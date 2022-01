IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erreicht wichtigen Meilenstein mit Antikrebsmolekül

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics erreicht wichtigen Meilenstein mit Antikrebsmolekül

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 11. Januar 2022: Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein präklinisches Biotechnologieunternehmen, das verschiedene Immun-Onkologie-Produkte entwickelt, freut sich, auf einen Artikel von Health Europa zu verweisen, der vor Kurzem auf https://www.healtheuropa.eu/defence-therapeutics-achieves-major-milestone-with-anti-cancer-molecule/112650/ veröffentlicht wurde.

Nachfolgend finden Sie eine Übersetzung des Artikels, die ausschließlich Informationszwecken dient:

Das Biotechnologieunternehmen Defence Therapeutics hat den Beginn der letzten Stufe der GLP-Studien zu seinem Krebsmolekül AccuTOX bei Eurofins Advinus Limited bekannt gegeben, bevor die Phase-1-Studie bei Brustkrebspatient*innen beginnt.

Eurofins Advinus Limited ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) für die Arzneimittelforschung und -entwicklung mit 30 Jahren Erfahrung in der Prüfung regulierter Produkte nach der Guten Laborpraxis (GLP). Mit 400 Mitarbeitern, 80 abgeschlossenen präklinischen IND-Paketen und über 20.000 GLP-Toxikologiestudien mit dem gesamten Spektrum der erforderlichen toxikologischen Studien ist Eurofins Advinus eines der erfahrensten CROs.

Eurofins wurde von Defence Therapeutics beauftragt, alle von der FDA und Health Canada geforderten abschließenden GLP-Studien für das Leitmolekül AccuTOX durchzuführen. Die Studien werden sowohl an Ratten (Nagetiere) als auch an Hunden (Nicht-Nagetiere) durchgeführt, um die maximal verträgliche Dosis zu ermitteln und das pharmakokinetische und toxikologische Profil der Leitsubstanz zu bewerten.

Das AccuTOX-Programm

"Wir freuen uns über unsere sehr effizienten Fortschritte im AccuTOX-Programm. Accum hat nicht nur starke krebshemmende Eigenschaften, sondern wir haben auch eine Reihe von Varianten (>50) untersucht, um das führende AccuTOX-Molekül zu identifizieren, das in der Lage ist, mehr als neun verschiedene Tumorzelllinien sowohl von Mäusen als auch von Menschen (Lymphome, Melanome, Brust-, Dickdarm- und nicht-kleinzellige Lungenkarzinome) effizient abzutöten. Der Abschluss dieser GLP-Studien ist daher der letzte Schritt vor der Beantragung einer Phase-I-Studie bei Brustkrebspatientinnen bei der FDA/Health Canada im Jahr 2022, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence.

Laut Fortune Business Insights wird der globale Markt für Brustkrebstherapeutika, der sich 2018 auf 17,8 Mrd. USD belief, bis Ende 2026 38,5 Mrd. USD erreichen, was einer CAGR von 10,2 % zwischen 2018 und 2026 entsprechen würde.

Die vom Team von Defence Therapeutics an Mäusen durchgeführten präklinischen Studien zeigten, wie wirksam das Accum-Molekül das Wachstum von Tumorzellen sowohl in vitro als auch in vivo hemmt. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Accum in Verbindung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren wie CTLA-4 und PD-1, zwei Antikörpern, die derzeit in der Onkologie zur Behandlung von Krebspatienten eingesetzt werden, bei Tieren additive Wirkungen entfaltet.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das mit seiner firmeneigenen Plattform an der Entwicklung von Impfstoffen und ADC-Produkten der nächsten Generation arbeitet. Das Herzstück der Plattform von Defence Therapeutics ist die ACCUM -Technologie, die eine präzise Verabreichung von Impfstoffantigenen oder ADCs in ihrer intakten Form an die Zielzellen ermöglicht. Dadurch kann eine höhere Wirksamkeit und Potenz gegen katastrophale Krankheiten wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

