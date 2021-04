IRW-News: DeFi Technologies Inc.: DeFi Technologies beteiligt sich gemeinsam mit Pomp Investments an der für das Bitcoin-Netzwerk konzipierten DeFi-Plattform SOVRYN

IRW-PRESS: DeFi Technologies Inc.



: DeFi Technologies beteiligt sich gemeinsam mit Pomp Investments an der für das Bitcoin-Netzwerk konzipierten DeFi-Plattform SOVRYN

TORONTO, 14. April 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR, OTC: RDNAF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusammen mit der Firma Pomp Investments (Anthony Pomplianos Investmentfonds) eine Beteiligung an der DeFi-Plattform SOVRYN erworben hat. SOVRYN wurde als eine der ersten Anwendungen von dezentralisierten Finanztechnologien speziell für das Bitcoin-Netzwerk entwickelt.

Für DeFi Technologies ist es ein zentrales Anliegen, den Anlegern an der Börse einen entsprechenden Zugang zum rasanten Wachstum im dezentralen Finanzwesen zu ermöglichen. Dieses neue Finanzdienstleistungsmodell bietet die Möglichkeit, Transaktionen zwischen verschiedenen Parteien über die Distributed Ledger-Technologie oder die Blockchain abzuwickeln anstatt zentralisiert über ein herkömmliches Finanzinstitut.

Das dezentrale Protokoll von SOVRYN erweitert die Funktionalität von Bitcoin über die genehmigungsfreie monetäre Souveränität hinaus auch auf Finanzdienstleistungen wie den Börsenhandel, die Kreditvergabe, Liquiditätsversicherungen und viele andere als trustless bezeichnete Finanzierungsformen. Damit Bitcoin sein volles Potenzial ausschöpfen kann, schafft SOVRYN ein dezentrales Finanzbetriebssystem, das wie Bitcoin grenzenlos, zensurresistent, genehmigungsfrei und durch das Bitcoin-Netzwerk abgesichert ist.

Das SOVRYN-Protokoll stellt die Infrastruktur für eine Bitcoin-native dezentrale Finanzschicht zur Verfügung, die eng mit Ethereum, Polkadot sowie anderen Krypto-Assets und Chains vernetzt ist. Bereits jetzt bietet das Protokoll Finanzinstrumente auf Bitcoin-Niveau. Viele weitere sind derzeit in Entwicklung, wie z.B.:

- Handels-, Leih- und Leveraged-Plattformen für Bitcoin;

- EVM-kompatible Smart Contracts;

- tägliche Zahlungen; und

- Datenschutz

SOVRYN ist ein ehrgeiziges Projekt mit dem Ziel, das dezentrale Finanzwesen mit dem international führenden dezentralisierten Zahlungsmittel Bitcoin zusammenzubringen. Mit Defi Technologies als Partner setzen wir einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erreichen dieses Ziels. Durch die Nutzung des Know-hows und der Infrastruktur dieses Unternehmens sind wir in der Lage, einem immer größeren Publikum finanzielle Souveränität zu ermöglichen, erläutert Elan Nahari, Core Contributor bei SOVRYN.

Es freut mich sehr, dass sich DeFi Technologies an der Finanzierungsrunde zu SOVRYN beteiligt hat. Als Berater beider Unternehmen ist es für mich offensichtlich, dass beide in ihren jeweiligen Marktsegmenten eine Führungsrolle einnehmen. SOVRYN baut mit seinem einzigartigen dezentralen Ansatz auf dem Bitcoin-Netzwerk auf und DeFi Technologies wird sich als großartiger Partner des SOVRYN-Teams erweisen, meint Anthony Pompliano, der als Gründer von Pomp Investments auch in beratender Funktion für DeFi Technologies tätig ist.

SOVRYN hat vor kurzem eine Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Greenfield One, Galaxy Digital, Monday Capital, Collider Ventures, Cadenza Ventures (Bitmex), AscendEX (BitMax), Gate.io, der Bitcoin-Mining-Firma Blockware Solutions, Anthony Pompliano, DeFi Technologies und Consolidated Trading abgeschlossen.

Es freut uns außerordentlich zu sehen, dass das Potenzial der DeFi-Anwendungen im Bitcoin-Netzwerk endlich Früchte trägt. SOVRYN hat ein erstklassiges Team rekrutiert, das aus dem RSK-Team hervorgegangen ist. Wir freuen uns, gemeinsam mit Anthony Pompliano & POMP Investments an dieser Transaktion teilzunehmen. SOVRYN war einst nur als Ethereum-zentrierte Plattform gedacht und bietet dem dezentralen Finanzwesen de facto nun einen globalen Marktplatz, indem es das Bitcoin-Netzwerk auf das dezentrale Finanzwesen als Markt ausweitet, sagt Wouter Witvoet, Chief Executive Officer von DeFi Technologies.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Vermögenswerten im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.defi.tech.

Über SOVRYN

SOVRYN ist die dezentrale Handels- und Leihplattform für Bitcoin.

https://sovryn.app/

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Investition von DeFi Technologies in SOVRYN, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

