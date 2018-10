IRW-News: Danakali Ltd.: Danakali Limited präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Danakali":

Danakali Limited präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 9. und 10. November 2018

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 9. und 10. November 2018 in München an unserem Stand mit der Nummer 1 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Danakali Limited (WKN: A14UCJ; ISIN: AU000000DNK9) zu informieren.





Danakali hat eines der fortschrittlichsten Kaliprojekte der Welt. Vor allem unsere niedrigen CAPEX, lange Minenlebenszeit und die ausgezeichnete Lage zeichnen dieses Projekt aus. Die starke Zusammenarbeit mit der Regierung, unseren Kernaktionären und unseren Investoren spiegeln sich auch in unserer stabilen Aktienkursentwicklung wieder. Welche Chance ein Investment in Danakali bietet, wollen wir gerne Vorort unseren treuen deutschen Aktionären in München auf der wohl größten Rohstoffmesse in Europa vorstellen, so Seamus Cornelius, Executive Chairman von Danakali Limited.

Die letzten wichtigen Investorunterlagen von Danakali Limited finden Sie hier:

- Danakali One2One Investor Presentation: http://www.danakali.com.au/images/stories/axs-announcements/2018/20180920_Proactive_Investors_One2One_Forum_pres.pdf

- 2018 Investor Pack: http://www.danakali.com.au/images/stories/pdf/Danakali_Investor_Pack_2018.pdf

Um kostenlose Eintrittskarten für das Event zu erhalten, registrieren Sie sich bitte noch heute unter folgendem Link (Karten nur solange der Vorrat reicht): https://www.edelmetallmesse.com/de/voranmeldung.html

Edelmetallmesse München am 9. und 10. November 2018

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Danakali Limited

Danakali Limited (ASX:DNK) konzentriert sich auf die Entwicklung des Colluli Potash Projekts (Colluli oder das Projekt). Das Projekt befindet sich in der Danakil Tiefebene in Eritrea, Ostafrika und ist zu 100% im Besitz der Colluli Mining Share Company (CMSC). CMSC ist ein 50:50 Joint Venture zwischen Danakali Limited und der Eritrean National Mining Company (ENAMCO).

Seit Beginn der Bohrungen bei Colluli Anfang 2010 wurden über 1 Milliarde Tonnen hochwertige kaliumhaltige Salze identifiziert, die für die Kaliproduktion geeignet sind.

Nach den positiven Ergebnissen einer Prefeasibility-Studie (PFS) für die Kaliumsulfatproduktion (SOP) im Februar 2015 und einer endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS), die im November 2015 abgeschlossen wurde, wurde im Januar 2018 eine Front-End-Engineering-Design (FEED)-Studie für eine modulare SOP-Entwicklung abgeschlossen.

Im Februar 2017 wurde mit dem eritreischen Ministerium für Energie und Bergbau ein Mining Agreement abgeschlossen, woraufhin sieben Mining Licenses vergeben wurden.

Danakali,

Seamus Cornelius

Executive Chairman

William Sandover

Head of Corp. Development & External Affairs

Office Adresse:

Level 1, Churchill Court

234 Churchill Avenue

Subiaco

Western Australia 6008

Telefon: +61 8 6315 1444

Fax: +61 8 9467 9119

Email: info@danakali.com

