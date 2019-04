IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bestellt Herrn Spencer Todd in das Board of Directors

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bestellt Herrn Spencer Todd in das Board of Directors

TORONTO, ONTARIO - 10. April 2019 -Drone Delivery Canada Corp.



(TSXV: FLT, OTC: TAKOF) (DDC oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Herrn Spencer Todd in das Board of Directors des Unternehmens (das Board) bekannt zu geben.

Herr Todd ist ein Analyst in der Abteilung für Technologieberatung (Technology Consulting) bei Deloitte und arbeitet konkret im Digital Studio (D Studio). Herr Todd ist Teil eines Teams, dessen Ziel es ist, überzeugende digitale Erfahrungen zu liefern, mit deren Hilfe bei Unternehmen Innovationen und Geschäftstransformationen angeregt werden sollen. Zu den Kunden von Deloitte Digital zählen unter anderem Purolator, Bombardier, EQ Bank und die Sick Kids Foundation.

Bei Deloitte ist Herr Todd maßgeblich an der Zusammenarbeit mit Unternehmen hinsichtlich einer Geschäftstransformation durch den Einsatz von Technologie und einen Mentalitätswandel beteiligt. Durch seine Tätigkeit mit großen Unternehmen bringt Herr Todd wertvolle kommerzielle Erkenntnisse in das Board ein und bietet eine operative und nutzungsorientierte Perspektive für die Vermarktung der Technologie von DDC im Jahr 2019 und darüber hinaus, sagt Tony Di Benedetto, CEO von DDC.

DDC wird zahlreiche reale Probleme in Kanada und im Ausland lösen. Ich möchte eine einzigartige Sichtweise in das Unternehmen einbringen, um das Führungsteam von DDC bei der weiteren Kommerzialisierung seiner Technologie im Jahr 2019 zu unterstützen, meint Herr Todd.

Herr Todd hat einen Bachelor of Commerce-Abschluss in Business Technology Management von der Ted Rogers School of Management an der Ryerson University in Toronto (Ontario).

Herr Todd wurde als zusätzliches Board-Mitglied ernannt, wodurch sich die Größe des Boards auf sechs Mitglieder erhöht. Das Unternehmen hat die Absicht, sein Führungsteam auf allen Ebenen weiter zu verstärken. Ziel ist hier, die klügsten Köpfe in einen expansiven Vermarktungsprozess einzubinden.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Richard Buzbuzian

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchenbedingungen und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die bei der Erstellung solcher Informationen verwendeten Annahmen zwar zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet wurden, sich jedoch als ungenau erweisen können, und dass sie sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

