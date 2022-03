IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Bewusstheit im Trend - Food-Aktien: Save Foods, Hellofresh, Unilever

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Bewusstheit im Trend - Food-Aktien: Save Foods, Hellofresh, Unilever

Bewusstheit und Nachhaltigkeit sind zwei Faktoren, die in der Food-Branche immer wichtiger werden. Das Thema genießt auch am Kapitalmarkt eine immer größere Aufmerksamkeit. Doch warum ist das eigentlich so?

Laut Statista gaben fast 83% der Deutschen 2021 an mäßig oder besonders interessiert an den Themen gesunde Ernährung und Lebensweise zu sein. Die Label Bio, Regional und Fair Trade stehen dabei oft im Mittelpunkt. Das ergab auch die Food-Trend-Studie 2021, die vom Hamburger Marktforscher Quantilope durchgeführt wurde. Dafür wurden 1.000 Konsumenten in den USA und in Deutschland befragt. Die Nachhaltigkeit einer Marke rund um Lebensmittel ist demnach für 54 Prozent der Konsumenten wichtig oder sogar sehr wichtig.

Ein gutes Beispiel für ein solches nachhaltiges Food-Unternehmen ist das Unternehmen Save Foods (ISIN: US80512Q3039) aus den Vereinigten Staaten. Das Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmen ist auf eine natürliche Behandlung von frischem Obst und Gemüse spezialisiert. So werden die Lebensmittel vor Krankheitserregern und Verderb geschützt, und zwar ohne gefährliche Chemikalien, wie sie heute verwendet werden. Zum Einsatz kommen patentrechtlich geschützte Lebensmittelsäuren, die keine toxikologisch bedenklichen Rückstände auf den Lebensmitteln zurücklassen.

Aber auch die großen Player im Food-Markt verpflichten sich zu mehr Nachhaltigkeit. Coca-Cola (ISIN: US1912161007) hat über 250 Mio. in Mehrwegabfüllungen investiert, der Anteil an recyceltem PET in PET-Einwegflaschen soll deutlich erhöht werden und Transportverpackungen werden kontinuierlich optimiert. PepsiCo (ISIN: US7134481081) hat sich den Themen Zukunftsfähige Landwirtschaft, positive Wasserbilanz, Kreislaufwirtschaft für Verpackungen oder auch dem Klimaschutz verpflichtet. Ähnliches gilt für Nestlé (ISIN: CH0038863350) mit u.a. minus 68,3% der kumulierten Veränderung des spezifischen CO2-Ausstoßes in der Produktion von Nestlé Deutschland seit 2010.

Drei Food-Aktien, die sich nachhaltig positionieren

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Haltbarkeit von Frischwaren, Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und umweltfreundliche Lebensmittel stellen die drei Säulen des US-amerikanischen Unternehmens dar. Dabei setzt Save Food auf natürliche Lösungen, welche nachhaltig sind. Ein wichtiges Ziel des Konzerns ist es, Lebensmittelabfälle zu verhindern. Das Motto: Mehr Lebensmittel auf dem Teller und weniger in der Mülldeponie. Das hilft sowohl Unternehmen als auch der Gesellschaft. Im Jahr 2022 stieg Save Food auch in die deutsche Börse ein und stellt damit eines der vielen aufstrebenden Food-Unternehmen dar, welche sich auf den Finanzmarkt trauen. Jüngst erhielt Save Food die NSF-Zertifizierung, was ein weiterer Anstoß für die Aktie sein könnte.

Hellofresh (ISIN: DE000A161408): Auch in Deutschland ist die Entwicklung der Food-Branche allgegenwärtig. Dabei handelt es sich um einen Lieferservice für Lebensmittel, welcher vor allem passende Zutaten samt Rezepten an die Haustüren bringt.

Hellofresh wurde im Jahr 2011 gegründet, der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin. Büros gibt es in London, New York, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.

Unilever PLC (ISIN: GB00B10RZP78): Das britische Unternehmen ist einer der größten Anbieter von Markenartikeln in gleich mehreren Bereichen. Der wohl wichtigste ist die Ernährung - und bei dieser zeigt sich Unilever fortschrittlich. Das Unternehmen von der Insel kombiniert Herstellung und Vertrieb von Lebensmitteln und allen andere Waren, die im breiten Sortiment sind. Unilever beschert den Anlegern und Anlegerinnen auf diese Weise sichere Dividende.

Auch bei Food-Fonds steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Rize Sustainable Future of Food (ISIN: IE00BLRPQH31): Wer nicht in Einzeltitel investieren möchte, dem bietet sich der Rize Sustainable Future of Food an. Der Aktienfonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette Innovationen vornehmen, um ein nachhaltigeres, sicheres und faires globales Lebensmittelsystem aufzubauen. Wichtige Positionen sind Deere & Co (ISIN: US2441991054) und CALAVO GROWERS (ISIN: US1282461052).

Egal ob Aktien oder Fonds: In der Food-Branche ist der Umbruch zu mehr Nachhaltigkeit zu erkennen. Das zeigen die Entwicklungen vieler börsennotierter Unternehmen in dem Sektor und immer neue Börsengänge. Die Trendforschung zeigt, dass Nachhaltigkeit und Bewusstheit bei der Ernährung immer wichtiger werden.

