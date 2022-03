IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Grünes Gewissen aus Nordamerika: Water Ways Technolgies, Ballard Power Systems, Solar Edge Tech

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Grünes Gewissen aus Nordamerika: Water Ways Technolgies, Ballard Power Systems, Solar Edge Tech

Die Weichen für die Zukunft werden gestellt - und in Nordamerika haben diese einen grünen Anstrich. In den USA wird das auch Zeit, wenn man sich den ökologischen Fußabdruck ansieht. Daten des Global Footprint Network sind durchaus beunruhigend: Die NGO hat ausgerechnet, dass es genau 5,03 Erden bräuchte, wenn die Weltbevölkerung so leben würde, wie die Bevölkerung es in den Vereinigten Staaten tut.

Damit sich das ändert, hat US-Präsident Joe Biden ambitionierte Nachhaltigkeits- und Klimaziele präsentiert. Ein wichtiges Signal einer grünen Bewegung - vor allem, nachdem sich die USA mit Bidens Vorgänger Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen verabschiedet hatten. So wollen die USA nun bis 2030 die Treibhausgasemissionen um die Hälfte verringern. Nur eines der vielen grünen Ziele. Beim Nachbarn Kanada gibt es ebenfalls Nachholbedarf. Im Climate Change Performance Index 2022 belegen die Kanadier nur den 61. Rang. Allerdings gibt es auch im hohen Norden einige grüne Lichtblicke.

Diese finden sich vor allem in der Agrar- und in der Energiebranche. Im landwirtschaftlichen Bereich gibt es einige innovative Unternehmen wie Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043). Der Agrotech-Konzern entwickelt moderne und nachhaltige Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten. Auch Nutrien (ISIN: CA67077M1086), Village Farms International (ISIN: CA92707Y1088) und EarthRenew (ISIN: CA27034F2089) bringen eine Menge Innovation in die kanadische Agrarbranche. Letzteres Unternehmen klingt doch auch schon sehr nach Nachhaltigkeit und Klimaschutz. In der Energiebranche werden in Kanada zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet. Über 800.000 Arbeitsplätze schafft sie. Der Trend geht seit vielen Jahren deutlich in Richtung erneuerbare Energien. Hier sind Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085), Brookfield Renewable Partners (ISIN: BMG162581083), Energie Fuels (ISIN: CA2926717083) und Canadian Solar (ISIN: CA1366351098) zu nennen. Die USA liegt laut dem Energiebericht des Mineralölkonzerns sogar weltweit auf Rang zwei, wenn es um erneuerbare Energien geht - hinter China. NextEra Energy (ISIN: US65339F1012), SolarEdge Tech (ISIN: US83417M1045) und First Solar (ISIN: US3364331070) geben hier den Trend vor. Es kommt also eine ganze Menge grüne Power aus Nordamerika, welche dafür sorgen soll, dass der ökologische Fußabdruck bald anders aussieht.

Green Power Aktien aus Nordamerika

Water Ways Technologies (ISIN: CA9411881043): Die Agrotech-Branche ist ein wichtiger Bestandteil bei der Nachhaltigkeitsbewegung in Nordamerika. Water Ways Technologies hat sich in dieser auf Bewässerungslösungen spezialisiert, welche schlüsselfertig an landwirtschaftliche Produzenten gerichtet sind. Seit dem Jahr 2021 sind Wertpapiere des kanadischen Unternehmens auch an der deutschen Börse erhältlich. Die Veränderung zum Startkurs lag im Jahr 2021 bei 114,57 im Plus. Auch im Jahr 2022 zeigt sich Water Ways Technologies weiter auf der Erfolgsspur. Im Februar veröffentlichte der fortschrittliche Betrieb die größten intelligenten Bewässerungsprojekte in der Unternnehmensgeschichte.

Ballard Power Systems (ISIN: CA0585861085): Das Unternehmen aus Kanada stellt einen Hersteller von Brennstoffzellen dar. Diese sind emissionsfrei und können daher für die Elektrifizierung im grünen Sinne sorgen - egal ob von Zügen, Bussen, Schiffen, Nutzfahrzeugen oder Autos. Der Sitz von Ballard Power Systems ist in Vancouver.

SolarEdge Tech (ISIN: US83417M1045): Was Water Ways Technologies in der Agrotech-Branche macht, dafür steht dieses US-amerikanische Unternehmen in der Energietechnologie. Auch Solar Edge hat sich nämlich auf intelligente und nachhaltige Systeme spezialisiert. Hierbei handelt es sich um Photovoltaiksysteme, welche weltweit vertrieben werden. Das börsennotierte Unternehmen ist insgesamt in 130 Ländern tätig.

Mit Fonds von kraftvoller Bewegung in Nordamerika profitieren

Aegon Global Sustainable Equity Fund (ISIN: IE00BYZHYJ00): Ein Fonds der zu knapp über 32 Prozent aus US-amerikanischen Unternehmen besteht, eines kommt außerdem aus Kanada. Top-Holding ist Endava (ISIN: US29260V1052), auch Tetra Tech (ISIN: US88162G1031) und SolarEdge sind vertreten.

BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity (ISIN: LU2066067542): Dieser Fonds bietet sogar rund 60 Prozent grüne Power aus Nordamerika. Etwa 57,5 Prozent aus den USA und 3,5 Prozent aus Kanada. Top-Holing stellt Plug Power (ISIN: US72919P2020) dar. Auch Sunnova Energy (ISIN: US86745K1043) und Sunrun (ISIN: US86771W1053) sind präsent vertreten.

In den letzten Jahren war in Nordamerika durchaus eine kraftvolle Bewegung zu erkennen, welche wegen des ökologischen Fußabdrucks auch enorm wichtig ist. Es scheint, als haben die USA und Kanada die Zeichen der Zeit erkannt - und die Green Power Aktien und Fonds strahlen ähnlich viel Attraktivität an der Börse aus, wie die Unternehmen selbst ambitioniert sind.

