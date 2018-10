IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada integriert sich im Rahmen des BVLOS-Pilotprojekts in den kontrollierten Luftraum in Moosonee und Moose Factory

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada integriert sich im Rahmen des BVLOS-Pilotprojekts in den kontrollierten Luftraum in Moosonee und Moose Factory

Drone Delivery Canada integriert sich im Rahmen des BVLOS-Pilotprojekts in den kontrollierten Luftraum in Moosonee und Moose Factory

100 % erfolgreicher Flugbetrieb auf genehmigter Flugroute

Toronto, ON, 2. Oktober 2018, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (TSX.V:FLT OTC:TAKOF), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seines Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Pilotprojekts (BVLOS-Pilotprojekt) zahlreiche erfolgreiche drohnengestützte Transporttestflüge in den Gemeinden Moosonee und Moose Factory (Ontario) durchgeführt hat.



Der Flugbetrieb im Rahmen des BVLOS-Pilotprojekts wurde von Transport Canada und NAV CANADA genehmigt und erfolgte im kontrollierten Flugraum der Klasse E rund um den Flughafen von Moosonee.

Das BVLOS-Pilotprojekt von DDC begann am 17. September 2018 und endete am 28. September 2018. Der Flugbetrieb im Rahmen des Pilotprojekts erfolgte sowohl tagsüber als auch abends auf einer Reihe genehmigter Flugrouten. DDC arbeitete während des Pilotprojekts eng mit Transport Canada und NAV CANADA zusammen, um die Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz und Leistungsfähigkeit seiner Drohne des Sparrow-Typs sowie seines eigens entwickelten Managementsystems FLYTE unter Beweis zu stellen. DDC freut sich, berichten zu können, dass es keine Vorkommnisse hinsichtlich der Flugsicherheit gab und jeder Testflug erfolgreich abgeschlossen wurde.

Unter Einsatz der Frachtdrohne Sparrow X1000 von DDC und des eigens entwickelten Managementsystems FLYTE gelang der erfolgreiche Transport von Medizinbedarf, Trockenblut-Testsets für HIV, Hepatitis C und allgemeine biochemische Blutuntersuchungen sowie Lebensmitteln, Fahrzeugteilen und herkömmlichen Paketen an viele der Kunden von DDC, die am Pilotprojekt teilnahmen. Diese Flüge erfolgten sowohl von als auch nach Moosonee und Moose Factory.

Es ist bemerkenswert, dass Drone Delivery Canada die Genehmigung erteilt wurde, sein BVLOS-Pilotprojekt im kontrollierten Luftraum und unter Nutzung der Standard-Flugfunkfrequenzen in Übereinstimmung mit den Canadian Aviation Regulations (kanadische Luftfahrtvorschriften) durchzuführen. Dabei handelt es sich um dieselben Frequenzen und Kommunikationsprotokolle, die in der allgemeinen Luftfahrt und von Verkehrsflugzeugen verwendet werden. Im Rahmen des BVLOS-Pilotprojekts erhielt DDC das Rufzeichen Sparrow 1.

Wir haben unsere Mission problemlos erfüllt, meinte CTO Paul Di Benedetto. Im Namen des Unternehmens möchte ich mich bei den Mitarbeitern der RPAS Task Force von Transport Canada, bei NAV CANADA, der Moose Cree First Nation, der Gemeinde von Moosonee, der MoCreebec-Gemeinde und dem gesamten Team von DDC herzlich und öffentlich für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Die Zusammenarbeit aller Parteien lieferte entscheidende Daten, die die Grundlage für den zukünftigen Erfolg bilden und die großartige Zusammenarbeit zwischen der Regierung und DDC weiter stärken werden.

Das Leben im Norden Kanadas bringt Herausforderungen mit sich. Die Gemeinde war unglaublich gespannt, den Nutzen der drohnengestützten Transportlösung von DDC als ein Mittel zu erleben, unseren täglichen Herausforderungen zu begegnen, die Logistik zu verbessern, die Kosten zu senken und Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Wir freuen uns sehr, mit Drone Delivery Canada zusammenzuarbeiten und den immensen Nutzen für unsere Gemeinde und andere Gemeinden in der Region zu realisieren, sagte Stan Kapashesit, Director of Economic Development der Moose Cree First Nation.

In Kanada gibt es ungefähr eintausend abgelegene Gemeinden und nahezu alle stehen vor vergleichbaren infrastrukturellen und logistischen Herausforderungen, die zu den hohen Lebenshaltungskosten beitragen. DDC ist bestrebt, diesen Gemeinden eine kostengünstige und hocheffiziente Logistiklösung anzubieten, um das Leben der Gemeindemitglieder zu verbessern, Arbeitsplätze im Norden Kanadas zu schaffen und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Wir sind den Behörden sehr dankbar für die Genehmigung unserer Flugroute zur Anbindung dieser Gemeinden, erklärte Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Es war wahrhaftig keine einfache Aufgabe, dies zu erreichen. DDC hat eine innovative Logistiklösung entwickelt, bei der eine Drohne Pakete als Luftverkehrsteilnehmer im allgemeinen kanadischen Luftraum ausliefert. Zu Beginn werden wir uns mit dieser Lösung an entlegene Gemeinden richten, die vor anhaltenden und schwierigen infrastrukturellen Herausforderungen stehen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen werden wir in nicht allzu ferner Zukunft eng mit Transport Canada und NAV CANADA zusammenarbeiten, um unsere Technologie einzusetzen und eine Eisenbahn am Himmel zu schaffen, bei der unsere Drohnen in den bestehenden kanadischen Luftraum integriert werden, um Gemeinden miteinander zu verbinden und ein effizientes und kostengünstiges Transportmittel zu bieten.

DDC wird den Aktionären und anderen Interessenten in etwa 10 Tagen ein Video über das Pilotprojekt bereitstellen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tony Di Benedetto, CEO

Telefon: (416) 791-9399

E-Mail: tony@dronedeliverycanada.com

Richard Buzbuzian, President

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

