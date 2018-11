IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Tim Strauss von Air Canada Cargo in Advisory Board von Drone Delivery Canada aufgenommen

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Tim Strauss von Air Canada Cargo in Advisory Board von Drone Delivery Canada aufgenommen

Tim Strauss von Air Canada Cargo in Advisory Board von Drone Delivery Canada aufgenommen

Toronto (Ontario), 28. November 2018. Drone Delivery Canada (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF) (DDC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Tim Strauss von Air Canada Cargo in das Advisory Board von DDC aufgenommen wurde, um das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Geschäftsstrategie zu unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45303/PR DDC announces Tim Strauss - Nov 28 2018_DE_PRCOM.



001.jpeg

Herr Strauss fungiert zurzeit als Vice President of Cargo von Air Canada, der größten nationalen und internationalen Fluggesellschaft Kanadas. Air Canada fliegt mehr als 200 Flughäfen auf sechs Kontinenten an, zählt zu den 20 größten Fluggesellschaften der Welt und befördert jedes Jahr mehr als 48 Millionen Kunden.

Herr Strauss ist für alle Aspekte des Frachtgeschäfts von Air Canada verantwortlich, einschließlich der Leitung, Entwicklung und Implementierung kundenorientierter Initiativen und Lösungen sowie der Verantwortung für das kommerzielle Geschäft und dessen Rentabilität.

Wir freuen uns sehr, dass Tim nunmehr Teil unseres Teams ist, sagte Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Ich hatte das Vergnügen, Tim schon vor geraumer Zeit kennenzulernen. Seine zukunftsorientierte Vision im Bereich der Logistik sowie seine langjährige Erfahrung in der Branche sind große Vorteile für das Unternehmen bei der Umsetzung von dessen Kommerzialisierungsstrategie in Kanada und im Ausland.

Ich freue mich, ein Teil des Advisory Board von Drone Delivery Canada zu sein. Tony und die Mitarbeiter von DDC befinden sich in der einzigartigen Lage, weltweit führende Technologien und einen völlig neuen Ansatz zur Auslieferung von Waren in Kanada und darüber hinaus einzuführen. Dies ist wirklich ein revolutionärer Ansatz in der Lieferkette, der unsere Branche in den kommenden Jahrzehnten beeinflussen wird, sagte Tim Strauss, VP Cargo von Air Canada.

Herr Strauss kann eine Erfahrung von über 31 Jahren in der Frachtbranche vorweisen - sowohl in der Flug- als auch in der Speditionsbranche. Bevor er zu Air Canada ging, hatte Strauss leitende Positionen im globalen Vertrieb und den Betrieben von Northwest Airlines, Delta Air Lines und Hawaiian Airlines inne. Er begann seine Karriere 1987 bei Emery Worldwide (nunmehr UPS Supply Chain Logistics), wo er in immer verantwortungsvolleren Rollen tätig war - zunächst als Cargo Handler, später als Vice President of Transportation and Logistics.

Herr Strauss vertiefte sein Verständnis der Logistikbranche durch Managementstudien an der Ohio State University, am Massachusetts Institute of Technology sowie am Cambridge Institute.

Das Unternehmen konzentriert sich zurzeit darauf, sein Managementteam auf allen Ebenen zu verstärken, wobei das Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die klügsten Köpfe zu gewinnen, die die Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebs unterstützen.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tony Di Benedetto, CEO

Telefon: (416) 791-9399

E-Mail: tony@dronedeliverycanada.com

Richard Buzbuzian, President

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45303

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45303&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210W1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.