoren und der Fähigkeit, nahezu überall zu starten und zu landen, kann diese Drohne sofort nach dem Auspacken für eine Vielzahl an Anwendungen eingesetzt werden. Ebenso aufregend ist der wettbewerbsfähige Preis.

Quantix Mapper ist eine einfach zu bedienende Drohne, die den Anwendern eine vollautomatische Bedienung und sofortige Einsicht in die Daten ermöglicht. Seine Hybridkonstruktion ermöglicht es dem Flugzeug, vertikal zu starten und in den Horizontalflug überzugehen, wodurch die aerodynamische Effizienz und Reichweite maximiert wird. Benutzer können sofort hochauflösende Bilder auf dem mitgelieferten Bediener-Tablet betrachten - es sind keine weiteren Geräte, kein Internet oder zusätzliche Softwares erforderlich. Mit einem Knopfdruck können die Benutzer schnell und sicher aktuelle Karten für die Bewertung im Feld erstellen. Unabhängig davon, ob es sich um die Bewertung des Gesundheitszustands von Nutzpflanzen in wichtigen Phasen oder um Schäden durch Sturm, Überschwemmung oder Feuer handelt - Quantix Mapper macht es zum Kinderspiel, genaue Bilder eines großen Gebiets zu erfassen, die Situation präzise und schnell zu beurteilen und darauf zu reagieren.

Für weitere Informationen und zur Bestellung von Quantix Mapper besuchen Sie bitte: www.draganfly.com/quantix

Über AeroVironment Inc.

AeroVironment (NASDAQ: AVAV) bietet Kunden mehr verwertbare Informationen, damit sie mit Sicherheit vorgehen können. AeroVironment mit Sitz in Kalifornien ist ein weltweit führender Anbieter von unbemannten Luftfahrzeugsystemen und taktischen Raketensystemen und beliefert Kunden in den Bereichen Verteidigung, Behörden und Wirtschaft. Weitere Informationen erhalten Sie unter .www.avinc.com.

Über Draganfly

Draganfly Inc. (CSE: DFLY; OTCQB: DFLYF; FWB: 3U8) ist ein Entwickler von innovativen, autonomen Systemen und Software, die die Art und Weise, wie Menschen Geschäfte tätigen, revolutionieren. Draganfly ist bereits seit mehr als 22 Jahren ein anerkannter Marktführer im Technologiesektor und hat sich als preisgekrönter Branchenführer in der Herstellung von UAS und RPAS für den kommerziellen Einsatz in der öffentlichen Sicherheit, Landwirtschaft, Industrieprüfung, Kartierung und im Vermessungswesen einen Namen gemacht. Draganfly ist ein von Leidenschaft und Erfindungsgeist geprägtes Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, seine Kunden in aller Welt mit effizienten Lösungen und erstklassigen Dienstleistungen zu versorgen, die nicht nur Zeit und Geld sparen sondern auch Leben retten.

Nähere Informationen zu Draganfly erhalten Sie www.draganfly.com.

Weitere Investorinformationen finden Sie unter https://www.thecse.com/en/listings/technology/draganfly-inc, https://www.otcmarkets.com/stock/DFLYF/overview oder https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/draganfly-inc.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Diese Aussagen werden auf der Grundlage aktueller Erwartungen, Prognosen und Annahmen gemacht, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass unser Geschäft, unsere Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, im Rahmen bestehender Verträge zu arbeiten und zusätzliche Verträge zu akquirieren; Änderungen im regulatorischen Umfeld; die Aktivitäten von Wettbewerbern; das Unvermögen der Märkte, in denen wir tätig sind, zu wachsen; das Scheitern der Expansion in neue Märkte; das Unvermögen, neue Produkte zu entwickeln oder neue Technologien in bestehende Produkte zu integrieren; sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen in den Vereinigten Staaten und anderswo in der Welt. Eine weitere Auflistung und Beschreibung solcher Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den Berichten, die wir bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Wir haben nicht die Absicht und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51268

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51268&tr=1

