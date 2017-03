IRW-News: Da Vinci Luxury AG : MegaFanStore Marketing Ltd.: Kooperation mit Da Vinci Luxury AG - erster Reseller für Manchester United Lifestyle Schuhe Kollektion

IRW-PRESS: Da Vinci Luxury AG : MegaFanStore Marketing Ltd.



: Kooperation mit Da Vinci Luxury AG - erster Reseller für Manchester United Lifestyle Schuhe Kollektion

MegaFanStore Marketing Ltd.: Kooperation mit Da Vinci Luxury AG - erster Reseller für Manchester United Lifestyle Schuhe Kollektion

Megafanstore Marketing Ltd.

Berlin, London, 07. März 2017

MegaFanStore Marketing Ltd. (MegaFS) hat mit der Da Vinci Luxury AG (DAVILUX) eine strategische Kooperation vereinbart, die beinhaltet, dass Megafanstore Marketing die Manchester United Lifestyle Edition auch an internationale Retailer (in Absprache mit DAVILUX) vermarkten wird.

Über die Tochter SHIP Brands hat DAVILUX eine globale Kooperation mit Manchester United bezüglich der Lifestyle Sneakers Edition abgeschlossen. DAVILUX bzw. SHIP Brands, haben in den letzten 2 Jahren über 6 Mio. Euro. in Design, Aufbau der Infrastruktur, Lizenzabgaben und Produktionskosten investiert.MegaFS erhält je nach Kundengröße und Risikoübernahme eine Vergütung in Höhe von 3% bis 8% der erzielten Umsatzerlöse. Bei Handels- und Risikoübernahmen durch MegaFS kann die Marge auch mehr als 10% betragen. MegaFS hat bereits mit dem Red Legends Store den ersten Kunden gewonnen. Red Legends, (gegründet 1955) ist der älteste Manchester United Supporters Store, nur ca. 100 Meter vom Old Trafford Stadion in Manchester entfernt. Aus der sehr umfangreichen Kollektion sollen die Serien angeboten werden, die möglicherweise die grössten Absatzchancen haben wie z.B. die Cliff und Trinity Serie die in der Preisklasse von 79 Euro bis 99 Euro liegen.

Da im offiziellen ManchesterUtd. Store im Stadion die Lifestyle Edition zwar erhältlich, aber die Präsentationsfläche doch eher eingeschränkt ist, sehen wir bei einer prominenten Platzierung inkl. Anprobiermöglichkeiten im Red Legends Store ein erhebliches Absatzpotential. Zudem besteht aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Stadion Old Trafford die Möglichkeit, verkaufsfördernde Maßnahmen und Promotions z.B. insbesondere an Spieltagen kostengünstig und effektiv durchzuführen und somit Tausende von Fans direkt zu erreichen. Der Verkauf vor Ort im Red Legends Store kann über strategische Social Media Aktivitäten durch Megas Fanstore direkt angekurbelt werden. Eine erhebliche Anzahl von Fans kommt zudem aus dem Ausland, oft auch aus Asien angereist. Gerade diese Besucher sind erfahrungsgemäß besonders am Kauf von Fanartikeln interessiert.

Mit den Erfahrungswerten die in den nächsten Monaten gesammelt werden, sollte es auch möglich sein, weitere international bedeutende Retailpartner zu gewinnen. Mit den marktführenden Sportartikelketten in Kanada und Schweden wurden bereits erste Gespräche geführt.

Als Schlüsselmärkte gelten zudem die USA und China, wo Megafanstore durch den Vorstand ein gutes Businessnetzwerk unterhält und es möglich sein könnte, über langjährige Geschäftsbeziehungen mit großen, landesweit aktiven Verkaufsketten in Kontakt zu kommen.

Insgesamt erhoffen wir uns über unsere Aktivitäten einen Absatz in der Größenordnung von 100.000 bis 200.000 Paar Sneakers pro Jahr zu generieren. Eine seriöse Prognose kann aber erst in ca. 2 Monaten auf Basis der Erfahrungswerte und Verkaufszahlen unseres Partners in Manchester und den Verlauf der bereits begonnen Gespräche gegeben werden.

