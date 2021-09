IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development unterzeichnet Kauf- und Verkaufsvertrag hinsichtlich Wasserrechte in Clayton Valley in Nevada

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.



: Cypress Development unterzeichnet Kauf- und Verkaufsvertrag hinsichtlich Wasserrechte in Clayton Valley in Nevada

Vancouver (British Columbia), 8. September 2021. Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Kauf- und Verkaufsvertrag (der Vertrag) mit Intor Resources Corp. (Intor), einer 100-%-Tochtergesellschaft von Nevada Sunrise Gold Corporation (Nevada Sunrise), hinsichtlich des Erwerbs der Wasserrechte von Intor in Clayton Valley in Nevada (die Konzession) unterzeichnet hat. Die Konzession ermöglicht pro Jahr 1.770 ac-ft Wasser für den Abbau, die Verarbeitung und den häuslichen Gebrauch.

Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist Cypress der Sicherung der Wasserrechte für sein Lithiumprojekt Clayton Valley einen großen Schritt näher gekommen, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Cypress und Nevada Sunrise verzeichnen nun Fortschritte, um die Verpflichtungen der Vertragsparteien im Rahmen des Vertrags zu erfüllen. Für das Lithiumprojekt von Cypress ist dies eine bedeutsame Entwicklung, zumal Wasser eine wichtige Ressource für das Projekt ist. Dieser Erwerb weist das Potenzial auf, den zukünftigen Wasserbedarf des Projekts zu sichern.

Bedingungen des Abkommens

Der Kaufpreis für die Konzession beläuft sich auf 3 Millionen US$, die in einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien von Cypress zu entrichten sind. Der Kaufpreis beinhaltet eine erste, nicht erstattungsfähige Barzahlung in Höhe von 150.000 US$ (bezahlt) sowie eine letzte Zahlung in Höhe von 2,85 Millionen US$ nach dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und der Übertragung der Konzession an Cypress (die abschließende Zahlung). Die abschließende Zahlung umfasst 2 Millionen US$ in bar und die Ausgabe von Stammaktien von Cypress im Wert von 850.000 US$ (die Aktienausgabe).

Der Vertrag unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich einer Genehmigung der Aktienausgabe durch die TSX Venture Exchange. Die Vertragsparteien arbeiten nun daran, die erforderlichen Genehmigungen für die Übertragung der Konzession zu erhalten, die für das vierte Quartal 2021 erwartet wird.

Über Cypress Development Corp.

Cypress Development Corp. ist ein kanadisches Lithiumunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada gerichtet ist. Die von Cypress durchgeführten Arbeiten führten zur Entdeckung einer erstklassigen Ressource mit lithiumhaltigem Tonstein neben der Mine Albemarle Silver Peak, dem einzigem Lithiumsolebetrieb Nordamerikas. Die Ergebnisse einer positiven vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für das Lithiumprojekt Clayton Valley wurden von Cypress Development im Juni 2020 bekannt gegeben. Cypress Development notiert unter dem Kürzel CYP an der TSX Venture Exchange und unter dem Kürzel CYDVF am OTCQB.

