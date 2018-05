IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada und Toyota Tsusho Canada Inc. geben Initiativen für Kommerzialisierung in internationalen Märkten bekannt

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada und Toyota Tsusho Canada Inc.



Toronto, ON, 28. Mai 2018, Drone Delivery Canada (DDC) (TSX.V:FLT OTC:TAKOF) und Toyota Tsusho Canada Inc. (TTCI) freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer Logistikplattform für drohnengestützte Lieferungen unterzeichnet haben.

Diese Vereinbarung mit TTCI soll uns als Unternehmen internationale Märkte eröffnen, so Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Die Zusammenarbeit mit einem weltweiten Branchenführer wie Toyota Tsusho ermöglicht uns zudem den schnellen Zugriff auf ein sehr umfangreiches internationales globales Netzwerk und eine breite Palette an kommerziellen Kompetenzen.

Wir sind überzeugt, dass drohnengestützte Lieferservices der Weg in die Zukunft sind. Diese Vereinbarung mit DDC wird es uns ermöglichen, an dieser Spitzentechnologie teilzuhaben, sagte Hidetoshi Tada, President von TTCI.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TTCI zunächst am kommerziellen Pilotprogramm von Drone Delivery Canada in Kanada teilnehmen. Gemeinsam werden die beiden Gruppen versuchen, mit Testflügen zu beginnen und andere internationale Märkte für den Einsatz des eigenen Drohnenliefersystems von DDC als Transportlösung zu identifizieren.

TTCI ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Toyota Tsusho America, Inc. Die oberste Muttergesellschaft von TTCI ist die Toyota Tsusho Corporation, die Handelsgesellschaft der Toyota Group.

Über Toyota Tsusho Corporation

Die Toyota Tsusho Corporation (TTC) wurde 1948 als Handelsgesellschaft der Toyota Group gegründet. Heute ist TTC ein stark diversifiziertes Unternehmen mit sieben Geschäftsbereichen und mehr als 1.000 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die TTC-Unternehmensgruppe ist in mehr als 120 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 58.000 Mitarbeiter, die zur Schaffung von wohlhabenden Gesellschaften beitragen wollen.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Nähere Informationen erhalten Sie unter

www.dronedeliverycanada.com.

www.toyota-tsusho.com

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tony Di Benedetto, CEO

Telefon: (416) 791-9399

E-Mail: tony@dronedeliversycanada.com

Richard Buzbuzian, President

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Marc Couturier, General Manager, Non-Automotive New Business Development

Telefon: (519) 653-6600

E-Mail: marc_couturier@ttci.ca

