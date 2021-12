IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Aktuelle Trends bei Big-Data-Aktien: CoinAnalyst, Oracle, Splunk

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations: Aktuelle Trends bei Big-Data-Aktien: CoinAnalyst, Oracle, Splunk

Big Data ist ein Begriff, der erst einmal nichts anderes bedeutet als unermessliche Datenbestände: Komplex, groß, schnelllebig und schwierig zu verarbeiten. Big Data bezeichnet auch die Technologie, die es ermöglichen soll, diese Daten zu sammeln und auszuwerten. Dass Big Data weder etwas Neues ist und einen enormen Einfluss auf unser aller Leben hat, spiegelt sich längst auch am Aktienmarkt wider.

Die Anwendungsbereiche von Big Data liegen überall dort, wo die Möglichkeit besteht, eine große Anzahl von Daten zu sammeln. Welche Art von Daten vorliegt, ist dabei nicht entscheidend. Ob es sich um Daten aus Social Media, Apps, Nutzerverhalten auf Internetseiten, Netzwerkprotokolle oder gar Geschäftstransaktionen oder medizinische Daten handelt, die Anwendungsbereiche reichen noch viel weiter. Insbesondere der Bereich Markt- und Kundenforschung erscheint besonders interessant, wenn Computer in Echtzeit Daten auswerten und beispielsweise zu den Suchanfragen der Kunden passende Produktvorschläge angezeigt werden können. Auch das Vorhaben, Autonomes Fahren zu ermöglichen, profitiert von den Entwicklungen im Big Data-Markt. Geologische Bilder zur Rohstoffexploration ist ein weiterer vielversprechender Anwendungsbereich, um nur wenige zu nennen.

Laut Statista Research liegt das gesamte Volumen des Big Data-Markts im vergangenen Jahr bei rund 56 Mrd. US-Dollar, wobei bis zum Jahr 2027 annähernd eine Marktverdopplung prognostiziert wird. Unternehmen im Bereich Big Data versprechen sich daher einen Markt, der noch erhebliches Wachstumspotenzial bietet.

Die ganz großen Player im Markt sind Unternehmen wie Google (ISIN: US38259PAD42), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027), Amazon (ISIN: US0231351067), Appel (ISIN: US0378331005) oder auch Microsoft (ISIN: US5949181045). Abseits dieser mächtigen Player gibt es aber auch weitere spannende Werte, die es sich anzuschauen lohnt:

CoinAnalyst - Big-Data-Analyseplattform

Die Papiere von Coinanalyst (ISIN: CA19260U1084 ) sind in Deutschland erst seit November 2021 an den Börsen Berlin, Frankfurt und München handelbar. Das Unternehmen bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Big-Data-Analyseplattform, die Investoren im Digital Asset-Sektor und anderen Branchen detaillierte KI-gestützte Analysen der Marktstimmung, der Fundamentaldaten und der technischen Indikatoren bereitstellt. Die Plattform verspricht Investoren des Kryptomarkts technische und fundamentale Analysen bei gleichzeitigem automatischen Risikomanagement, also eine ausgeklügelte automatische Handlungsstrategie für Investoren. Weiterhin bietet das Unternehmen etwa ein Socializer Engagement. Mit diesem All-in-one-marketing-tool soll es ermöglicht werden, mit einem Klick alle Social Media Kanäle zu verwalten. Insbesondere für Unternehmen im Online-Handel scheint dies ein zeitsparendes und effizientes Tool zu sein. Neben weiteren Produkten im Lineup bietet Coinanalyst auch einen Socializer Messenger, der es ermöglicht Kontakte zu schaffen und Netzwerke innerhalb der Kryptowährungs-Industrie zu spannen. Erst kürzlich vermeldete das Unternehmen die Lancierung einer erweiterten Sentimentsanalyse für begeisterungsbasierte NFTs.

