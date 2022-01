IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Sweden First North All Share junge und dynamische Unternehmen mit großem Wachstumspotential

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Sweden First North All Share junge und dynamische Unternehmen mit großem Wachstumspotential

Der Sweden First North All Share - ein Alternativmarkt für junge und dynamische Unternehmen mit großem Wachstumspotential. In Deutschland werden 526 Unternehmen gehandelt, die in diesem Index enthalten sind. Die Performance des Index? Gut, gerade auch im Vergleich zum DAX und MDAX. So konnte der Sweden First North All Share in den letzten 5 Jahren um 170% zulegen, der DAX hingegen gerade einmal 40%, der MDAX immerhin 50%. Auch auf 3-Jahressicht hat der Sweden First North All Share die Nase vorn: 110% Zuwachs wärend der DAX mit 50% und der MDAX mit 60% im selben Zeitraum deutlich zurückbleibt. Erst auf Jahresvergleich ändert sich das Bild: 2021 konnte der DAX um etwa 15%, der MDAX um 13% zulegen wärend der Sweden First North All Share etwa 18% verlor.

Obwohl es in dem Index vor allem um kleinere und mittlere Wachstums-Unternehmen gibt, beschäftigt er sich in erster Linie mit Firmen aus dem Bereich der Verbrauchsgüter. Mehr als ein Viertel der Marktkapitalisierung des Sweden First North All Share fällt auf Unternehmen, die in diesem Geschäftsfeld arbeiten. Mit gerade mal noch 15 % Anteil repräsentieren Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich den zweitgrößten Anteil. Die Bereiche Dienstleistungen, Finanzen und Industrie sind ebenfalls noch mit mehr als zehn Prozent im Sweden First North All Share vertreten.

Der schwedische Index enthält einige interessante Unternehmen. Drei davon möchten wir in den nächsten Abschnitten besonders unter die Lupe nehmen. Beginnen wollen wir dabei mit dem Telekommunikationsunternehmen Talkpool.

Talkpool (ISIN: CH0322161768) bietet weltweit IoT-Lösungen und Dienstleistungen rund um das Thema Telekommunikation an. Auch im Bereich End-to End ist Talkpool aktiv und fokussiert sich auf den Bereich Nachhaltigkeit. Dabei geht es vor allem um intelligentes Energiesparen und Umweltkontrolle. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Chur in der Schweiz und wird, neben der schwedischen Börse, auch in Frankfurt gehandelt. Talkpool berichtete jüngst auch in den Markt für Raumluftkonzepte eingestiegen zu sein. So hat Talkpool für Schulen bidirektional arbeitende Lüfter entwickelt, die Speziell für den Einbau in Oberlichter von Fenstern konzipiert sind. Und erst kürzlich konnte Talkpool einen 5G-Vertrag mit Ericsson gewinnen.

Ein weiteres interessantes Projekt könnte die Powercell Sweden AB (ISIN: SE0006425815) sein. Dieses Unternehmen investiert in Wasserstofftechnologien und bietet damit großes Renditepotential für die Zukunft. Seit dem Börsengang im Jahr 2016 hat der Wert des Unternehmens sich vervielfacht und im Januar 2021 bei über 45 seinen bisherigen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr gab es leider keine großen Fortschritte, die erwarteten Forschungsdurchbrüche blieben aus und deshalb sank auch der Unternehmenswert enorm. Derzeit notiert Powercell lediglich bei etwa 18 . Einige Investoren sehen die Aktie als stark unterbewertet an und sprechen daher eine Kaufempfehlung aus.

Media and Games Invest (ISIN: MT0000580101) ist ein digitales Spiele- und Medienunternehmen mit Firmensitz in Malta. Neben dem starken organischen Wachstum ist es in den letzten Jahren vor allem durch Unternehmenskäufe aufgefallen, die gut in die bisherigen Geschäftsfelder passen. Insgesamt sprechen wir dabei von 30 Unternehmen in den letzten sechs Jahren. Die Aktien werden sowohl in Stockholm als auch in Frankfurt gehandelt. Nachdem der Index lange Zeit eine sehr flache Kurve aufwies, gab es mit Pandemiebeginn eine wahre Preisexplosion. Innerhalb von drei Jahren hat das Unternehmen sein Marktkapitalisierung vervierfacht.

Wir sehen: Der Sweden First North All Share enthält einige interessante Werte. Wer gerne indexorientiert anlegt: Ein genauerer Blick jenseits der DAX und MDAX-Werte lohnt also.

