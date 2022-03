IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics: Ein Unternehmen, das eine Plattform mit Lösungen zur Krebsbekämpfung entwickelt und seine vielfältig einsetzbare Accum-Technologie vorantreibt

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics: Ein Unternehmen, das eine Plattform mit Lösungen zur Krebsbekämpfung entwickelt und seine vielfältig einsetzbare Accum-Technologie vorantreibt

Vancouver, British Columbia (Kanada), den 22. März 2022 - Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das aktiv daran arbeitet, wissenschaftliche Entdeckungen und Produktentwicklungen gegen Krebs zu beschleunigen, freut sich, einen Überblick über seinen aktuellen Forschungs- und Entwicklungsfortschritt bei verschiedenen Aktivitäten zur Krebsbekämpfung zu geben.

Im ersten Quartal 2022 hat Defence eine Vereinbarung mit Advanced Therapies Facilities (ATF) -- GMP Unit der Universität Birmingham - zur Herstellung seines auf dendritischen Zellen (DC) basierenden Impfstoffs AccuVAC-D001M im Einklang mit den EU GMP-Standards getroffen. Dies ist der letzte Schritt zur Vorlage bei der britischen Arzneimittel-Zulassungsbehörde MHRA in Vorbereitung für seine klinische Phase-1-Studie gegen Melanome, deren Durchführung für das vierte Quartal 2022 geplant ist.

Defence macht außerdem rasche Fortschritte bei seinem ADC-Programm gegen Brustkrebs. Derzeit werden sowohl in vitro- als auch in vivo-Studien bei Tieren unter Einsatz verschiedener Trastuzumab-Produkte in Verbindung mit Accum durchgeführt, um HER2-positiven Brustkrebs zu behandeln. Der ADC-Leitkandidat von Defence wird dann gemäß GLP-Standards getestet, bevor eine Phase 1-Studie gegen Brustkrebs eingeleitet wird. Darüber hinaus ist das Pariser Institut Curie derzeit dabei, die therapeutische Wirksamkeit von AccumTM-T-DM1 ADC bei Brustkrebsmodellen mit von Patienten stammenden Xenotransplantaten (PDX), einschließlich drei HER2-positiven PDX-Modellen und einem dreifach negativen PDX-Modell, zu bewerten.

Defence entwickelt außerdem seinen eigenen proteinbasierten Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs unter Einsatz der E6- und E7-Onkoproteine, die modifiziert wurden, um AccumTM aufzunehmen. Das Ziel ist es, einen doppelt wirksamen Impfstoff zu entwickeln, der sowohl für prophylaktische als auch für therapeutische Zwecke eingesetzt werden kann. Der neuartige Impfstoff wird der erste seiner Art sein, da er vor Gebärmutterhalskrebs schützen kann und gleichzeitig in der Lage ist, eine Regression von bereits bestehenden Tumoren einzuleiten. Die vollständigen Ergebnisse dieser Studie werden für Ende April/Mai 2022 erwartet und werden nach Abschluss der Studie bekanntgegeben. Die Formulierung des Leit-Impfstoffkandidaten wird dann in GLP-Studien getestet, bevor eine Phase-1-Studie gegen Gebärmutterhalskrebs durchgeführt wird.

Schließlich setzt Defence derzeit auch sein AccuTOX-Programm in Form von GLP-Studien bei Eurofins Advinus fort. Parallel dazu wird die gesamte Dokumentation erstellt, die für die Vorlage des klinischen Antrags bei der Zulassungsbehörde Health Canada zur Einleitung einer Phase-1-Studie unter Verwendung von AccuTOX gegen mehrere Krebsindikationen benötigt wird.

Wie US-Präsident Joe Biden kürzlich in Zusammenhang mit seinem Cancer Moonshot-Programm erklärte: Lassen Sie uns Krebs in seiner uns bekannten Form beenden und uns auf Prävention konzentrieren. Defence Therapeutics ist mit seiner vielseitig einsetzbaren Technologie gut aufgestellt, um Krebs zu verhindern: eine Lösung, die gleichzeitig zur Krebsprävention und -behandlung bestimmt ist. Die beste Art, Krebs zu heilen, ist Primärprävention. Mit seinen sämtlichen derzeit in Entwicklung befindlichen Programmen zur Krebsbekämpfung befindet sich Defence in einer guten Position, um wirklich einen Unterschied bewirken zu können. Wir konzentrieren uns auf Prävention und auf die Verbesserung der Wirksamkeit von bestehenden und neuen Behandlungen gegen jede Art von Krebs, erklärte Sebastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics Inc.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten.

Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64853

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64853&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24463V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.