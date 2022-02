IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence verpflichtet CATO SMS als Berater für seine klinische Phase-I-Studie über den Einsatz von AccuTOX(TM) gegen Brustkrebs

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence verpflichtet CATO SMS als Berater für seine klinische Phase-I-Studie über den Einsatz von AccuTOX(TM) gegen Brustkrebs

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 16. Februar 2022 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein präklinisches Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Immunonkologie-Produkte entwickelt, freut sich, den Abschluss einer Vereinbarung mit Cato SMS zur Beratung über die Einreichung seines Antrags bei der kanadischen Zulassungsbehörde Health Canada zwecks Einleitung einer klinischen Phase I-Studie über den Einsatz von AccuTOXTM gegen Brustkrebs bekannt zu geben.

Bei CATO SMS handelt es sich um eine Beratungsfirma, die sich seit über 30 Jahren darauf spezialisiert hat, die klinische Entwicklung von Biopharmaprojekten weltweit zu unterstützen. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten verfügt CATO SMS über Erfahrung bei der Umsetzung von Studiendesigns in über 25 Ländern. Ihre Spezialisten entwickeln innovative Beratungslösungen für regulatorische Fragen, um komplexe Aufgaben durch ein bewährtes Center of Excellence im Bereich der Onkologie zu bewältigen.

Wir freuen uns sehr, mit Cato SMS bei unserem AccuTOXTM-Programm zusammenzuarbeiten. Dieser Schritt ist für Defence von entscheidender Bedeutung, da dies das Erreichen wichtiger Etappenziele für unser klinisches Programm gewährleistet. Cato SMS wird das das Design für das klinische Protokoll, das Paket für das Meeting vor dem Antrag auf eine klinische Studie (Clinical Trial Application, CTA), die CTA-Kompilierung und -Einreichung sowie die regulatorischen Angelegenheiten für unsere AccuTOXTM -Phase-I-Studie übernehmen, erklärte Herr Plouffe, der CEO von Defence.

Das AccuTOXTM-Programm besteht darin, eine Variante des AccumTM-Leitmoleküls einzusetzen, um den Zelltod in Krebszellen auszulösen. Bei der Kombination mit dem Immuncheckpoint-Inhibitor CTLA-4 verursachte dieses AccumTM -Leitmolekül eine starke antitumorale Reaktion bei verschiedenen Krebsmodellen einschließlich T-Zellen-Lymphome, Melanome sowie Darm- und Brustkrebs. Daher beabsichtigt Defence, AccuTOXTM in seiner Phase I-Studie zur Behandlung von Patienten mit Brustkrebs im vierten Quartal 2022 einzusetzen.

Gemäß Fortune Business InsightsTM wird der globale Markt für Brustkrebs-Therapeutika voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 13,1 % aufweisen und bis 2017 einen Wert von 55,27 Milliarden US-Dollar erreichen.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