Im Bereich Merchandising und Fanartikel ist Manchester United globaler Marktführer, eine wichtiger Indikator sind die jährlichen Trikotverkäufe. Diese lagen im Jahr 2016 zum Beispiel bei 2,85 Mio. Exemplaren.

Sollte Manchester United wieder an die sportlichen Erfolge der letzten 30 Jahre anknüpfen sind durchaus Absatzzahlen in der Region von 5 Mio. Trikots realistisch. Das Absatzpotential für die Man Utd. Lifestyle Sneaker Kollektion sehen wir bei einer Marktkonformen schlanken Produktpalette und systematischen Aufbau des Marketings in den gleichen Regionen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Schmidt, CEO Berlin, London, 07. März 2017

Niederlassung Berlin:

Megafanstore Marketing Ltd. Droysenstrasse 5 10629 Berlin

Telefon +49 30 22 01 17 59 Telefax +49 30 22 18 53 90 Webseite:www.megafanstore.com

IR-Website: www.megafanstore.com/ir E-Mail: megafanstore.manu@gmail.com

Social Media: Facebookwww.facebook.com/megafanstore/?fref=ts www.facebook.com/megafanstore/?fref=ts Twittertwitter.com/MegaFanStore Twitterwww.instagram.com/explore/tags/megafanstore/

Aktie/Private Placement

Es ist vorgesehen, die Aktien der Megafanstore Marketing Ltd. elektronisch handelbar zu machen und in 2017 eine Börsennotiz mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 5 Mio. bis 10 Mio. Euro und einem Aktienkurs von 5 bis 10 Euro an einer regulierten Börse anzustreben (Canadian Securities Exchange). Dies würde dann auch einen globalen Handel der Aktien ermöglichen und eine Notiz an einer deutschen Börse im Freiverkehr.

Über Megafanstore:

beta.companieshouse.gov.uk/company/10427248 GESCHÄFTSMODELL DER MEGAFANSTORE MARKETING LTD.

Megafanstore betreibt die Onlineplattform www.megafanstore.com und hat den operativen Geschäftsbetrieb begonnen, zudem werden die Produkte über Amazon global angeboten. Die Socialmedia-Aktivitäten in Facebook und Instagram wurden bereits Ende 2016 gestartet.

Das gesamte Shop-Angebot soll vorwiegend über Social-Media-Kanäle beworben werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Kooperation mit Reward Stream Solutions Inc. (www.rewardstream.com; TSX-V: REW; Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1). Das Unternehmen bietet eine technische Plattform für Empfehlungsmarketing, über die Blogger oder Social-Media-Nutzer, die Inhalte veröffentlichen, Kunden zu www.megafanstore.com leiten können und dafür eine Provision erhalten. Da der Standort fürs Internet keine Rolle spielt, kann sich der Empfehlungspartner an jedem Ort der Welt aufhalten. Megafanstore beabsichtigt, in den nächsten Monaten bis zu 500 Empfehlungspartner zu rekrutieren und erwartet sich dadurch einen deutlichen Umsatzschub. Die Referalpartner können Ihre Aktivitäten auf der skalierbaren Empfehlungsplattform von Megafanstore nachverfolgen. Megafanstore bietet eine große Anzahl an Empfehlungsoptionen und unterstützt dabei E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Textnachrichten, WhatsApp, Direktmarketing und viele andere Kanäle.

Megafanstore konzentriert sich auf den Vertrieb von Fanartikeln von Sportmannschaften, Musikstars, Künstlern , Spitzensportlern oder Deutschland-Fan Artikeln. Aktuell wird die Lifestyle Sneaker Kollektion von Manchester United sowie der Deutschland Fan Sneaker angeboten. Hier ist ein ausreichender Lagerbestand vorhanden und es werden für dieses Produkt keine weiteren Mittel benötigt.

Die Produktpalette wird zur Zeit deutlich ausgebaut, zahlreiche Vertriebskooperationen wurden abgeschlossen. Zum Beispiel mit dem ältesten Manchester United Fan Store (Red Legends Store oder dem UK Spiele Hersteller Lemond Games). Im Laufe des Jahres 2017 sollen von zahlreichen anderen Vereinen insbesondere aus der Premier-League und der Fußball-Bundesliga Fanartikel angeboten werden. Für den Bereich 3D-Fanfiguren wurde eine Kooperation mit der DOOB AG zur Produktion von 3D-Figuren von Fussballfans geschlossen, wobei Megafanstore die exklusive Vermarktung übernimmt. Fussballfans können von sich selbst eine originalgetreue Miniaturfigur, zum Beispiel mit einem Pokal in der Hand erstellen lassen.

