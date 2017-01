IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress veröffentlicht Ergebnisse zur Löslichkeit des lithiumhaltigen Tonsteins im Projekt Dean im Clayton Valley, Nevada

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cypress veröffentlicht Ergebnisse zur Löslichkeit des lithiumhaltigen Tonsteins im Projekt Dean im Clayton Valley, Nevada

Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCBB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen die Ergebnisse der Löslichkeitsanalyse von Proben, die aus dem von Cypress betriebenen 2.700 Acres großen Lithiumsole-/Tonsteinprojekt Dean gewonnen wurden, nun vorliegen. Das Projekt befindet sich im Zentrum des Clayton Valley, einem Lithiumexplorationsgebiet in Esmeralda County (Nevada).

Lageplan zum Cypress-Lithiumprojekt im Clayton Valley in Nevada:http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/CYP-Clayton-topo-satalite-small.jpg

Das unternehmenseigene Projekt Dean grenzt im Westen an den Lithiumsoleproduktionsbetrieb der von Albemarle betriebenen Mine Silver Peak, im Südwesten an das Ressourcengebiet von Pure Energy und im Süden an das von Cypress betriebene Projekt Glory, an dem Pure Energy die Optionsrechte besitzt.

Wichtigste Fakten:

- Cypress untersucht 48 aus dem Projekt Dean gewonnene Tonsteinproben auf ihre Löslichkeit; - Laugung mit deionisiertem Wasser ergibt Lithiumausbeute von durchschnittlich 36,15 %; - Laugung mit modifizierter verdünnter Säure ergibt Lithiumausbeute von durchschnittlich 94,72 %; - Antrag zur Genehmigung mehrerer Bohrungen in der neuen Zone Frontera Verde wurde beim BLM von Nevada eingereicht; - Cypress will Ende Januar mit den Bohrungen beginnen.

Das im September und Oktober 2016 aus dem Projekt Dean gewonnene obertägige Probenmaterial liefert Hinweise darauf, dass sich in den Einheiten aus kalksteinhaltigem, vulkanoklastischen Tonstein und Vulkanasche eine zwei Quadratkilometer große Zone mit ausgeprägter Lithiummineralisierung (bis zu 3.700 ppm Li bzw. 0,82 % Li20-Äquivalent) befindet. Die Mineralisierung ist im Wesentlichen identisch mit der Mineralisierung jener Zone, die von Cypress und Pure Energy Minerals gemeinsam im unmittelbar südlich gelegenen Cypress-Projekt Glory exploriert wird.

Lageplan des Projekts Dean mit Standorten der Probenahme und Analysewerten: http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/Dean-Sample-Map-Nov16.jpg

Cypress hat 48 aus dem Konzessionsgebiet Dean gewonnene Tonsteinproben auf ihre Löslichkeit untersucht. Im Labor von ALS/Chemex in Reno (Nevada) wurde eine Laugung mit modifiziertem verdünnten Königswasser (verdünnte Säure) (ME-MS41W) und eine Laugung mit deionisiertem Wasser (ME-MS03) durchgeführt, um Cypress mit weiterem Datenmaterial zu versorgen. Dieses Datenmaterial sollte Aufschluss darüber geben, ob eine Extraktion von Lithium aus dem stark mineralisierten Tonstein im großen Stil tatsächlich möglich ist.

ALS/Chemex hat die aus dem Konzessionsgebiet Dean gewonnenen Proben vor kurzem weiteren Analysen unterzogen und konnte einwandfrei nachweisen, dass sich das Lithium in den an die Oberfläche beförderten und freiliegenden Seebodensedimenten durch Laugung in verdünnter Säurelösung und deionisiertem Wasser einfach extrahieren lässt.

Analyseergebnisse zur Löslichkeit der Lithiumproben aus dem Projekt Dean:

Probe *ME-ICP*ME-MS4*ME-MS0Lithiumausbe 61 1W 3 ute mit Lithiumausbe verdünntem ute mit Königswasse deionisiert Li Li Li r em Wasser (ppm) (ppm) (ppm) (%) (%)

Dean-1 1010 1010 105 100,00% 10,40% Dean-2 1770 1720 1100 97,18% 62,15% Dean-3 1480 1500 302 101,35% 20,41% Dean-4 1250 1240 122 99,20% 9,76% Dean-5 930 910 164 97,85% 17,63% Dean-6 1130 1070 124 94,69% 10,97% Dean-7 1560 1520 832 97,44% 53,33% Dean-8 1720 1640 854 95,35% 49,65% Dean-9 2090 1990 1100 95,22% 52,63% Dean-10 830 790 195 95,18% 23,49% Dean-22 790 750 239 94,94% 30,25% Dean-24 2940 2780 1100 94,56% 37,41% Dean-25 950 880 528 92,63% 55,58% Dean-26 640 560 188 87,50% 29,38% Dean-27 900 880 125 97,78% 13,83% Dean-28 1350 1340 247 99,26% 18,30% Dean-29 960 920 190 95,83% 19,74% Dean-30 510 480 103 94,12% 20,20% Dean-31 350 348 111 99,43% 31,71% Dean-32 960 940 70 97,92% 7,28% Dean-33 1440 1420 279 98,61% 19,38% Dean-41 1100 1020 826 92,73% 75,09% Dean-42 1030 970 634 94,17% 61,55% Dean-43 1000 920 237 92,00% 23,70% Dean-44 1890 1840 590 97,35% 31,22% Dean-45 360 298 54 82,78% 15,11% Dean-46 650 590 510 90,77% 78,46% Dean-47 910 850 487 93,41% 53,52% Dean-48 670 550 229 82,09% 34,18% Dean-49 1100 1040 104 94,55% 9,41% Dean-50 1250 1120 865 89,60% 69,20% Dean-51 1020 960 155 94,12% 15,15% Dean-52 1380 1400 1100 101,45% 79,71% Dean-53 1200 1140 978 95,00% 81,50% RKCV-00811480 1390 553 93,92% 37,36% 0

