IRW-News: DataMetrex AI Limited: Datametrex eröffnet neue COVID-19-Testambulanz in Vancouver

IRW-PRESS: DataMetrex AI Limited: Datametrex eröffnet neue COVID-19-Testambulanz in Vancouver

Toronto, Kanada, 15. April 2021 - Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass Concierge Medical Consultants Inc.



(Concierge), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, in Partnerschaft mit ScreenPro Security Inc. (CSE: SCRN) (ScreenPro), eine COVID-19-Testambulanz im Stadtteil Coal Harbour in Vancouver (British Columbia) eröffnet hat.

Die Ambulanz bietet sowohl Schnelltests mit Ergebnissen in zehn (10) Minuten als auch traditionelle Labortests zur Polymerase-Kettenreaktion (PCR), mit denen die neuen Corona-Varianten nachgewiesen werden können, wobei diese Ergebnisse innerhalb von vierundzwanzig (24) vorliegen. Das Testzentrum wird von Concierge betrieben und die Tests werden mit den geschulten Krankenpflegern sowie Labortechnikern von ScreenPro durchgeführt.

Während die dritte Welle jede Region des Landes erfasst und sich so die neuen brasilianischen und britischen Corona-Varianten ausbreiten, besteht auf dem Markt ein erheblicher Bedarf an persönlichen COVID-19-Testlösungen und das Unternehmen ist sich bewusst, dass angesichts der sich ausbreitenden Pandemie kontinuierliche Tests Teil der Lösung im Bereich der öffentlichen Gesundheit sind, so Dr. Jibran Sharif, Chief Executive Officer von Concierge Medical Consultants.

Das B.C. Center for Disease Control hat bekannt gegeben, dass die Provinz British Columbia Ende März eine Rekordzahl an positiven COVID-19-Testergebnissen aufwies und eine Positivitätsrate von 12,5 Prozent erreicht war, wobei in der Region Vancouver Coastal Health die Positivitätsrate sogar bei 14,9 Prozent lag, fügte Dr. Sharif hinzu.

Zusätzlich zu den Testdienstleistungen kann das Unternehmen durch seine Partnerschaft mit ScreenPro mithilfe der App GoStop von ScreenPro für Reisen von Kanada in die USA und zu Zielen weltweit elektronische Reisedokumente mit PCR-Test bereitstellen.

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex und zusätzliche Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter - CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass die Parteien erfolgreich eine endgültige Vereinbarung zu für beide Seiten akzeptablen Bedingungen aushandeln oder abschließen werden oder dass die Transaktion überhaupt oder in der hierin vorgesehenen Weise abgeschlossen wird, dass die Due-Diligence-Prüfung der Parteien zufriedenstellend sein wird oder dass die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen der Vorstände, der Aktionäre, Dritter und/oder der Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden erhalten werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57881

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57881&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.