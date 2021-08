IRW-News: Delic Holdings Inc.: Delic gibt Medical Advisory Board bekannt und demonstriert das Engagement des Unternehmens für psychedelische Gesundheit für die Wissenschaft

IRW-PRESS: Delic Holdings Inc.: Delic gibt Medical Advisory Board bekannt und demonstriert das Engagement des Unternehmens für psychedelische Gesundheit für die Wissenschaft

Das Board umfasst verschiedene medizinische Fachkräfte: Neurowissenschaftler, Anästhesist, Suchtpsychiater, Schmerzspezialist und andere, die als Vordenker und Berater für die Delic-Tochtergesellschaften fungieren

Vancouver, BC, 26. August 2021 - Delic Holdings Corp (Delic oder das Unternehmen) (CSE: DELC) (OTCQB: DELCF), die führende psychedelische Wellness-Plattform, gab heute die Aufstellung eines Medical Advisory Board bekannt.



Der vielschichtige Beirat besteht aus Ärzten, Doktoranden und anderen, die sich auf psychedelische Wellness und Sucht spezialisiert haben. Das Board wird Delic und seine Tochtergesellschaften, darunter Ketamine Infusion Centers, Delic Labs und andere, bei der Entwicklung von Sicherheitsprotokollen und Best Practices für legale psychedelische Wellnessbehandlungen beraten, die heute und in Zukunft legalisiert werden. Das Board wird darüber hinaus als Ressource für Medien, andere medizinische Mitarbeiter und ein allgemeines Publikum dienen, das sich für die Wissenschaft hinter psychedelischen Wellness- und Behandlungsmethoden interessiert.

Wissenschaft und Medizin sind die Grundlage des Ansatzes von Delic für psychedelische Gesundheit, und unser erfahrenes und vielfältiges Medical Advisory Board wird dazu beitragen, dass wir uns für Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit der Behandlungen einsetzen, sagte Matt Stang, CEO von Delic. Diese beeindruckende Gruppe repräsentiert bekannte Führungspersönlichkeiten im psychedelischen und suchtbezogenen Bereich und wird dazu beitragen, ein besseres Verständnis der Wissenschaft und der Daten zu schaffen, die hinter den erwarteten wirksamsten Behandlungsmethoden für viele psychische Erkrankungen stehen.

Zu den Mitgliedern des ursprünglichen Medical Advisory Boards von Delic gehören:

- Matthew Cook, MD: Dr. Cook ist President und Gründer von BioReset Medical und Medical Advisor von BioReset Network. Er ist ein Board-zertifizierter Anästhesist mit über 20 Jahren Praxiserfahrung, wobei er sich in den letzten 14 Jahren auf die funktionelle und regenerative Medizin konzentriert hat. Er absolvierte sein Studium an der University of Washington School of Medicine und absolvierte seine Facharztausbildung in Anästhesiologie an der University of California San Francisco (UCSF) und war Stipendiat im Bereich funktionale Medizin. Seine Praxis, BioReset Medical, bietet Behandlungen für Krankheiten, die von Schmerzen und komplexen Krankheiten bis hin zu Anti-Aging und Wellness reichen. Er behandelt einige der am schwierigsten zu diagnostizierenden und am stärksten beeinträchtigenden Krankheiten, an denen Menschen heute leiden, einschließlich Lyme-Borreliose, chronische Schmerzen, PTBS, und Mykotoxin-Krankheit.

- David Rabin, MD, PhD: Zugelassener Psychiater und Neurowissenschaftler, Mitbegründer und Chief Innovation Officer, Apollo Neuroscience, Mitbegründer und Executive Director, The Board of Medicine

- Iru Gerard Fernando, MD Dr. Iru Fernando ist staatlich zugelassener Allgemein- und Suchtpsychiater, der Medical Director of Addiction Services am Psychiatric Wellness Center und Division Medical Director von Aspire Behavioral Health. Er befürwortet den Einsatz von Psychedelika in der Medizin und widmet sich diesem Anliegen seit 10 Jahren. Er war der Erste, der in seiner psychiatrischen Praxis am Harvard South Shore über Psychedelics in Medicine sprach.

