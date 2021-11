IRW-News: Delta CleanTech Inc.: Delta CleanTech skizziert Möglichkeiten zur Ausgabe von Emissionsgutschriften

IRW-PRESS: Delta CleanTech Inc.: Delta CleanTech skizziert Möglichkeiten zur Ausgabe von Emissionsgutschriften

Calgary, Alberta - 17. November 2021 - Delta CleanTech Inc. (Delta oder das Unternehmen) (CSE:DELT, FWB: 66C) freut sich bekannt zu geben, dass Lionel Kambeitz, der Executive Chairman des Unternehmens, kürzlich von verschiedenen Medien interviewt wurde, darunter Kitco News, wo er direkt mit der Chefredakteurin und Lead Anchor Michelle Makori sprach. Kitco ist ein führendes Medienunternehmen, das umfassende und detaillierte Berichte und Informationen bereitstellt, die Investoren bei ihren Marktentscheidungen unterstützen können.

Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die finanziellen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Ausgabe, Aggregation und dem Verkauf von Compliance- und freiwilligen Kohlenstoffgutschriften, wobei der Schwerpunkt auf der Bedeutung von Controllingtechnologien lag, die diese Emissionsgutschriften in der Wertschöpfungskette hervorbringen und produzieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62692/Delta-CleanTech_17112021_DEPRcom.001.png

Hier klicken, um das Kitco-Interview abzurufen (https://www.youtube.com/watch?v=KHkJ-RQi7Nw)

Justinas Baltrusaitis von Finbold News veröffentlichte kürzlich einen Artikel über Lionel Kambeitz von Delta CleanTech, in dem diskutiert wurde, wie Exchange Traded Funds (ETFs) wahrscheinlich ein Schlüsselträger für Investitionen in Umwelt-, Sozial- und Governance-Kredite sein könnten. Hier klicken, um den Finbold-Artikel zu lesen (https://finbold.com/etfs-would-likely-be-a-key-vehicle-for-esg-investing/)

High Fidelity Compliance Carbon Credits könnten Arbitragemöglichkeiten in diesem Sektor schaffen. Diese High-Fidelity-Credits sind attraktiv, da sie in der Regel mit klaren Compliance-Protokollen und behördlichen Richtlinien verbunden sind, sagte Lionel Kambeitz, Executive Chairman von Delta CleanTech. Die Technologien von Delta CleanTech sind eine gut positionierte Quelle für die Entstehung und Aggregation dieser Compliance-Emissionsgutschriften.

Die Interviews fanden am Ende der UN-Klimakonferenz COP26 statt, die kürzlich in Großbritannien abgehalten wurde. Da sich die größten Unternehmen der Welt zunehmend Finanzprodukten zuwenden, um ihren ökologischen Fußabdruck auszugleichen, sind freiwillige Emissionsgutschriften (CO2-Kompensationsgutschriften) ein starker Motor in der Branche. Wie Kitco bemerkte, wird der CO2-Kompensationsmarkt voraussichtlich im Jahr 2021 auf über $1 Milliarde ansteigen, und laut McKinsey Consulting könnte dieser Markt bis 2050 um das 100-Fache wachsen.

Die freiwillige Generierung von CO2-Kompensationen muss eine rechenschaftspflichtige, quantifizierbare, dauerhafte und unabhängig verifizierte Reduzierung der THG-Emissionen schaffen, die greifbar ist. Viele Projekte zur CO2-Kompensation verwenden von Drittanbietern verifizierte Standards, um ihre CO2-Gutschriften zu genehmigen und befolgen die Regeln und Verfahren, die von unabhängigen Drittorganisationen festgelegt wurden, insbesondere den Verified Carbon Standard und den Gold Standard, fügte Kambeitz hinzu. Gemeinsam prüfen und akkreditieren diese etwa 70 % der Kompensationen auf dem heutigen freiwilligen Markt. Der Preis für diese Emissionsgutschriften kann je nach den Protokollen für die gerichtliche Aufsicht, die Prüfung durch Dritte und die Verifizierung von Integrität und Treue stark variieren.

Delta CleanTech hat sich durch seine umfangreiche Erfahrung in der CO2-Erfassung, Methanvernichtung auf Deponie- und Ölfeldern sowie mit Kohlenstoffkrediten durch Null-Bodenbearbeitung im Breich Compliance und des freiwilligen CO2-Kompensationsmarktes als Marktführer erwiesen. Die Möglichkeit einer doppelten Arbitrage besteht, weil es einen allgemeinen Anreiz für Angebot und Nachfrage gibt, bei dem CO2-Kredite an Wert steigen können, während freiwillige CO2-Kompensationsgutschriften an Wert steigen können, wenn ihre Entstehungsprotokolle und -Treue validiert werden.

Über Delta CleanTech Inc.

Delta CleanTech Inc. ist seit 15 Jahren ein auf ESG fokussierter, anerkannter globaler Technologieführer im Bereich der Entstehung und Aggregation von Kohlenstoffgutschriften durch CO2-Erfassung und Dekarbonisierung von Energie, Blue Hydrogen-Produktion und Methanerfassung und -vernichtung. Delta bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt weiterhin Lösungen für die Abscheidung, Sequestrierung, und Reduzierung von CO2 bei gleichzeitiger Produktion hochwertiger nicht fungibler CO2-Guthaben.