Empfehlungsmarketing

Das gesamte Shop-Angebot soll vorwiegend über Social-Media-Kanäle beworben werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Kooperation mit Reward Stream Solutions Inc. (www.rewardstream.com; TSX-V: REW; Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1). Das Unternehmen bietet eine technische Plattform für Empfehlungsmarketing, über die Blogger oder Social-Media-Nutzer, die Inhalte veröffentlichen, Kunden zu www.megafanstore.com leiten können und dafür eine Provision erhalten. Da der Standort fürs Internet keine Rolle spielt, kann sich der Empfehlungspartner an jedem Ort der Welt aufhalten. Megafanstore beabsichtigt, in den nächsten Monaten bis zu 500 Empfehlungspartner zu rekrutieren und erwartet sich dadurch einen deutlichen Umsatzschub. Die Referalpartner können Ihre Aktivitäten auf der skalierbaren Empfehlungsplattform von Megafanstore nachverfolgen. Megafanstore bietet eine große Anzahl an Empfehlungsoptionen und unterstützt dabei E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Textnachrichten, WhatsApp, Direktmarketing und viele andere Kanäle.

Beratungs- und Lizenzdeals Neben dem reinen Vertrieb wird Megafanstore auch andere Firmen und Organisationen im Bereich E-Commerce, Merchandising und Social-Media beraten. Hier wurden bereits Gespräche mit verschiedenen Künstlern und Organisationen geführt.Das gesamte Shop-Angebot soll vorwiegend über Social-Media-Kanäle beworben werden. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Kooperation mit Reward Stream Solutions Inc. (www.rewardstream.com; TSX-V: REW; Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1). Das Unternehmen bietet eine technische Plattform für Empfehlungsmarketing, über die Blogger oder Social-Media-Nutzer, die Inhalte veröffentlichen, Kunden zu www.megafanstore.com leiten können und dafür eine Provision erhalten. Da der Standort fürs Internet keine Rolle spielt, kann sich der Empfehlungspartner an jedem Ort der Welt aufhalten. Megafanstore beabsichtigt, in den nächsten Monaten bis zu 500 Empfehlungspartner zu rekrutieren und erwartet sich dadurch einen deutlichen Umsatzschub. Die Referalpartner können Ihre Aktivitäten auf der skalierbaren Empfehlungsplattform von Megafanstore nachverfolgen. Megafanstore bietet eine große Anzahl an Empfehlungsoptionen und unterstützt dabei E-Mail, Facebook, Twitter, Instagram, Gmail, Textnachrichten, WhatsApp, Direktmarketing und viele andere Kanäle.

Megafanastore hat eine Kooperation mit der Soccer United Card bezüglich der Vermarktung der Produkte des Megafanstores abgeschlossen, zudem bietet Megafanstore seinen Kunden die Soccer United Card an. Über diese Kooperation wird ebenfalls wie beim Empfehlungsmarketing ein erheblicher Umsatzbeitrag erwartet.

Sportwetten Unter dem Label Megabet sollen zudem als Whitelabelpartner Sportwetten angeboten werden. Insbesondere können kundenspezifische Marketingmaßnahmen aus dem vorhandenen Kundenstamm relativ kostengünstig durchgeführt werden. So können zum Beispiel die Interessenten von Deutschland Fanprodukten speziell vor Fußball-Länderspielen auf entsprechende Wettmöglichkeiten hingewiesen werden. Eine Kooperation mit Bet-at-Home, einem führenden Anbieter von Sportwetten, wurde abgeschlossen.

Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Megafanstore Marketing Ltd.. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Megafanstore Marketing Ltd. beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann keine Gewähr für die zukünftige Geschäftsentwicklung übernommen werden. Möglichweise treten Entwicklungen ein, die dazu führen, dass verschiedene Projekte nicht wie geplant realisierbar sind oder Investitionen sich im Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Megafanstore Marketing Ltd. übernimmt keine Haftung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0005188304

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.