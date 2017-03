IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress meldet Bohr-Update bei Lithium-Tongestein-Projekt Dean in Clayton Valley (Nevada)

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cypress meldet Bohr-Update bei Lithium-Tongestein-Projekt Dean in Clayton Valley (Nevada)

Cypress meldet Bohr-Update bei Lithium-Tongestein-Projekt Dean in Clayton Valley (Nevada)

Vancouver (British Columbia). Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCBB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) gibt in Zusammenhang mit seiner Pressemitteilung vom 14. Februar (https://goo.gl/7PTNPk) bekannt, dass die Bohrungen beim unternehmenseigenen Lithium-Tongestein-Projekt Dean in Nevada nach einer Verzögerung infolge unvorhergesehener Wartungsarbeiten am Equipment des Vertragspartners und Schwierigkeiten beim Transport des erforderlichen Equipments zum Standort nun begonnen haben. Es wurden bereits die Vorbereitungen für die Kernaufzeichnung getroffen und eine Kernschneideinrichtung am Standort im Clayton Valley errichtet. Cypress freut sich, dass das Bohrprogramm nun im Gange ist.

Standortkarte der Lithiumprojekte von Cypress im Clayton Valley (Nevada): http://www.cypressdevelopmentcorp.com/i/maps/CYP-Clayton-topo-satalite-small.jpg

Weiters möchte das Unternehmen berichten, dass detaillierte Lithiumgewinnungsarbeiten bei einer Reihe von Mini-Großproben von Tongestein, die vom gemeinsamen Explorationsprojekt von Cypress und Pure Energy beim benachbarten Projekt Glory entnommen wurden, werden bei SGS Labs in Kanada fortgesetzt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden bekannt gegeben, sobald die Daten verfügbar sind.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, das sich auf Lithium- und Zinkvorkommen spezialisiert hat und laufend Mineralprojekte mit wirtschaftlichem Potenzial im US-Bundesstaat Nevada erwirbt und erschließt.

Cypress ist im Clayton Valley in Nevada sehr aktiv, und sein Team setzt große Bemühungen in die systematische Exploration seiner Konzessionsgebiete, um einerseits vorhandene Lithiumsoleressourcen zu fördern und andererseits die Exploration im Hinblick auf Lithiumvorkommen in der an der Oberfläche entdeckten ausgedehnten Tonsteinformation (ohne Hectoritmineralisierung) zu forcieren, wo in jüngerer Zeit hohe Lithiumkonzentrationen aus eben diesem Tonstein gewonnen wurden.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 34,9 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Don Huston ----- DONALD C. HUSTON President

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an: Don Myers Director Cypress Development Corp. Tel: 604-687-3376 Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei) Fax: 604-687-3119 E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39231 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39231&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2327492005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.