IRW-News: DGWA - Finest Financial Engineering: DGWA: PyroGenesis Canada - Investoren Video

IRW-PRESS: DGWA - Finest Financial Engineering: DGWA: PyroGenesis Canada - Investoren Video

Die DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH, freut sich ein Investoren Video zu PyroGenesis (Ticker-Symbol 8PY / WKN A12DDL) zu veröffentlichen.





Im folgenden Link finden Sie unser kürzlich veröffentlichten Investoren Video zu PyroGenesis Canada Inc. (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY):

DGWA Interview mit PyroGenesis: https://www.youtube.com/watch?v=Gyi5sV1kN4o

Peter Pascali, der Präsident und CEO von PyroGenesis stellt im Video das Unternehmen vor, gibt einen Überblick über die Geschäftstätigkeiten und Aussichten und erklärt, wie PyroGenesis' Technologien zur Reduktion von Treibhausgasen beitragen.

Zudem im folgenden Link die deutsche Unternehmenspräsentation:

PyroGenesis Präsentation für Investoren

https://dgwa.org/wp-content/uploads/2021/04/PyroGenesis-IR-Deck-13-04-2021_DE.pdf

Über PyroGenesis

PyroGenesis Canada Inc. ist ein Hightechunternehmen, das auf den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von fortschrittlichen Plasma-Verfahren und -Produkten spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet seine Expertise in Entwicklung und Produktion und seine schlüsselfertigen Ausstattungsoptionen Kunden in den Industriebereichen Verteidigung, Metallurgie, Bergbau, hochentwickelte Materialien (einschließlich 3D-Druck) und Umweltschutz an.

Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800m2 und 2.940m2 großen Produktionsstätten, behält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil an der Spitze von technischer Entwicklung und Vertrieb bei.

Mit Hilfe seiner Kernkompetenzen beliefert PyroGenesis den globalen Markt mit innovativen Plasmabrennern, einem Plasmaabfall-Verfahren, metallurgischen Hochtemperaturverfahren und technischen Dienstleistungen. Die Betriebsstätten von PyroGenesis sind nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrogenesis.com.

