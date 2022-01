IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium - Das Gold der Zukunft?

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium - Das Gold der Zukunft?

Der Klimawandel sorgt nicht nur für Veränderungen bei den Verbrauchsgütern. Auch auf den Börsen ermöglicht er einen wahren Hype. Im Rohstoffbereich ist es u.a. Lithium, welches die Phantasien der Anleger beflügelt. Das gilt auch für die Unternehmen, die diesen wertvollen Rohstoff aufspüren und fördern.

Die Gewinnung von Lithium ist aufgrund seiner Verteilung und häufig geringen Konzentration schwierig. Übliche Verfahren sind die Gewinnung im Bergbau oder auch durch das Hochpumpen von lithiumreichem Wasser aus Solen. Zu den weltweit größten Produzenten zählen Chile oder auch Australien. Zu den größten Ressourcen rechnet man Bolivien, Argentinien, Chile, USA, Australien und China. Innerhalb Europas haben Deutschland und Tschechien die größten Vorkommen.

Die Nachfrage nach Lithium ist aufgrund der stark gestiegenen Bedeutung von Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos stark gestiegen. In der Folge konnten die Aktienkurse von Unternehmen aus diesem Bereich vielfach kräftig zulegen.

Sehen wir uns einige Unternehmen genauer an, die diesen Rohstoff versuchen aufzuspüren und/oder zu gewinnen:

Arcadia Minerals - Batteriemetalle im Fokus

Das australische Unternehmen Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) ist ein noch recht junges und auf Batteriemetalle spezialisiertes Unternehmen. Gegründet im Jahr 2020 hat sich Arcadia Minerals vorwiegend auf das Land Namibia spezialisiert. Dabei stehen aktuell das bereits fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt sowie das Batterie-Metall-Portfolio im Mittelpunkt. Letzteres umfasst das Kum-Kum-Nickel-Projekt, das Bitterwasser-Lithium-Sole-Projekt, das Lithium-Ton-Projekt sowie das Karibib-Kupfer-Projekt. Erst im Dezember hatte Arcadia Minerals ein operatives Update zu seinem Lithium-Projekt veröffentlicht. Danach sind (Stand Dezember 2021) 28% der Erdbohrprogramme abgeschlossen und zur Analyse versandt worden. Arcadia Minerals konnte zuletzt kräftig an den Börsen zulegen.

Standard Lithium - Einsatz eigener fortschrittlicher Verarbeitungstechnologien

Das kanadische Unternehmen Standard Lithium (ISIN: CA8536061010) kümmert sich nicht nur um den Abbau von Lithium auf amerikanischem Boden, sondern auch um die dazugehörige Entwicklung der richtigen Technologie. Das Unternehmen setzt auf direkte Lithiumextraktion (DLE) und Reinigungstechnologien. Dadurch wird laut Unternehmensangaben ein besonders effektiver Abbau des Rohstoffs ermöglicht. Anleger belohnen dies: der Kurs von Standard Lithium ging in den letzten Jahren immer weiter nach oben. Dabei spielt auch eine Rolle, dass das Unternehmen auf ein reichhaltiges Kartenmaterial setzen kann und über viele Zugänge zu potenziellen Abbaugebieten in den USA, sowie auf dem amerikanischen Kontinent verfügt.

American Lithium - Erschließung großer Hartgestein-Lithiumlagerstätten

In den USA besitzt American Lithium (ISIN: CA0272592092) die Lithiumlagerstätte TLC Claystones, die sich in unmittelbarer Nähe der Tesla-Giga-Fabrik in Nevada befindet.

Nach der Übernahme von Plateau Energy Metals treibt American Lithium die Erschließung der großen Hartgestein-Lithiumlagerstätte Falchani sowie eines der ergiebigsten Uranvorkommen Lateinamerikas, Macusani, voran - beide befinden sich im Südosten Perus. Als besonders bedeutend bewertet American Lithium den Umstand, dass die US-Regierung ihre "kritischen Mineralien"-Initiativen zur Sicherung der heimischen Versorgung sowie zusätzliche Lieferungen aus anderen "befreundeten" Ländern, wie Peru, eingeführt hat. An den Börsen hat sich American Lithium sehr gut entwickelt: Über 800% in den vergangenen 3 Jahre.

Core Lithium - Spodumen-Lithium-Projekt in Australien

Das in Australien gegründete Unternehmen Core Lithium (ISIN: AU000000CXO2) entwickelt eines der kapitalintensivsten und kostengünstigsten Spodumen-Lithium-Projekte Australiens, das Finniss Lithium Project, das in der Nähe von Darwin Port im Northern Territory, Australien, liegt. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Core eine endgültige Machbarkeits- und eine Scoping-Studie zu Finniss. Danach ist von durchschnittlich 173.000 Tonnen pro Jahr qualitativ hochwertigem Lithiumkonzentrat auszugehen.

Das Finniss-Lithiumprojekt verfügt laut Core Lithium über eine hervorragende Infrastruktur und Logistikkette nach Asien. Das Finniss-Lithium-Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Kraftwerken, Gas- und Bahnverbindungen. Core Lithium hat laut eigenen Angaben bereits eine verbindliche Abnahmevereinbarung getroffen und ist dabei, weitere Vereinbarungen mit der Lithiumbatterie-Lieferkette und der Elektrofahrzeugindustrie abzuschließen. Der Aktienkurs hat sich - wie bei den anderen 3 Unternehmen - ausgesprochen gut entwickelt: über 300% in einem Jahr und sage und schreibe über 1.600 % auf 3-Jahressicht.

Lithiumfonds - Breite Streuung in Lithiumwerten

Wer nun nicht direkt in Aktien investieren möchte, kann selbstverständlich auch in Fonds investieren, die auf Lithium setzen. Bspw. der Structured Solutions - Next Generation Resources Fund (ISIN: LU0470205575), ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem Rohstoffsektor investiert. Dabei ist der Fonds zu 57% in Lithium engagiert. Die Performance? Mit 240% über 3 Jahre überzeugend. Oder der Global X Lithium Battery Tech ETF (ISIN: US37954Y8553), ein passiv gemanagter Fonds, der mind. 80% seines Vermögens entsprechend des Solactive Global Lithium Index investiert.

Wer also an dem Mega-Trend Lithium teilhaben möchte hat die Qual der Wahl!

