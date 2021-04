IRW-News: DeFi Technologies Inc.: Valour Structured Products, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, gibt die Einführung ihres zweiten Produkts, ETH Zero, an der Börse Nordic Growth Market bekannt

IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.



: Valour Structured Products, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, gibt die Einführung ihres zweiten Produkts, ETH Zero, an der Börse Nordic Growth Market bekannt

Wichtige Eckdaten:

- ETH Zero ist das weltweit erste gebührenfreie börsengehandelte Produkt (Exchange Traded Product/ETP), mit dem man direkt in Ethereum investiert.

- Valour Structured Products, der Emittent von Anlageprodukten mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien, bringt mit der Einführung von Ethereum Zero (ETH ZERO SEK - CH1104954362), einem börsengehandelten Produkt (ETP) in der Währung Ethereum (ETH), das keine Verwaltungsgebühren beinhaltet, eine Weltneuheit auf den Markt.

TORONTO, Ontario 7. April 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Valour Structured Products mit Ethereum Zero ein börsengehandeltes Produkt ohne Verwaltungsgebühren auf den Markt gebracht hat. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Bitcoin Zero und ETH Zero jedem Anleger den Einstieg in den Bitcoin- und Ethereum-Markt ermöglichen werden. Bisher mussten Personen, die über ein ETP die Währung Ether (ETH) nutzen wollten, Verwaltungsgebühren von bis zu 2,5 % bezahlen; dies kann den Wert der Veranlagung entsprechend verringern. Mit der Einführung von Ethereum Zero bietet Valour den Anlegern nun ein ETP, das die Wertentwicklung des zweitgrößten digitalen Vermögenswerts der Welt abbildet, ohne dass dabei Verwaltungsgebühren anfallen.

Durch die Beteiligung an digitalen Vermögenswerten über Valour profitieren Anleger von der Standardisierung, Risikominderung und operativen Effizienz eines zentral abgewickelten Produkts, das an einer regulierten Börse notiert ist. Für jedes Produkt, das an der Börse gekauft und verkauft wird, kauft Valour die entsprechende Menge des zugrunde liegenden Vermögenswerts, ETH. Die Produkte sind dadurch jederzeit vollständig abgesichert.

Das Interesse an unseren Bitcoin Zero-Produkten ist enorm. Innerhalb von drei Monaten konnten wir ein verwaltetes Vermögen (AUM) in Höhe von 50 Millionen US-Dollar aufbauen, erläutert CEO Diana Biggs. Nachdem aktuell immer mehr Anwendungen - von DeFi bis hin zu NFTs - auf Ethereum aufgebaut werden, ist es uns eine große Freude, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, sich ebenfalls an diesem dynamischen 'Ökosystem' zu beteiligen.

Wir von Valour sehen es als unsere Aufgabe, Anlegern die am besten zugänglichen digitalen Anlageprodukte am Markt anzubieten', meint Direktor Johan Wattenstroem. Mit Ethereum Zero machen wir Veranlagungen in den zweitgrößten digitalen Vermögenswert der Welt einfacher, sicherer und kostengünstiger als alle anderen Optionen.

Über Valour Structured Products Ltd.:

Valour Structured Products ist eine Firma mit Sitz auf den Cayman-Inseln, deren Geschäftsschwerpunkt in der Emission von börsengehandelten Produkten im Bereich Digital Assets liegt. Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Vermögensanteile an Catena Fin AG, einer Firma, die Management- und Produktentwicklungsdienstleistungen für Unternehmen anbietet, die in der Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktbranche tätig sind.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf Ethereum Zero, Bitcoin Zero oder andere von Valour eingeführte Produkte; die dezentrale Finanzindustrie und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57713

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57713&tr=1