- Chris Ray, PhD: Interventioneller Schmerzspezialist. Dr. Ray bietet interventionelles Schmerzmanagement einschließlich Epiduralanästhesie, Blockierung des medialen Asts, Hochfrequenzablationen und transforaminalen Epiduralinjektionen/selektive Nervenwurzelblockierung in den okzipitalen, zervikalen, lumbalen, sakralen und kaudalen Regionen.

- Yessica Avancena, MFT, MBA, ist Certified Mindfulness Teacher (CMT), Psychotherapeutin und Unternehmerin. Sie ist leidenschaftlich daran interessiert, das menschliche Bewusstsein durch modernste Heilpraktiken wie Achtsamkeit und zuletzt durch psychedelische assistierte Psychotherapie zu fördern. Sie ist Gründerin von Aspire Behavioral Health, eine Intensive Outpatient Clinic und MindfulYou Psychotherapy and Healing Center sowie Autorin von Achtsamkeit-basierten Kinderbüchern und der App The Mindfulness Minute

- Barbara Branaman ist Mitgründerin und CEO der ständig wachsenden Palette von BioReset-Marken, -Produkten und -Dienstleistungen, darunter die BioReset University, eine Suite von Bildungsprodukten, E-Learning und strategischen Partnerschaften, die zur Ausbildung anderer Praktiker auf dem Gebiet der Regenerativen Medizin beitragen sollen.

Delic konzentriert sich auf die Aufnahme von psychedelischer Wellness in den Mainstream. Das Unternehmen tut dies über ein Dach aus verbundenen eigenen und betriebenen Unternehmen, um die Skalierung der Wirkung und Reichweite der Behandlung zu unterstützen, darunter 1) vertrauenswürdige Medienplattformen und persönliche Veranstaltungen, um die Services direkt an Patienten und Verbraucher zu vermarkten und Daten zu erfassen, 2) ein lizenziertes Labor zur Entwicklung von IP, F&E und innovativen hochwertigen und sicheren Produktlinien und 3) das größte und am besten zugängliche Netzwerk von physischen Kliniken zur Verabreichung effektiver Behandlungen.

Über Delic Corp, Inc.

Delic ist eine führende Plattform für Psychedelika & Wellness, die sich dafür einsetzt, allen Menschen einen wissenschaftlich fundierten Nutzen anzubieten und die Diskussion über Psychedelika auf ein neues Fundament zu stellen. Das Unternehmen ist Inhaber und Betreiber einer Gruppe von verbundenen Firmen, zu denen auch vertrauenswürdige Medien- und Online-Handelsplattformen wie Reality Sandwich und Delic Radio, Delic Labs (die einzige von Health Canada lizenzierte Firma, die sich ausschließlich der Erforschung und Entwicklung einer Psilocybin-Verdampfungstechnologie widmet), Meet Delic (die führende Veranstaltung zum Thema Psychedelika & Wellness) und Ketamine Infusion Centers (eines der landesweit größten Ketamintherapiezentren) zählen. Delic wird von einem Team aus Branchenexperten und Cannabis-Veteranen sowie einem vielfältigen Netzwerk unterstützt, deren Aufgabe es ist, die breite Masse mit Bildungsangeboten, Forschungsergebnissen, hochwertigen Produkten und Therapiemöglichkeiten zu versorgen.

Ansprechpartner für Anleger

Daniel Southan-Dwyer

Corporate Development

dsd@deliccorp.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Delic liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie geplant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, voraussichtlich, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartungsgemäß, vorhersagen, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet sein oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten möglicherweise, sind aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Transaktion, die Erfüllung der für die Freigabe aus dem Treuhandkonto erforderlichen Bedingungen, die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und die Erwartungen an andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen in dieser Weise macht Delic den Leser darauf aufmerksam, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Delic erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Darüber hinaus hat Delic im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen vorhergesehen werden, gehören unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen; die Fähigkeit, die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion und die für die Freigabe aus dem Treuhandkonto erforderlichen Bedingungen zu den geplanten Bedingungen und innerhalb des geplanten Zeitrahmens zu erfüllen; Änderungen der einschlägigen Gesetze; Einhaltung der umfassenden Regierungsvorschriften; und die Verwendung der Zeit des Managements auf die Transaktion.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Obwohl Delic davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Delic verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle späteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die Delic oder Personen, die im Namen des Unternehmens handeln, zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61145

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61145&tr=1

