IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development meldet Abschluss des Bought Deal-Angebots, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

: Cypress Development meldet Abschluss des Bought Deal-Angebots, einschließlich vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes und aufgestocktes öffentliches Angebot von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) auf Bought Deal-Basis abgeschlossen hat. PI Financial Corp. agierte als alleiniger Underwriter und Bookrunner für das Angebot (der Underwriter). Der Underwriter übte die Mehrzuteilungsoption vollständig aus. Dementsprechend hat das Unternehmen insgesamt 15.640.000 Einheiten zum Preis von 1,25 CAD pro Einheit ausgegeben und einen Bruttoerlös von 19.550.000 CAD erzielt (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine Stammaktie) und einem Warrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant kann bis zum 22. März 2024 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 1,75 CAD gegen eine Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) eingelöst werden.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot voraussichtlich zur Finanzierung der laufenden Arbeiten im Lithiumprojekt des Unternehmens im Clayton Valley in Nevada und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwenden.

Die Einheiten, Stammaktien und Warrant-Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an - bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen von - US-Bürger angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada gerichtet ist. Die Explorations- und Erschließungsarbeiten durch Cypress haben neben der Mine Silver Peak von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb, eine erstklassige Ressource mit lithiumhaltigem Tongestein entdeckt. Die Größe der Ressource macht das Projekt Clayton Valley zu einem erstklassigen Ziel, das das Potenzial aufweist, die Lithiumversorgung für den schnell wachsenden globalen Energiespeicher-Batteriemarkt zu beeinflussen.

Lageplan der Claims des Lithiumprojekts Clayton Valley, Nevada:

cyp_cypress_-_albemarle_properties_map.jpg (1060×706) (cypressdevelopmentcorp.com)

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

Dr. Bill Willoughby

-----

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Cypress Development Corp.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@cypressdevelopmentcorp.com

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street

Vancouver, BC, Kanada, V7Y 1K4

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.











