IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada führt erfolgreiche Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Testflüge in Alma (Quebec) durch

Toronto (Ontario), 23. August 2018. Drone Delivery Canada (TSX-V: FLT, OTC: TAKOF) (DDC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Beyond Visual Line of Sight- (BVLOS)-Versuche in Alma (Quebec) erfolgreich abgeschlossen hat.





Wir entwickeln eine äußerst wertvolle Technologie, die es einer Drohne ermöglichen wird, sich zum Zweck der Paketzustellung sicher in den kanadischen Luftraum zu integrieren. Da unsere Systeme kurz vor der Fertigstellung stehen, freuen wir uns auf die Kommerzialisierungsphase unserer Technologie, von der wir glauben, dass sie das Potenzial hat, die Logistik in Kanada, wie wir sie heute kennen, grundlegend zu verändern, sagte CEO Tony Di Benedetto.

Die Testflüge in Alma (Quebec) waren die erste Phase des Remote Communities Project von DDC. Die Tests wurden zwischen 13. und 17. August in Alma durchgeführt und haben das Ziel erreicht, das eigene Managementsystem FLYTE von DDC, die Paketzustellungsdrohne Sparrow, unsere Crews und unsere Verfahren einen Stresstest zu unterziehen. Die Flüge wurden sowohl am Tag als auch in der Nacht durchgeführt. Bei den BVLOS-Flügen waren sowohl Transport Canada als auch der National Research Council anwesend.

Ich möchte dem gesamten Team von DDC für das Erreichen eines weiteren bedeutsamen Meilensteins gratulieren, sagte CTO Paul di Benedetto. Vielen Dank an Transport Canada und den National Research Council für die Teilnahme bei diesen Studien und für die Unterstützung unserer Initiativen. Alma war ein weiterer wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung unserer Systeme. Nach dem Abschluss der Alma-Versuche werden wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Beteiligung am BVLOS-Pilotprojekt von Transport Canada in Moosonee und Moose Factory richten, zumal wir uns nach wie vor auf die Kommerzialisierung in Kanada und im Ausland vorbereiten.

Nun, da die Alma-Versuche abgeschlossen sind, ist DDC bestrebt, sein Team und seine Technologie in den Gemeinden Moosonee und Moose Factory im September 2018 zusammenzustellen, um mit weiteren BVLOS-Testbetrieben zu beginnen.

Das VIDEO zu unserer Testflüge finden Sie hier: http://www.dronedeliverycanada.com/videos/

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tony Di Benedetto, CEO

Telefon: (416) 791-9399

E-Mail: tony@dronedeliverycanada.com

Richard Buzbuzian, President

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

