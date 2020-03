IRW-News: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada als Systemrelevant eingestuft

IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada als Systemrelevant eingestuft

TORONTO, ONTARIO, 24. März, 2020. Drone Delivery Canada Corp.



(TSXV: FLT; OTC: TAKOF; Frankfurt: A2AMGZ oder ABB.F) (DDC oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in mehreren von der Provinzregierung von Ontario designierten Kategorien als ein Essential Workplace (in etwa: systemrelevantes Unternehmen) gilt.

Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens wird fortgesetzt. Das Unternehmen arbeitet nach wie vor gewissenhaft und befolgt alle Empfehlungen von Health Canada im Rahmen der Bekämpfung von COVID-19 in Kanada.

Das Unternehmen steht mit der Provinz- und der Bundesregierung auf verschiedenen Ministerialebenen sowie mit First Nations-Gemeinschaften in Kontakt und möchte betonen, dass die aktuelle Situation ein optimaler Anwendungsfall für unsere bewährte Drohnenlogistiklösung ist, um den zwischenmenschlichen Kontakt einzuschränken, die dringend benötigten medizinischen und pharmazeutischen Produkte an abgelegene, ländliche und vorstädtische Gemeinden zu liefern, Blutproben zur Untersuchung an Labore zu übermitteln und andere relevante Lieferungen durchzuführen, die in Kanada benötigt werden, um die aktuelle Situation effektiv handzuhaben. Dies gilt insbesondere für Aborigene-Gemeinschaften, die in abgelegenen Gebieten leben und bereits mit einer belasteten Gesundheitsinfrastruktur und in vielen Fällen leider auch grundlegenden Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben, meint Michael Zahra, President und CEO von DDC. Das Unternehmen würdigt alle Arbeiter und Fachleute, die diese Pandemie an vorderster Front bekämpfen, und wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben sicher und gesund bleiben, während Kanada effektiv und erfolgreich mit der aktuellen Situation umgeht.

Über Drone Delivery Canada Corp.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen weltweit als Software as a Service-(SaaS)-Modell zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt (Nasdaq International Designation) in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ oder ABB.F gehandelt werden.

Mehr erfahren Sie unter www.DroneDeliveryCanada.com oder auf den Social-Media-Konten von DDC.

Für weitere Informationen:

Kapitalmärkte:

Herr Richard Buzbuzian,

Telefon: (647) 501-3290

E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com

Anleger:

Herr Bill Mitoulas

Telefon: (416) 837-7147

E-Mail: billm@dronedeliverycanada.com

Medien:

Herr Nelson Hudes

Hudes Communications International

Telefon: (905) 660-9155

E-Mail: Nelson@hudescommunications.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen (sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene). Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig Die Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51327

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51327&tr=1

