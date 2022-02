IRW-News: Diamcor Mining Inc.: Diamcor meldet Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2021

IRW-PRESS: Diamcor Mining Inc.: Diamcor meldet Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2021

Gibt Bilanzverbesserungen und Umsatzsteigerungen bekannt

KELOWNA, 28. Februar 2022 - Diamcor Mining Inc. (TSX-V.DMI), (OTCQB-DMIFF), (FWB: DC3A), (Diamcor oder das Unternehmen) meldete heute seinen Quartalsabschluss und den dazugehörigen Lagebericht für das Quartal, das am 31. Dezember 2021 endete.

Die wichtigsten Punkte

- Ausschreibung und Verkauf von 5.441,88 Karat Rohdiamanten während des Berichtszeitraums, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal 2021, mit einem Umsatz von 1.074.748 USD, was zu einem Durchschnittspreis von 197,50 USD pro Karat führte.

- Die Verschuldung wurde im Berichtszeitraum um 3.100.353 CAD reduziert.

- Das Hauptaugenmerk lag im Berichtszeitraum weiterhin auf der Beibehaltung der reduzierten Kosten und den Bemühungen, die Betriebsstunden und das Aufbereitungsvolumen langfristig zu erhöhen.

- Das Unternehmen schloss die erste Phase seiner geplanten Erweiterungen im Berichtszeitraum vorzeitig ab und konzentrierte sich am Ende des Berichtszeitraums auf den Fortschritt der zweiten Phase, die nach wie vor bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen werden soll.

- Die sorgfältige Handhabung der betrieblichen Lohn- und Gehaltskosten sowie der variablen Betriebskosten und der historischen Fixkosten wurde während des gesamten Zeitraums angesichts der weiteren Beschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 fortgesetzt.

- Für den am 31. Dezember 2021 endenden Zwischenzeitraum wurde ein Nettoverlust von 939.916 Dollar verbucht, was einer Verbesserung um 34 % gegenüber dem dritten Quartal 2020 entspricht.

- Zum 31. Dezember 2021 hatte das Unternehmen 114.661.800 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

Wir sind sehr erfreut, die Verbesserungen unserer Bilanz im Quartal bekannt zu geben, und wir sind weiterhin optimistisch, dass die abgeschlossenen und laufenden Expansionsbemühungen es unserem Unternehmen ermöglichen werden, in einer Zeit, in der das Angebot an Rohdiamanten weiterhin eingeschränkt ist, gut positioniert zu sein, sagte Dean Taylor, Diamcors CEO. Die jüngsten Ausschreibungen und Verkäufe haben eine starke Nachfrage und Preiserhöhungen in verschiedenen Kategorien gezeigt, und wir sind der Ansicht, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen könnte, da beträchtliche Mengen, die normalerweise von Russland geliefert werden, aufgrund der kürzlich angekündigten Wirtschaftssanktionen betroffen sein könnten.

Der kürzlich eingereichte Finanzbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Quartal sowie der dazugehörige Lagebericht können von Interessenten auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über Diamcor Mining Inc.

Diamcor Mining Inc. ist ein börsennotiertes Junior-Unternehmen im Bereich Diamantenbergbau mit Status Fully reporting, das an der TSX Venture Exchange unter dem Handelssymbol V.DMI und am OTC QB International unter dem Handelssymbol DMIFF notiert ist. Das Unternehmen verfügt über einen gut etablierten Produktionsbetrieb in Südafrika und umfangreiche Erfahrung bei der Belieferung des Weltmarkts mit Rohdiamanten.

Über die Allianz mit Tiffany & Co.

Das Unternehmen ist mit Tiffany & Co. Canada, einer Tochtergesellschaft des weltberühmten New Yorker Unternehmens Tiffany & Co., eine langfristige strategische Allianz mit Vorkaufsrecht auf bis zu 100 % der zukünftigen Produktion von Rohdiamanten aus dem Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia zu den jeweils aktuellen Preisen eingegangen, die von den Parteien fortlaufend festgelegt werden. In Verbindung mit diesem Vorkaufsrecht stellte Tiffany & Co. Canada dem Unternehmen auch eine Finanzierung bereit, um das Projekt voranzubringen. Tiffany & Co. befindet sich im Besitz von Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), einem börsennotierten Unternehmen, das an der Pariser Börse (Euronext) unter dem Kürzel LVMH und am OTC-Markt unter dem Kürzel LVMHF notiert ist. Weitere Informationen zu Tiffany & Co. finden Sie auf der Website unter www.tiffany.com.

Über Krone-Endora at Venetia

Im Februar 2011 erwarb Diamcor das Projekt Krone-Endora at Venetia von De Beers Consolidated Mines Limited, bestehend aus den Schürfrechten an den Farmen Krone 104 und Endora 66, die eine kombinierte Fläche von etwa 5.888 Hektar repräsentieren, die direkt an die Vorzeige-Diamantmine Venetia von De Beers in Südafrika angrenzt. Am 11. September 2014 gab das Unternehmen bekannt, dass das südafrikanische Mineralressourcenministerium ein Abbaurecht für das Projekt Krone-Endora at Venetia erteilt hat, das 657,71 Hektar der Gesamtfläche des Projekts von 5.888 Hektar umfasst. Das Unternehmen hat auch einen Antrag auf Erteilung eines Abbaurechts für die verbleibenden Gebieten des Projekts gestellt. Die Lagerstätten auf den Konzessionsgebieten Krone und Endora wurden als hochgradigere alluviale Basallagerstätten identifiziert, die von einer niedriggradigen oberen eluvialen Lagerstätte bedeckt sind. Die Lagerstätten sollen das Ergebnis der direkten Verschiebung (in Bezug auf die eluviale Lagerstätte) und der Erosion (in Bezug auf die alluviale Lagerstätte) von Material aus den höheren Bodenschichten der angrenzenden Gebiete des Venetia-Kimberlits sein. Die Lagerstätten bei Krone-Endora befinden sich in zwei Schichten mit einer maximalen Gesamttiefe von etwa 15,0 Metern von der Oberfläche bis zum Grundgestein, wodurch ein sehr kostengünstiger Abbau mit dem Potenzial für eine kurzfristige Diamantproduktion aus einer bekannten hochwertigen Quelle genutzt werden kann. Krone-Endora profitiert aufgrund seiner Lage direkt neben der Mine Venetia auch von der bereits entwickelten Infrastruktur und den vorhandenen Dienstleistungen.

Qualifizierter Sachverständiger:

Herr James P. Hawkins (B.Sc., P.Geo.), ist Manager of Exploration & Special Projects für Diamcor Mining Inc. und der qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101, der für die Überwachung der Explorationsprogramme von Diamcor verantwortlich zeichnet. Er ist ein Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA). Herr Hawkins hat diese Pressemeldung geprüft und ihren Inhalt genehmigt.

Für das Board of Directors

Herr Dean H. Taylor, President & CEO

Diamcor Mining Inc

DeanT@Diamcor.com

+1 250 862-3212

www.diamcormining.com

Kontakt für Anleger

Herr Rich Matthews

Integrous Communications

rmatthews@integcom.us

+1 (604) 355-7179

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden, unterliegen sie einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Darüber hinaus lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

WIR BEMÜHEN UNS UM DAS SAFE HARBOUR-ZERTIFIKAT.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64439

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64439&tr=1