RKCV-00811320 1270 273 96,21% 20,68% 1

RKCV-00811750 1820 1100 104,00% 62,86% 2

RKCV-00812130 2040 1100 95,77% 51,64% 3

RKCV-00811000 980 298 98,00% 29,80% 4

RKCV-0081390 369 108,5 94,62% 27,82% 5

RKCV-0081780 690 280 88,46% 35,90% 6

RKCV-0081780 730 278 93,59% 35,64% 7

RKCV-00811640 1560 790 95,12% 48,17% 8

RKCV-00811450 1400 618 96,55% 42,62% 9

RKCV-0082800 760 279 95,00% 34,88% 0

RKCV-00821150 1050 567 91,30% 49,30% 1

RKCV-0082810 780 157 96,30% 19,38% 2

RKCV-0082570 500 196 87,72% 34,39% 3

94,72% AV 36,15% AV * ME-ICP61 ist ein Aufschluss aus 4 Säuren zur Extraktion von Lithium aus sämtlichen Mineralien (einschließlich Silikaten) * ME-MS41W ist eine stark verdünnte Variante von Königswasser zur Lösung von Karbonaten * ME-MS03 ist ein Laugungsverfahren mit deionisiertem Wasser zur Extraktion von Lithium aus der Probe * Li = Lithiummetall * ppm = parts per million * AV = Durchschnitt

Im Konzessionsgebiet Dean wurden mehrere vorrangige Bohrziele definiert, darunter auch die als Zone Frontera Verde bekannten ausgedehnten Aufschlüsse aus alteriertem, grünen, evaporatreichen, vulkanoklastischen Tonstein. Die Zone Frontera Verde hat eine Gesamtfläche von mehr als zwei Quadratkilometer. Der durchschnittliche Lithiumgehalt der Zone Frontera Verde liegt bei über 1500 ppm Li (> 0,32 % Li2O).

Aufschlüsse aus lithiummineralisiertem Tonstein im Projekt Dean: http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/Dean-Chip-Channel-Samples-Far-South.jpg

Donald Huston, President von Cypress Development, erklärte: Die jüngsten Analysen der aus dem Projekt Dean gewonnenen Proben anhand einer stark verdünnten Königswasserlösung und einer deionisierten Wasserlösung haben im Hinblick auf die Lithiumausbeute aus dem Tonstein, der in weiten Teilen des Projekts Dean im Clayton Valley in Nevada zu finden ist, sehr positive Ergebnisse gebracht. Wie der oben erwähnte Einsatz unterschiedlicher Lösungen im Rahmen der Analyseverfahren gezeigt hat, könnte sich der reichlich vorhandene lithiummineralisierte Tonstein für eine Extraktionsmethode eignen, die nicht nur kostengünstig ist, sondern auch eine sehr hohe Ausbeute an Lithiumkonzentrat aus der Verarbeitung verspricht. Die Unternehmensführung von Cypress ist angesichts der bisherigen Fortschritte sehr optimistisch und wird auch weiterhin nach möglichen Verfahren der Extraktion von Lithium aus Tonstein forschen.

Das gesamte bisher von Cypress erfasste Datenmaterial liefert Hinweise darauf, dass in weiten Teilen der von Cypress betriebenen Projekte Glory und Dean im Clayton Valley obertägige Vorkommen einer leicht löslichen mineralischen Form von lithiumreichem Tonstein (kein Hectorit) zu finden sind.

Cypress hat beim BLM von Nevada einen Antrag zur Genehmigung einer Reihe von Bohrungen (Area of Disturbance Permit) in der neuen Zone Frontera Verde im Projekt Dean eingebracht. Das Unternehmen plant, spätestens Ende Januar eine Bohrmannschaft nach Clayton Valley zu entsenden.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Alle Proben wurden im Labor von ALS Chemex in Reno (Nevada) anhand eines Laugungsverfahrens mit modifiziertem verdünnten Königswasser (verdünnte Säure) (ME-MS41W) und einer Laugung mit deionisiertem Wasser (ME-MS03) untersucht. Einer Probensequenz aus etwa 20 Proben wurde jeweils eine Leerprobe beigefügt.

Robert Marvin, P.Geo., Exploration Manager bei Cypress Development Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Daten in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf Lithium- und Zinkvorkommen spezialisiert hat und laufend Mineralprojekte mit wirtschaftlichem Potenzial im US-Bundesstaat Nevada erwirbt und erschließt.

Cypress ist im Clayton Valley in Nevada sehr aktiv, und sein Team setzt große Bemühungen in die systematische Exploration seiner Konzessionsgebiete, um einerseits vorhandene Lithiumsoleressourcen zu fördern und andererseits die Exploration im Hinblick auf mögliche Lithiumvorkommen in der an der Oberfläche entdeckten ausgedehnten Tonsteinformation (ohne Hectoritmineralisierung) zu forcieren, wo in jüngerer Zeit hohe Lithiumkonzentrationen aus eben diesem Tonstein gewonnen wurden.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 33,4 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Don Huston ----- DONALD C. HUSTON President

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an: Don Myers DirectorCypress Development Corp.Tel: 604-687-3376Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)Fax: 604-687-3119E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street, Vancouver, BC, Kanada, V7Y 1K4 www.cypressdevelopmentcorp.com

Börsensymbol TSX Venture: CYP E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com-Telefon: (604) 687-3376 Fax: (604) 687-3119

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38579 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38579&tr=1