Oracle - individualisierte Lösungskonzepte

Oracle (ISIN: US68389X1054) gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardware. Neben der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Apps und Computerhardware vertreibt das Unternehmen Server und Speichersysteme. Privat- als auch Geschäftskunden bindet das Unternehmen an sich, da das Geschäftsmodell auf individualisierte Lösungskonzepte setzt. Seit der Börsennotierung konnte das Unternehmen eine steile Wertsteigerung hinlegen, die 2001 von der Finanzkrise ausgelöst, deutlich korrigierte und seither nur noch den Weg nach oben kennt. Zuletzt verzeichnete die Aktie einen zweistelligen Kurssprung. Die Aktie notiert derzeit bei stolzen 104 USD, was nahe des Allzeithochs liegt. Die positiven Geschäftsaussichten des Unternehmens innerhalb eines positiven Marktumfelds sowie die vornehmlich positiven Analystenstimmen lassen auf weitere Wertsteigerungen hoffen. Das Unternehmen zahlt seit 2009 eine Dividende an Aktionäre, die sich bis pro Geschäftsjahr bisher stetig erhöht hat. 2021 liegt die Dividende bei immerhin einem USD, weitere Erhöhungen stehen in Aussicht. Von sieben einschlägigen Analysen zeichnen vier die Aktie mit Hold aus. Drei Analysen sprechen für Buy bei einer Wertsteigerung von mehr als 12 Prozent.

Splunk - Verarbeitung, Analyse und Visualisierung von Software-Daten

Splunk (ISIN: US8486371045 ) ist ein Big Data-Unternehmen, das Software-Daten nicht nur sammelt und speichert, sondern verarbeitet, analysiert und visualisiert. Datensammlungen stammen aus Apps, Servern oder Netzwerkgeräten, die das Unternehmen für ihre Kunden nutzbar macht. Die Unternehmenskommunikation betont mit ihrer Rede von einer Data-to-Everything-Plattform, dass es eben nicht nur um die Sammlung und Veranschaulichung von Daten geht, sondern auf Basis der jeweiligen Datenlage konkrete Handlungen zur Verbesserung einzelner Lösungen anschließen. Splunk bietet etwa Lösungen im Bereich Telekommunikation, Bildungswesen, Industrie- und Fertigungswesen, Online-Services, Gesundheitswesen und etwa Luftfahrt und Verteidigung und ist damit breit aufgestellt. Das Unternehmen stellt analysegestütze SIEM in der Cloud, automatisiert Arbeitsabläufe, modernisiert den IT-Sicherheitsbetrieb auf individueller Basis innerhalb konkreter Anwendungsfälle. Das seit 2012 an den Börsen handelbare Papier notierte am Schluss des ersten Handeltags bei leicht über 27 Euro. Der Wert des Unternehmens hat sich bis dato knapp vervierfacht. Die Anteilsscheine notieren derzeit bei rund 100 Euro. Im November 2021 stand die Aktie noch bei 146 Euro und begann eine wohl überfällige Korrektur von mehr als 30 Prozent.

Big Data ist weiterhin die Zukunft und es ist zu erwarten, dass der Markt weiter an Volumen zulegen wird.

CoinAnalyst

ISIN: CA19260U1084

WKN: A3C6UA

https://coinanalyst.tech

Land: Kanada / Deutschland

Marktkapitalisierung (Frankfurt): 11,5 Mio. Euro

Kurs (Frankfurt): 0,16 Euro

52W Hoch: 0,20 Euro

52W Tief: 0,09 Euro

Oracle

ISIN: US68389X1054

WKN: 871460

www.oracle.com

Land: USA

Marktkapitalisierung: 246,3 Mrd. Euro

Kurs (Frankfurt): 92,23 Euro

52W Hoch: 92,56 Euro

52W Tief: 49,14 Euro

Splunk

ISIN: US8486371045

WKN: A1JV4H

www.splunk.com

Land: USA

Marktkapitalisierung: 15,9 Mrd. Euro

Kurs (Frankfurt): 100,06 Euro

52W Hoch: 152,00 Euro

52W Tief: 91,48 Euro

