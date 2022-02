IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Biofrontera kommt aus der Coronapandemie

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Biofrontera kommt aus der Coronapandemie

Das auf photodynamische Therapie gegen Hauterkrankungen spezialisierte Unternehmen untermauert mit den vorläufigen Umsatzzahlen für 2021 seinen jüngsten Aufwärtstrend im operativen Geschäft.

Die Biofrontera AG hat mit ihren vorläufigen ungeprüften Umsatzzahlen gezeigt, dass sich die Verkäufe des Hauptprodukts Ameluz zur Behandlung von Aktinischer Keratose im Geschäftsjahr 2021 weiter erholt haben. Während der Gesamtumsatz mit 28,7 bis 28,9 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 30,3 Millionen Euro lag, verbesserten sich die Produktumsätze von 23,9 auf 28,6 bis 28,8 Millionen Euro. Gerade vor dem Hintergrund, dass das erste Quartal 2021 pandemiebedingt noch weit hinter den Erwartungen zurücklag, ist das ein erfreuliches Wachstum von rund 20 Prozent.

Eine wichtige Rolle spielten dabei die USA als Hauptmarkt, wo Biofrontera Umsätze aus Produktverkäufen in Höhe von 20,1 bis 20,3 Millionen Euro erzielte, was einer Steigerung um mehr als 20% gegenüber den 16,6 Millionen Euro des Vorjahres entspricht. Dagegen verbesserten sich die Erlöse in Deutschland gegenüber 2020 nur leicht von 5,1 Millionen auf 5,2 bis 5,4 Millionen Euro. In den anderen europäischen Staaten erhöhten sich die Erlöse signifikant von 2,1 Millionen Euro auf 3,2 bis 3,4 Millionen Euro.

Finanzvorstand Ludwig Lutter, der aktuell das Unternehmen leitet, bewertet vor allem die Entwicklung in den USA als ausgesprochen positiv. Insbesondere das vierte Quartal sei im saisonalen Geschäft der Biofrontera von großer Bedeutung. Es konnte trotz der Entwicklung der pandemischen Lage im Dezember in den USA im vierten Quartal 2020 ein erfreulicher Umsatz erwirtschaftet werden, so dass die Biofrontera die Umsatzprognose für 2021 solide erreicht hat. Ihre detaillierten Geschäftszahlen für 2021 wird die Biofrontera im April zu einem Termin präsentieren, der noch bekanntgegeben wird.

Ungeachtet der zuletzt positiven Entwicklung im operativen Geschäft hat die Aktie ihre Anfang November eingeschlagene Talfahrt zuletzt fortgesetzt. Ein Faktor dafür könnte sein, dass die Vorstandsbesetzung nach dem vorzeitigen Ausscheiden des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Hermann Lübbert im Dezember noch ungeklärt ist. Der neue Aufsichtsrat führte sofort nach Aufnahme seiner Tätigkeit die Suche nach geeigneten Kandidaten fort, so dass mit einer zeitnahen Besetzung zu rechnen ist.

Mit dem separaten US-Listing der US-Tochter im Oktober hat sich die finanzielle Position der Biofrontera AG deutlich gebessert. In Zukunft werden bis zu 50 Prozent der Erlöse des Lizenzpartners Biofrontera Inc. verbucht. Zugleich fällt der frühere Kostenblock für Vertriebs- und Marketingaufwendungen der Biofrontera Inc. weg. Neben dem Cash-Bestand von zuletzt 29,5 Millionen Euro zum 30. September 2021, der sich nach der Ablösung des Darlehens bei der European Investment Bank zwar erheblich reduziert hat, bleiben als potenzielle liquide Reserven acht Millionen Aktien der Biofrontera Inc. als solides Polster zur Liquiditätssicherung. Der Fokus im operativen Geschäft der Biofrontera AG wird jetzt darauf liegen, die Umsätze mit Ameluz in den europäischen Märkten zu vergrößern und neue Vertriebskooperationen abzuschließen.

Nimmt man die aktuelle Marktkapitalisierung von 75 Millionen Euro als Grundlage, sind die Negativfaktoren, die 2021 die Entwicklung bei Biofrontera überschatteten, in der Kursentwicklung längst eingepreist. Setzen die Biofrontera Inc. wie auch die Biofrontera AG in diesem Jahr den Wachstumskurs von 2021 fort, dann sollte sich die Einnahmenseite der Biofrontera AG weiterhin positiv entwickeln. Um eine Bodenbildung und Trendwende beim Aktienkurs einzuleiten sind zwei Faktoren entscheidend: Das Unternehmen muss in der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt den medizinischen Nutzen seiner PDT-Behandlung mit Ameluz gegenüber herkömmlichen Verfahren noch mehr unterstreichen. Zugleich sollte Klarheit über die zukünftige Zusammensetzung des Vorstands zur Vertrauensbildung beitragen.

Biofrontera AG

ISIN: DE0006046113

www.biofrontera.com/de/

Land: Deutschland

Marktkapitalisierung: 71,2 Mio. Euro

Kurs (Xetra): 1,26 Euro

52W Hoch: 3,36 Euro

52W Tief: 1,20 Euro

