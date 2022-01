IRW-News: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies meldet Vereinbarung über eine bevorzugte Partnerschaft mit der SEBA Bank AG, einer führenden, weltweit tätigen privaten Schweizer Kryptobank

IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies meldet Vereinbarung über eine bevorzugte Partnerschaft mit der SEBA Bank AG, einer führenden, weltweit tätigen privaten Schweizer Kryptobank

Toronto, Ontario 5. Januar 2022 - DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine geschäftliche Vereinbarung (die bevorzugte Partnerschaftsvereinbarung) geschlossen hat, um eine bevorzugte Partnerschaftsbeziehung mit der SEBA Bank AG (SEBA) aufzubauen. SEBA ist eine voll integrierte, von der FINMA zugelassene Bankplattform für digitale Vermögenswerte, die eine nahtlose, sichere und einfach zu bedienende Brücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten bietet. Diese branchenführende Vereinbarung ist im wachsenden Krypto-Ökosystem beispiellos und verschafft DeFi Technologies zusammen mit seiner 100%igen Tochtergesellschaft Valour Inc (Valour) einen weiteren Wettbewerbsvorteil in diesem aufstrebenden Bereich.

Die Vereinbarung über eine bevorzugte Partnerschaft sieht vor, dass DeFi Technologies ein bevorzugter Anbieter von Staking-Dienstleistungen, Kundenempfehlungen, Market Making und Liquidität für SEBA wird und dass SEBA ein bevorzugter Anbieter von Verwahrungsdienstleistungen für DeFi Technologies wird. Die Vereinbarung über die bevorzugte Partnerschaft umfasst auch die weitere Zusammenarbeit zwischen SEBA und DeFi Technologies in Bezug auf die Vermögens- und Anlageverwaltung, Mining-Dienstleistungen, Tokenisierung, digitale Kapitalmärkte und institutionelle Forschung.

Die Beziehung von DeFi Technologies zu SEBA (einer voll integrierten, von der FINMA lizenzierten Bankplattform für digitale Vermögenswerte) ist eine der ersten ihrer Art zwischen einer auf Kryptowährungen spezialisierten Bank, SEBA, und DeFi Technologies. Es bestehen Synergien in verschiedenen Bereichen, die beiden Parteien und unseren jeweiligen Aktionären zugute kommen und einen besseren institutionellen Zugang zu Verwahrungsdienstleistungen und regulierten Investitionsmöglichkeiten im wachsenden dezentralen Finanz- und Web 3.0-Bereich ermöglichen, sagte der CEO von DeFi Technologies, Russell Starr. Wir bei DeFi Technologies und Valour glauben, dass diese Partnerschaft für die Aktionäre des Unternehmens an so vielen verschiedenen Fronten Wert schaffen wird, dass eine Quantifizierung fast unmöglich ist. SEBA verfügt über eine von nur zwei FINMA-Lizenzen, und durch die Zusammenarbeit mit DeFi Technologies werden beide Parteien in der Lage sein, gegenseitig Werte zu schaffen - sei es durch die Einführung neuer Produkte im ETP-Bereich, die potenzielle gemeinsame Auflegung von ETFs, das Staking, die Verwahrung und andere noch nicht realisierte Möglichkeiten. Mit dieser Beziehung hebt sich DeFi Technologies vom Rest des börsennotierten und regulierten Krypto-Raums ab. Anteilseigner und Stakeholder sollten angesichts des Potenzials dieser Vereinbarung äußerst gespannt sein. Wenn man sieht, wie viel Kapital in diesen Bereich fließt, wie beispielsweise die jüngste Investition von KKR in die Anchorage Bank Quelle Cointelegraph

, sind das sehr gute Vorzeichen für die Branche im Jahr 2022.

Der CEO der SEBA Bank, Guido Bühler, fügte hinzu: Die institutionelle Akzeptanz digitaler Vermögenswerte wächst weiterhin rasant, wobei Investoren vertrauenswürdige, regulierte Ansprechpartner suchen, um digitale Vermögenswerte sicher und erfolgreich in ihre Geschäfte einzubinden. Unsere Partnerschaft mit DeFi Technologies, einem führenden Unternehmen für den Zugang zu dezentraler Finanzierung, ermöglicht es uns, unsere bahnbrechenden Dienstleistungen für solche Anleger weiter auszubauen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, Anlegern den Zugang zu den unglaublichen Marktchancen zu eröffnen, die digitale Vermögenswerte bieten.

Weitere Informationen zu DeFi Technologies und Valour finden Sie unter defi.tech und valour.com.

Über die SEBA Bank AG

Die im April 2018 gegründete SEBA Bank mit Hauptsitz in Zug ist ein Pionier in der Finanzbranche und die einzige globale Smart Bank, die eine komplette Palette an regulierten Bankdienstleistungen in der aufstrebenden digitalen Wirtschaft anbietet. Im August 2019 erhielt die SEBA Bank eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz und im September 2021 die CISA- [KAG-] Lizenz - das erste Mal, dass eine renommierte Aufsichtsbehörde wie die FINMA einem Finanzdienstleister mit einer Kernkompetenz im Bereich digitaler Assets solche Lizenzen erteilt. Das breite, vertikal integrierte Dienstleistungsspektrum in Kombination mit den höchsten Sicherheitsstandards macht das Leistungsangebot der SEBA Bank einzigartig - aus diesem Grund hat die Banque de France die SEBA Bank ausgewählt, um die Integration von Central Bank Digital Currency (CBDC - digitale Kryptowährung der Zentralbanken) zu testen. CVVC Global Report und CB Insights nennen die SEBA Bank unter den Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Die Aite Group zeichnete die SEBA Bank mit ihrem Digital Wealth Management Impact Innovation Award 2021 in der Kategorie Digital Startup of the Year aus, und LinkedIn listet die SEBA Bank als eines der Top Startups 2021 in der Schweiz. Für weitere Informationen über die SEBA Bank besuchen Sie bitte seba.swiss.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen schließt. Unser Ziel ist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zu ermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzwelt darstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren identifizieren wir Chancen und Innovationsbereiche, und wir bauen auf und investieren in neue Technologien und Unternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamten dezentralen Finanzökosystem zu bieten. Besuchen Sie https://defi.tech/, um weitere Informationen zu erhalten oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen zu abonnieren.

Über Valour Inc.:

Valour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es privaten und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise in revolutionäre Innovationen, wie etwa digitale Aktiva, zu investieren. Valour wurde 2019 mit Sitz in Zug in der Schweiz gegründet und ist eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI, GR: RMJ.F, OTC: DEFTF). Nähere Informationen zu Valour finden Sie unter www.valour.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die bevorzugte Partnerschaftsvereinbarung und die damit verbundenen Bedingungen; potenzielle Synergien zwischen DeFi Technologies und SEBA; das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzierungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Vorschriften und Regelungen in der Schweiz in Bezug auf Finanzinstitute; die Nachfrage der Anleger nach den Produkten von DeFi Technologies und Valour, das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf DeFi Technologies und SEBA wurden von den jeweiligen Parteien für die Aufnahme in diese Pressemitteilung zur Verfügung gestellt, und jede Partei und ihre Directors und leitenden Angestellten haben sich in Bezug auf alle Informationen, die die andere Partei betreffen, vollständig auf die andere Partei verlassen. DeFi Technologies hat die von SEBA zur Verfügung gestellten Informationen nicht mit der gebotenen Sorgfalt geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

