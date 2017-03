IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada erhält zusätzliche Testflugerlaubnis von Transport Canada

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada erhält zusätzliche Testflugerlaubnis von Transport Canada

Drone Delivery Canada erhält zusätzliche Testflugerlaubnis von Transport Canada

Kommerzielle Liefertests mit Drohnen in Süd-Ontario (Kanada) ausgeweitet

Wichtigste Punkte:

- DDC erhält von Transport Canada eine zusätzliche Testflugerlaubnis, um sein Testprogramm im kanadischen Luftraum auszuweiten

- DDC hat von Transport Canada bislang drei Testfluggenehmigungen erhalten

- DDC beabsichtigt, seine Plattform zunächst in den nördlichen Gemeinschaften in Kanada einzuführen

Toronto, ON, 29. März 2017, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (CSE - FLT), freut sich, zu berichten, dass es von Transport Canada eine zusätzliches Special Flight Operations Certificate (SFOC) erhalten hat.



Mit dieser Genehmigung darf DDC sein aktuelles Liefertestprogramm mit Drohnen in Süd-Ontario ausbauen und seine kommerziellen Tests im kanadischen Luftraum beschleunigen.

Wir sind sehr zufrieden mit dem Umfang der Unterstützung, die wir weiterhin von unseren Regulierungsbehörden erhalten, sagte Tony Di Benedetto, CEO von Drone Delivery Canada. Wir arbeiten sehr eng mit allen Beteiligten einschließlich der kanadischen Bundesregierung zusammen, um Kanadiern gemeinsam Zugang zu dieser Zukunftstechnologie zu verschaffen. Unser aller Anliegen ist es, dass sich Kanada zu einem Weltführer auf dem Gebiet dieser Spitzentechnologie entwickelt, so Di Benedetto weiter.

DDC hat von Transport Canada bis dato drei Special Flights Operations Certificates (SFOC) erhalten. Diese Testgenehmigungen sind für das Unternehmen eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Zulassung. Das Unternehmen bemüht sich darum, von den kanadischen Behörden als Betreiber zugelassen zu werden, um den kommerziellen Betrieb aufnehmen zu können.

Drone Delivery Canada möchte seine Drohnenlieferungsplattform zuerst in den nördlichen Gemeinschaften Kanadas einführen. Sie soll genutzt werden, um eine Verbindung zu den indigenen Gemeinschaften in entlegenen Gebieten Kanadas herzustellen und so nach Möglichkeit die wirtschaftliche Nachhaltigkeit in diesen Gemeinschaften zu fördern und einen besseren Zugang zu ihnen zu ermöglichen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen. Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Börsensymbol FLT gehandelt werden.

Richard Buzbuzian, President Telefon: (647) 501-3290 E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Bill Mitoulis, Investor Relations Telefon: (416) 837-7147 E-Mail: billm@venturenorthcapital.com

Abteilung für Media Relations Telefon: (647) 476-2662 DW 6001 E-Mail: media@dronedeliverycanada.com

