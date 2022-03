IRW-News: DataMetrex AI Limited: Datametrex AI beginnt mit Betatests von Telemedizin-App

IRW-PRESS: DataMetrex AI Limited: Datametrex AI beginnt mit Betatests von Telemedizin-App

Toronto (Kanada), den 1. März 2022. Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTCQB: DTMXF) (Datametrex oder das Unternehmen) hat heute die Einführung einer Betaversion seiner Telemedizin-App Medi-Call bekannt gegeben.

Medi-Call, ein in Kanada ansässiger Abonnementdienst, der Patienten proaktiv mit Ärzten verbindet, beginnt heute mit einer gezielten Gruppe von Ärzten und Endanwendern in Ontario und Quebec mit Betatests der App. Diese Tests werden es dem Unternehmen ermöglichen, alle erforderlichen Änderungen vorzunehmen sowie die bestmögliche Erfahrung für Ärzte und Kunden zu gewährleisten. Die Betaversion wird auch dazu beitragen, Datametrex so schnell wie möglich auf eine vollständige und nahtlose Markteinführung der App vorzubereiten, während gleichzeitig wichtiges Feedback zur Qualitätssicherung von den geschätzten Testern eingeholt wird.

Die App in dieser kurzen Zeit für Betatests vorzubereiten, ist ein Meilenstein für das Unternehmen und verdeutlicht unser Engagement sowie unseren Glauben an das Potenzial des Sektors, sagte Marshall Gunter, CEO von Datametrex AI. Mit dieser neuen Anwendung freuen wir uns darauf, die steigende Nachfrage seitens Ärzte und potenzieller Patienten zu befriedigen, indem wir den nächsten Schritt machen, um das vollständige Potenzial der Medi-Call-Dienste zu nutzen.

Die Medi-Call-App wird Ärzten dabei helfen, ihre Termine effektiv zu verwalten und gleichzeitig eine raschere Behandlung und Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Die Markteinführung erfolgt zu einer Zeit, in der der digitale Zugang zur Gesundheitsversorgung wichtiger denn je ist, und aktuelle Daten zeigen, dass immer mehr Menschen die Telemedizin für ihre medizinische Grundversorgung und psychische Gesundheit in Anspruch nehmen - ein Trend, der durch die Pandemie noch verstärkt wird.

Laut jüngsten Erkenntnissen der American Psychiatric Association (APA) haben 82 Prozent der Amerikaner während der Pandemie telemedizinische Dienstleistungen für einen Arztbesuch in Anspruch genommen. Noch interessanter ist, dass 69 Prozent der Befragten angaben, sie hätten die Telemedizin per Video genutzt. Nur 38 Prozent hatten einen telefonischen Arzttermin.

Eine noch positivere Umfrage der Canadian Medical Association ergab, dass 91 Prozent der Kanadier im Hinblick auf ihre Erfahrung mit Telekonsultationen zufrieden waren (Quelle: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdgth.2021.721898/full#B46).

Gesundheitstechnologie und Telemedizin haben in Kanada im Jahr 2020 einen Quantensprung verzeichnet und expandieren weltweit. Bis 2027 könnte der Markt für Telemedizin einen Wert von über 830 Milliarden US-Dollar aufweisen (Quelle: The Motley Fool).

Medi-Call im Überblick

Medi-Call ist ein ganzheitliches Netzsystem, das Patienten in Echtzeit mit Anbietern verbindet:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64442/Datametrex_030122_DEPRcom.001.png

- Lösung von Zugänglichkeitsproblemen für Patienten, die in ländlichen oder isolierten Gemeinschaften oder mit eingeschränkter Mobilität leben

- Verbesserung der Koordination und Kommunikation von Behandlungen zwischen den Mitgliedern des Gesundheitsteams und ihren Patienten

- Bereitstellung mobiler Gesundheitsdienste einschließlich Verschreibungen

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit sowie mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien unterstützen.

Datametrex bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

