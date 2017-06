IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada erzielt mit erfolgreichen BVLOS-Testflügen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum kommerziellen Betrieb

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada erzielt mit erfolgreichen BVLOS-Testflügen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum kommerziellen Betrieb

TORONTO, ON, 6. Juni 2017, Drone Delivery Canada Corp.



(DDC oder das Unternehmen) (CSE:FLT) freut sich, im Rahmen seiner Maßnahmen zur Vermarktung der firmeneigenen Drohnenlogistikplattform einen bedeutenden Meilenstein bekannt geben zu können. Das Unternehmen ist das erste und einzige seiner Art in Kanada, das erfolgreich Testflüge außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line of Sight/BVLOS) absolvieren konnte.

Der Erfolg dieser Flüge, die nach Erteilung einer Sonderfluglizenz (Special Flight Operating Certificate) von Transport Canada in Foremost (Alberta) absolviert wurden, belegt, dass die DDC-Flugkörper nun technisch in der Lage sind, BVLOS-Flüge zu meistern und damit die wichtigste Hürde für den kommerziellen Einsatz der DDC-Plattform genommen wurde. Der kommerzielle Betrieb soll auf einem Einnahmenmodell basieren, das sich aus Integrationsgebühren, Errichtungsgebühren und laufenden Einnahmen zusammensetzt. Die von DDC generierten Einnahmen basieren auf einem herkömmlichen SaaS-Modell.

Wir sind das bisher einzige ausschließlich auf Drohnen spezialisierte Flugunternehmen, das erfolgreich BVLOS-Flüge unter der Aufsicht von Transport Canada absolviert hat, freut sich Richard Buzbuzian, President von Drone Delivery Canada. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Basierend auf diesem Erfolg, der uns eine größere Marktpräsenz als je zuvor beschert, können wir nun den kommerziellen Betrieb forcieren. Gleichzeitig verzeichnen wir so viele internationale Anfragen zu unserer Plattform wie noch nie. Dieser Erfolg ist für uns sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt ein riesiger Fortschritt.

Zu den Systemen, die in erster Linie getestet wurden, zählen das von DDC entwickelte FLYTE Management System, die Kollisionsvermeidungstechnologie und die Kommunikationsplattform. Während des Flugbetriebs wurde jeder einzelne Flug von DDCs Mission Control Centre in Toronto - in 2.500 km Entfernung - erfolgreich überwacht und eine telemetrische Datenerfassung in Echtzeit durchgeführt. DDC steht kurz davor, sich als erster und einziger konzessionierter Betreiber von Drohnenflügen mit offizieller Genehmigung von Transport Canada zu positionieren. Dieser Schritt ist im 4. Quartal 2017 geplant, der kommerzielle Betrieb soll dann ab dem 1. Quartal 2018 folgen.

Der Erfolg dieser Flüge ermöglicht uns, den Testbetrieb sowohl mit neuen als auch mit bestehenden Kunden weiter auszubauen. Zu diesen Kunden zählen derzeit Großunternehmen und Regierungsorganisationen in Kanada und im Ausland, erklärt Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Angesichts der geographischen Lage von Kanada und nachdem der Norden Kanadas einige offensichtliche Chancen - vor allem in gesellschaftlicher Hinsicht - bietet, sind wir der Meinung, dass sich der beste Ausgangspunkt für die kommerzielle Vermarktung dieser Plattform in unserem eigenen Land befindet. In weiterer Folge werden wir unsere Systeme dann auch international unter Beweis stellen.

Ein Video, das die BVLOS-Testflüge von DDC in Foremost (Alberta) zeigt, finden Sie auf www.dronedeliverycanada.com/videos/

Über Drone Delivery Canada Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen. Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol FLT gehandelt werden.

