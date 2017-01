IRW-News: Destiny Media Technologies Inc.: Destiny Media Technologies, Inc. gibt Geschäftsergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt

IRW-PRESS: Destiny Media Technologies Inc.



Destiny Media Technologies, Inc. gibt Geschäftsergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 bekannt

Rückkehr in die Gewinnzone / Umsatzwachstum von 5 % im Jahresvergleich

Vancouver, BC - 17. Januar 2017 - Destiny Media Technologies (TSXV: DSY) (OTCQX: DSNY), Hersteller von Play MPE®, einem System für die sichere Übermittlung vorveröffentlichter Songdaten an Radiostationen, und Entwickler von Clipstream®, einem neuen plattformübergreifenden, gerätelosen Videostreaming-Format, hat heute sein Geschäftsergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 zum 30. November 2016 bekannt gegeben.

Eckdaten

Zu den wichtigsten Ergebnissen des ersten Quartals und darüber hinaus gehören:

- Rückkehr in die Gewinnzone mit einer Gesamtmarge von 12 %

- Zuwachs bei den Umsätzen von 5 % im Vergleich zum Vorjahr und Vorquartal

- zum vierten Mal in Folge konnte im Vergleich zum Vorquartal ein Umsatzwachstum erzielt werden

- bester Kassenbestand seit 31. August 2014

Geschäftsergebnis des ersten Quartals 2017

Die Umsätze im ersten Quartal per 30. November 2016 stiegen um 5 % auf 892.229 $. Der Anstieg ergibt sich aus dem Umsatzwachstum in allen wichtigen Gebieten, in denen wir tätig sind.

Mit einem Nettoertrag von 104.128 $ kehrte das Unternehmen im ersten Quartal 2017 in die Gewinnzone zurück.

Wir freuen uns ungemein über die positiven Ergebniseffekte aus der Zuteilung von Ressourcen an unser rentables Play MPE-Geschäft, sagte Steve Vestergaard, Chief Executive Officer von Destiny Media Technologies. Aktuell arbeiten wir daran, die Zugänglichkeit des Play MPE-Produkts zu erhöhen. Die Markteinführung ist für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2017 vorgesehen.

Telefonkonferenz zu den Einnahmen im ersten Quartal 2017

Destiny Media Technologies wird am Dienstag, den 17. Januar 2017 um 17 Uhr Eastern Time (14 Uhr Pacific Time) eine Telefonkonferenz schalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2017 zu erörtern. Anleger und interessierte Personen, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, müssen sich mittels Konferenzcode 34915777 über die Telefonnummern (416) 764-8688 oder (888) 390-0546 einwählen. Sie finden anschließend auf der Website von Destiny unter http://www.dsny.com eine Niederschrift und einen archivierten Stream, der im bewährten Clipstream®-Format des Unternehmens zum Download bereit steht.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über aktuelle Ansichten im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftstätigkeit. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Destiny Media Technologies ist nicht verpflichtet, diese Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Weitere Informationen zu den Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren in unserem Jahresbericht 10-K zum 31. August 2016, der auf www.sedar.com oder www.sec.gov verfügbar ist.

Ansprechpartner: Fred Vandenberg CFO, Destiny Media Technologies, Inc. 604 609 7736 Durchwahl: 236

