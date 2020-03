IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada meldet Robin XL mit automatischen Frachtlieferkapazitäten

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada meldet Robin XL mit automatischen Frachtlieferkapazitäten

Toronto (Ontario), 28. Februar 2020. Drone Delivery Canada (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF) (DDC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Tests seines Robin XL (Robin) beginnen wird.



Robin weist eine Hubkapazität von 25 Pfund Nutzlast sowie eine Reichweite von 60 Kilometern auf und wurde für rauere Klimaverhältnisse konzipiert.

Robin XL ist größer als die Frachtlieferdrohne Sparrow von DDC. Robin verfügt über ein elektrisches Kraftwerk und weist eine Nutzlastkapazität von 25 Pfund sowie eine Reichweite von 60 Kilometern auf. Robin ist für rauere Umgebungen, stärkere Windbelastungen und niedrigere Temperaturen als Sparrow ausgelegt.

Unser technisches Team hat mit verschiedenen kommerziellen Partnern und Kunden zusammengearbeitet, um Robin zu entwickeln und dessen kommerziellen Anforderungen zu erfüllen, sagte Paul Di Benedetto, CTO von Drone Delivery Canada. Wir freuen uns, die Flüge mit Robin zu beginnen, zumal sich unsere Technologie ständig weiterentwickelt, um den Anforderungen unserer Kunden in allen Teilen Welt gerecht zu werden, fügte Di Benedetto hinzu.

Robin XL wird auch die Möglichkeit einer automatischen Frachtlieferung bieten, sodass kein Personal mehr benötigt wird, um die Fracht bei der Ankunft zu entfernen. Mit dieser automatischen Nutzlastfreigabeoption wird Robin in der Lage sein, die Fracht automatisch am zuvor definierten Ort abzusetzen und zu seinem Ausgangspunkt zurückzukehren. Die Anforderung eines Frachtpersonals am Empfängerstandort wird bei diesem Frachtliefersystem nicht mehr erforderlich sein.

Robin wird im Süden von Ontario mit kommerziellen Tests beginnen und das Unternehmen beabsichtigt, bereits im zweiten Quartal 2020 kommerzielle Routen für Robin bekannt zu geben.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS)-Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt (Nasdaq International Designation) in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Mehr erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

Für weitere Informationen:

Kapitalmärkte:

Herr Richard Buzbuzian,

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Anleger:

Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Medien:

Herr Nelson Hudes

Hudes Communications International

Telefon: (905) 660-9155

E-Mail: Nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50179

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50179&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210W1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.