IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Die besten Aktien & ETFs rund um künstliche Intelligenz: CoinAnalyst, Nvidia Corp., Intel

Die künstliche Intelligenz erobert nach und nach unseren Alltag. Eine Entwicklung, die in den letzten Jahren ohnehin rasant zunahm und durch die Corona-Pandemie wurde eine neue Digitalisierungswelle verursacht, die nun über die Welt fegt. Die komplette Branche der KI (künstlichen Intelligenz) prosperiert und eine ganze Reihe von KI Aktien haben neue Allzeitshochs verzeichnet. Die Vielfalt der Branche ist beeindruckend. Künstliche Intelligenz kann fast jeden Bereich revolutionieren und daher handelt es sich bei KI Aktien auch um Aktien der Zukunft, da gibt es gar keinen Zweifel.

In den letzten Jahren unterstützten leistungsfähige und vor allem immer günstigere Prozessoren und eine blitzschnelle Auswertung von Big Data einen echten Siegeszug der KI, der sowohl an der Börse, als auch in den Wohnzimmern der Welt allgegenwärtig war. Das womöglich beste Beispiel: Digitale Assistenten wie Alexa von Amazon (ISIN: US0231351067), oder auch Siri von Apple (ISIN: US0378331005). Auch Cortana von Microsoft (ISIN: US5949181045) erhielt durch moderne KI Einzug in das Zuhause vieler Menschen auf der ganzen Welt. Doch die künstliche Intelligenz kommt auch in vielen anderen Anwendungen wie beispielsweise Softwares zur Betrugserkennung zum Einsatz. Ein neuer Trend ist auch die Integrierung von KI bei Online Diensten und Plattformen. Als Teil deren Softwaresysteme kann sie eine große Wirkung bei der Analyse, aber auch der Strukturierung von Daten haben. Gleiches gilt für die Automatisierung von Prozessen, was auch in der Industrie längst erkannt wurde. KI Aktien können also enorm vielfältig sein, eines sind sie aber bestimmt: Ambitioniert, modern und mit einer ganzen Menge Potenzial für die Zukunft ausgestattet.

Drei innovative KI Aktien

CoinAnalyst (ISIN: CA19260U1084): Die Aktie dieses deutsch-kanadischen Unternehmens hat seit dem Jahresbeginn 2022 ein sattes Plus verzeichnet. Damit folgt sie dem Trend von Aktien, die mit KI zu tun haben. Die CoinAnalyst Corp. nutzt künstliche Intelligenz bei seiner Big-Data-Analyseplattform, die auf der KI basiert. So können Investoren aus dem Digital Asset-Sektor und vielen anderen Branchen auf ein Dashboard zurückgreifen, welches benutzerdefiniert ist. Die Bedeutung von digitalen Assets nimmt immer mehr zu und CoinAnalyst ist mitten drin in diesem Trend. Die KI spielt dabei eine Hauptrolle.

Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040): Die Nvidia Corporation stellt einen führenden Hersteller von IT-Hardware dar. Vor allem Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren entwickelt und vermarktet das US-amerikanische Unternehmen aus Kalifornien. Sie entwickelt aber auch Software für Workstations, PCs und digitale Entertainmentplattformen. Die Herangehensweise ist dabei immer innovativ und die KI wird immer mehr zu einem wichtigen Faktor bei dieser.

Intel (ISIN: US4581401001): Auch bei einem weiteren Tech-Riesen ermöglicht die KI eine Datenrevolution. Das Unternehmen aus den USA agiert weltweit im Bereich der Halbleiterchips. Die Intel Corp. steht für fortschrittliche digitale Technologielösungen und moderne Mikroprozessoren. Bei der innovativen Entwicklung darf die KI bei kaum einem Schritt fehlen.

Attraktive ETFs der künstlichen Intelligenz

Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (ISIN: LU1861132840): Ein ETF aus Luxemburg, der mit über 50 Prozent an Unternehmen in der IT-Branche ausgestattet ist, in welcher die KI wohl die größte Rolle spielt. Über 60 Prozent der Unternehmen kommen aus den USA, die Wertpapiere der HTC Corp. (ISIN: US40432G2075) und der Ford Motor Company stellen (ISIN: US3453708600) stellen wohl die ambitioniertesten Aktien dar.

WisdomTree Artificial Intelligence (ISIN: IE00BDVPNG13): Dieser ETF setzt sich sogar aus über 90 Prozent Aktien aus dem IT-Bereich zusammen. Auch bei diesem ETF aus Irland sind über 50 Prozent der Unternehmen in den USA beheimatet, immerhin zwei Prozent in Deutschland. Den größten Anteil stellt die Faraday Future Intelligent Electric (ISIN: US3073591097), die im besonderen Maße auf KI setzt.

Xtrackers Artificial Intelligence (ISIN: IE00BGV5VN51): Noch ein ETF aus Irland, welcher sich der künstlichen Intelligenz verschrieben hat. Mit fast 30 Prozent stellt den größten Branchenanteil die Software, auch die Halbleiterelektronik ist ein wichtiger Teil des ETFs. Neben der HTC Corp. spielt auch die Synaptics Inc. (ISIN: US87157D1090) eine Hauptrolle.

Die KI ist auf dem Vormarsch - und das zeigt sich auch an der Börse. Viele KI Aktien haben zuletzt einen Boost erlebt. Der Trend könnte anhalten, wovon viele Analysten ausgehen.

