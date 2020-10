IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada berichtet über den aktuellen Stand der Beausoleil- und Georgina Island-Projekte

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada berichtet über den aktuellen Stand der Beausoleil- und Georgina Island-Projekte

TORONTO (ONTARIO), 21. Oktober 2020. Drone Delivery Canada Corp.



(TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (das Unternehmen oder DDC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Projekt mit der Beausoleil First Nation (BFN) und das Projekt mit der Georgina Island First Nation (GIFN) jetzt beide laufen.

Die BFN- und GIFN-Projekte wurden am 4. Juni 2020 bzw. 30. Juli 2020 angekündigt.

Das Unternehmen konnte sich beide Projekte im Zusammenhang mit COVID-19 mit der Unterstützung seines Verkaufsvertreters Air Canada (TSX: AC) und der Pontiac Group sichern. Die Projekte ähneln sich insofern, als die Sparrow-Drohne von DDC als Lieferlösung eingesetzt wird, um den zwischenmenschlichen Kontakt auf dem Fährdienst der Inselgemeinden zu begrenzen. Dazu werden Frachtgüter in Zusammenhang mit COVID-19 wie persönliche Schutzausrüstung (PSA), Hygiene-Kits, Testkits, Abstrichstäbchen usw. als alternative Liefermethode mit der Drohne transportiert werden.

Das BFN-Projekt ist Gegenstand einer Vereinbarung zwischen DDC und GlobalMedic (The Daniel McAntony Gibson Foundation), einer global tätigen humanitären Hilfsorganisation, und wurde mehrheitlich von der OEC Group (Canada), einem führenden, weltweit tätigen Logistikanbieter, der Kunden in allen wichtigen Industriezweigen - darunter Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, globaler Einzelhandel, Automobilindustrie und Fertigung - bedient, finanziert.

Der Drohnenbetrieb im Rahmen des BFN-Projekts läuft seit ein paar Wochen, während die Flüge im Rahmen des GIFN-Projekts vor Kurzem aufgenommen wurden. Wir freuen uns, dass beide Projekte jetzt im Gange sind, und sehen der Realisierung der bedeutenden Vorteile entgegen, die unsere Lösung diesen indigenen Gemeinschaften verschaffen kann. Schwierig zugängliche Standorte, zeitkritische Lieferungen und die Einschränkung von zwischenmenschlichem Kontakt sind allesamt optimale Anwendungsfälle für die Drohnenlogistik. Diese Projekte sind weitere Beispiele für den erfolgreichen Einsatz und die Kommerzialisierung unserer FLYTE-Drohnenlieferlösung, erklärt Michael Zahra, President und CEO von DDC.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS) -Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

