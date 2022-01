IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erreicht wichtigen Meilenstein und beginnt die für die Einholung der IND-Zulassung von der FDA erforderlichen Tests seiner AccuTOX-Leitsubstanz gegen Brustkrebs

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erreicht wichtigen Meilenstein und beginnt die für die Einholung der IND-Zulassung von der FDA erforderlichen Tests seiner AccuTOX-Leitsubstanz gegen Brustkrebs

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 10. Januar 2022 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein präklinisches Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Immunonkologie-Produkte entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass der letzte Schritt der GLP-Studien zu seinem Leitmolekül AccuTOXTM zur Krebsbekämpfung bei Eurofins Advinus Limited vor der Aufnahme seiner Phase I-Studie bei Brustkrebspatienten eingeleitet wurde.

Eurofins Advinus Limited ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im Bereich Medikamentenentdeckung und -entwicklung mit 30 Jahren Erfahrung beim Testen regulierter Produkte gemäß den Grundsätzen der guten Laborpraxis (GLP). Eurofins Advinus verfügt über 400 Mitarbeiter und ist mit 80 vollständig abgeschlossenen präklinischen IND-Paketen und mehr als 20.000 GLP-Toxikologiestudien, die das volle Spektrum vorgeschriebener Toxikologiestudien umfassen, eines der erfahrensten Auftragsforschungsinstitute im Bereich der Medikamentenentwicklung.

Eurofins wurde von Defence beauftragt, alle abschließenden von der FDA und Health Canada vorgeschriebenen GLP-Studien zu seinem Leitmolekül AccuTOXTM vorzunehmen. Die Studien werden sowohl an Ratten (Nagetieren) und Hunden (Nicht-Nagetieren) durchgeführt, um das pharmakokinetische und toxikologische Profil der Leitsubstanz zu bewerten und außerdem die maximal tolerierte Dosis festzustellen.

Wir sind mit unserem sehr effizienten Vorankommen beim AccuTOXTM-Programm sehr zufrieden. Das AccumTM hat nicht nur starke krebsbekämpfende Eigenschaften hervorgerufen, sondern wir haben außerdem eine Reihe von Varianten (> 50) geprüft, um das Leitmolekül AccuTOXTM zu ermitteln, das in der Lage ist, mehr als 9 verschiedene Tumorzelllinien sowohl murinen als auch humanen Ursprungs (Lymphom, Melanom, Brust-, Darm- und nicht kleinzelliges Lungenkarzinom) abzutöten. Der Abschluss dieser Reihe von GLP-Studien stellt daher den letzten Schritt dar, bevor wir an FDA/Health Canada herantreten, um eine Studie der Phase I an Brustkrebspatienten im Jahr 2022 einzuleiten, so Hr. Plouffe, der CEO von Defence.

Gemäß Fortune Business Insights wird der globale Markt für Brustkrebs-Therapeutika, der im Jahr 2018 einen Wert von 17,8 Mrd. USD umfasste, bis Ende 2026 38,5 Mrd. USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,2 % zwischen 2018 und 2026 entsprechen würde.

Die vom Defence-Team an Mäusen durchgeführten präklinischen Studien zeigten, wie wirksam das AccumTM-Molekül bei der Hemmung des Tumorzellenwachstums sowohl in vitro als auch in vivo ist. Außerdem wurde nachgewiesen, dass AccumTM additive Wirkungen bei Tieren hervorruft, wenn es zusammen mit Immuncheckpoint-Inhibitoren wie CTLA-4 und PD-1 eingesetzt wird, zwei Antikörpern, die derzeit in der Onkologie bei der Behandlung von Krebspatienten zum Einsatz kommen.

