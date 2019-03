IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bestellt Herrn Duncan Card in das Advisory Board

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada bestellt Herrn Duncan Card in das Advisory Board

Drone Delivery Canada bestellt Herrn Duncan Card in das Advisory Board

Toronto, ON, 27. März 2019, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (TSX.V:FLT, OTC:TAKOF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Duncan Card, B.



A., LL.B., LL.M., ICD.D, als Mitglied des Advisory Board von DDC gewonnen werden konnte.

Herr Card ist Senior Partner bei der renommierten kanadischen Anwaltskanzlei Bennett Jones LLP, wo er neben seiner Rolle als Co-Chair für den Bereich Technikrecht auch als Chair für die Bereiche Government Contracting (Vergabe öffentlicher Aufträge), Beschaffungswesen und intelligente Infrastrukturlösungen in den Niederlassungen der Kanzlei in Toronto und Ottawa verantwortlich zeichnet. In einem vor kurzem von der National Post veröffentlichten Ranking (Best Lawyers in Canada) wird der Rechtsexperte unter die besten Anwälte Kanadas gereiht (Technikrecht). Im Ranking von 2019 Canadian Legal Lexpert, das auf Bewertungen von Vertretern der eigenen Branche basiert, wird Herr Card zu Kanadas führenden Anwälten für Computerrecht und Technikrecht der letzten 15 Jahre gezählt. Und im Jahr 2018, reihten ihn das Lexpert Magazine und der Canadian Council For Public-Private Sector Partnerships unter die führenden Anwälte für Infrastrukturrecht in Kanada.

Drone Delivery wird von Herrn Cards reichem Erfahrungsschatz und Know-how in den Bereichen innovative und strategische Wirtschaftstransaktionen, einschließlich technologiebasierte Infrastrukturlösungen, Verteidigung und nationale Sicherheit, Logistik und Supply Chain Management, Vermarktung transformativer Technologien sowie Entwicklung von Geschäftsstrategien zur Umsatz- und Wirtschaftswachstumssteigerung maßgeblich profitieren.

Ich freue mich sehr und fühle mich außerordentlich geehrt, in das Advisory Board von Drone Delivery Canada aufgenommen zu werden. In dieser Funktion werde ich mich vor allem für die kontinuierliche Umsatzentwicklung, die ambitionierten Vermarktungsstrategien und den raschen Markterfolg des Unternehmens einsetzen, meint Herr Card. Der Rechtsexperte wird seine Tätigkeit im Advisory Board ab 27. März 2019 aufnehmen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada

Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Richard Buzbuzian, Head of Capital Markets

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Bill Mitoulas, Investor Relations

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

