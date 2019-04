IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada will mit seinem Drohnenliefersystem acht weitere Geschäftsfelder erschließen

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada will mit seinem Drohnenliefersystem acht weitere Geschäftsfelder erschließen

Drone Delivery Canada will mit seinem Drohnenliefersystem acht weitere Geschäftsfelder erschließen

Toronto, ON, 2. APRIL 2019, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (TSX.V:FLT, OTC:TAKOF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 2019 nicht nur in abgelegenen Teilen Kanadas und ländlichen kanadischen Gemeinden mit dem kommerziellen Betrieb und der Umsatzrealisierung beginnen wird, sondern auch umgehend acht zusätzliche Geschäftsfelder erschließen wird, in denen DDC große Wachstumsmöglichkeiten erkennt.





DDC wird 2019 aktiv Chancen in acht zusätzlichen Wirtschaftsfeldern verfolgen, darunter Gesundheitswesen, Arzneimittel, Öl & Gas, Bergbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bauwesen und Kurierdienste.

DDC hat darüber hinaus ein Werbevideo veröffentlicht, das sich auf die Kommerzialisierung von DDC konzentriert und die Notwendigkeit und die Chancen in den Feldern hervorhebt, die DDC zu erschließen gedenkt.

Das Video ist ein sechsminütiger Film mit drei Interviews mit Herrn Michael Zahra, Senior Vice-President of Operations & Strategy von Drone Delivery Canada, Herrn Tim Strauss, Vice President von Air Canada Cargo und Mitglied des Advisory Board von DDC, sowie Deepak Chopra, dem ehemaligen CEO von Canada Post, der ebenfalls Mitglied des Advisory Board von DDC ist.

Das Video können Sie unter folgendem Link anschauen: https://dronedeliverycanada.com/video-repository/

Die Möglichkeiten, die sich uns bieten, betreffen nicht nur die zahlreichen abgelegenen Gemeinden der kanadischen First Nations und Inuit, sondern auch ein breites Spektrum von Regierungs-, Handels- und Industrieanwendungen rund um den Globus. Wir sehen außerdem, dass wir mit der weltweiten Validierung unseres Drohnenliefersystems bei unseren internationalen Kunden an Zugkraft gewinnen. Unser bewährtes Liefersystem gilt als wirtschaftlich tragfähige Infrastrukturlösung für Unternehmen, die ihre Kosten senken und ihre Logistik deutlich verbessern wollen, meint Michael Zahra, VP of Operations & Strategy von Drone Delivery Canada.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Richard Buzbuzian, Head of Capital Markets

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Bill Mitoulas, Investor Relations

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46364

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46364&tr=1

