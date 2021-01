IRW-News: Defense Metals Corp. : Defense Metals Corp. und SRC untersuchen XRT-Eignung von Seltenerdmetallmineralisierung Wicheeda

IRW-PRESS: Defense Metals Corp. : Defense Metals Corp. und SRC untersuchen XRT-Eignung von Seltenerdmetallmineralisierung Wicheeda

Pressemitteilung - Vancouver (British Columbia), 13. Januar 2021. Defense Metals Corp. (TSX-V: DEFN, OTCQB: DFMTF, FWB: 35D) (Defense Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es den Saskatchewan Research Council (der SRC) damit beauftragt hat, eine Studie hinsichtlich der Eignung für ein Röntgentransmissions- (XRT)-Scheiden bezüglich mineralisierten Materials von seinem 1.708 Hektar (4.220 Acres) großen Seltenerdmetall- (REE)-Konzessionsgebiet Wicheeda (Wicheeda) durchzuführen, das sich nahe der bestehenden Infrastruktur in der Nähe von Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia befindet.





Defense Metals und SRC haben den Zuschlag für eine Finanzierung durch das National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (das NRC IRAP) erhalten, ein von der kanadischen Regierung finanziertes Programm zur finanziellen Unterstützung von technologischen Innovationen. Die im Rahmen des NRC IRAP bereitgestellte Finanzierung deckt etwa 70 Prozent der geschätzten Kosten für die Testarbeiten der Studie über die XRT-Eignung.

Das Projekt Wicheeda beherbergt angezeigte Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02 Prozent leichten Seltenerdmetallen (LREO) sowie abgeleitete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90 Prozent LREO. Technischer Bericht (Technical Report) über das Konzessionsgebiet Wicheeda in British Columbia per 27. Juni 2020, erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG, und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo), verfügbar im Profil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com)

Die Flotations-Pilotanlage zur Verarbeitung einer 26-Tonnen-Großprobe des REE-Materials von Wicheeda ergab ein Mineralkonzentrat mit durchschnittlich 7,4 Prozent Neodym-Praseodym-Oxid als kritische Magnetmetalle. Siehe Pressemitteilung von Defense Metals vom 23. September 2020

Das Ziel der Studie über die SRC-Eignung ist die Untersuchung des XRT-Scheidens zum Zweck der Hochstufung der REE-Mineralisierung von Wicheeda vor der nachgelagerten Verarbeitung. Das sensorgestützte Scheiden hat bei der Anwendung bei REE-Abbauprojekten insofern mehrere Vorteile, als die Veredelung ohne Wasser und mit reduziertem Zerkleinerungsbedarf erfolgt. Bei der Untersuchung wird bewertet, wie viel Taubgestein aus der Zufuhr entfernt werden kann. Die Untersuchung wird dann eine iterative Studie unterschiedlicher Scheidensgrößen zur Verarbeitung im XRT-Scheider durchführen, wobei sowohl der Gehalt des veredelten Konzentrats als auch der Gehalt des Endmaterials für wirtschaftliche Studien bewertet werden, wobei die optimalen Betriebsparameter ermittelt werden können.

Das XRT-Scheiden weist das Potenzial auf, mehrere bedeutsame Projektvorteile umzusetzen, einschließlich

- der relativ kostengünstigen Beseitigung von Taubgestein (nicht mineralisiertes Endmaterial) und Volumenreduzierung am vorderen Ende des REE-Verarbeitungsstroms von Wicheeda;

- des Potenzials, einen beträchtlichen Nutzen für nachgelagerte Flotations- und hydrometallurgische Prozesse durch reduzierte Kosten für Wasser, Heizung und Reagenzienverbrauch zu haben;

- eines Beitrags dieser Reduzierungen zu einer insgesamt geringeren Größe bzw. Durchsatz und Kapitalkosten von potenziellen zukünftigen kommerziellen REE-Konzentrations- und Raffinationsanlagen bei Wicheeda - in Abhängigkeit des Erfolgs der Testarbeiten.

CEO Craig Taylor sagte:

Defense Metals freut sich darauf, das Potenzial einer kostengünstigen Front-End-Hochstufung der REE-Mineralisierung von Wicheeda mittels XRT-Scheiden zu untersuchen. Wir haben bereits während der Testarbeiten in der Flotations-Pilotanlage bewiesen, dass wir in der Lage sind, ein REO-Konzentrat von über 50 Prozent zu produzieren, und wir hoffen, dass die Nutzung der Vorteile des XRT-Scheidens bei der nachgelagerten Verarbeitung zu Vorteilen eines höheren Höchstgehalts, Flotationskonzentrat und hydrometallurgischen Zufuhrströmen führen wird.

Details zur Methode der XRT-Studie

Röntgentransmissions- (XRT)-Analyse:

Die XRT-Untersuchung erfordert die Auswahl großer Proben, die sowohl Taubgestein als auch eine REE-Mineralisierung für die Analyse enthalten. Die Proben werden analysiert mit:

- Dual-Energie-Röntgentransmissionsmessungen (DE-CT)

- QEMSCAN zur Kalibrierung und Mineralidentifikation sowie modale Mineralogie

Fotos der polierten QEMSCAN-Proben dienen zur Verifizierung der mittels DE-CT gemessenen atomaren Differenzen. Die modale Mineralogie wird zur Ermittlung der REE-Gehalte verwendet.

Bildanalyse:

Die DE-CT-Bilder werden mit unterschiedlich großen Rastern analysiert, um zu ermitteln, wie viel Taubgestein für einen Bereich von Partikelgrößen beseitigt werden kann. Mit diesem Prozess werden die Hochstufungsmöglichkeiten für verschiedene Scheidensgrößen, die Qualität des Konzentrats sowie die Qualität des Endmaterials ermittelt.

Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda

Das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda verfügt über angedeutete Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,02 % LREO (Light Rare Earth Elements, leichte Seltenerdmetalle) und vermutete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,90 % Der technische Bericht zum Konzessionsgebiet Wicheeda, British Columbia, Stand: 27. Juni 2020, erstellt von APEX Geoscience Ltd. (Steven J. Nicholls, B.A. Sc., MAIG und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo), ist über das Profil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) abrufbar.

.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, beim Militär, für die nationale Sicherheit sowie bei der Herstellung GRÜNER Energietechnologien, wie etwa hochfester Legierungen und Seltenerdmetallmagnete, eingesetzt werden. Defense Metals hat eine Option auf den Erwerb von 100 Prozent des 1.708 Hektar großen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiets Wicheeda in der Nähe von Prince George (British Columbia, Kanada). Defense Metals Corp. notiert in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den USA unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter 35D.

