IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development legt eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für sein Clayton Valley Lithium Projekt, Nevada, Kanada vor und beginnt mit einer Machbarkeitsstudie

: Cypress Development legt eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für sein Clayton Valley Lithium Projekt, Nevada, Kanada vor und beginnt mit einer Machbarkeitsstudie

Vancouver, BC, Kanada - Cypress Development Corp. (TSX-V CYP) (OTCQB CYDVF) (Frankfurt C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 eingereicht wurde. Der Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment Technical Report for Clayton Valley Lithium Project, Esmeralda County, Nevada (Vorläufige wirtschaftliche Bewertung und technischer Bericht für das Lithiumprojekt Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada) kann zur Einsicht im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com und auf seiner Website www.cypressdevelopmentcorp.com abgerufen werden. Der Bericht wurde von Global Resource Engineering (GRE) erstellt, einem unabhängigen Ingenieurbüro mit Sitz in Denver, das mit weitreichenden Erfahrungen im Bereich Bergbau und Mineralaufbereitung aufwarten kann.

Herr Dr. Bill Willoughby, CEO von Cypress, sagte dazu: Der Abschluss der PEA für Clayton Valley ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Es bedeutet den Fortschritt des Projekts vom ersten Bohrloch zu einer positiven PEA in weniger als zwei Jahren. Vor uns liegen nun weitere Schritte, die den Shareholder-Value steigern können, wie Infill-Bohrungen, weitere metallurgische Studien und eine Prefeasibility-Studie, die uns ausführlichere Informationen zu den ökonomischen Annahmen liefern werden.

Die Ergebnisse der PEA wurden am 6. September 2018 (https://goo.gl/tFESyg) veröffentlicht. Die wichtigsten Daten werden nachstehend zusammengefasst. Die Beträge sind in US-Dollar angegeben.

Zusammenfassung der PEA

Cashflow-Analyse nach Steuern (US-Dollar)

Interner Zinsfuß (IRR = 32,7%

IZF)

Kapitalwert (NPV-8%) $1,45 Mrd.

Betriebsrate 15.000 Tonnen pro Tag

für 40

Jahre

Kapitalkostenschätzung $482 Mio. über 2 Jahre

Amortisationszeit 2,7 Jahre

Kapitalkostenschätzung $482 Mio. über 2 Jahre

Netto-Lithiumrückgewinnu81,5%

ng

Base Case-Preis für $13.000/Tonne

Lithiumcarbonat

Durchschnittliche 24.042 Tonnen

Produktion

Lithiumcarbonat

Betriebskosten für $3.983/Tonne

Lithiumcarbonat

Der Grundpreis für Lithiumcarbonat basiert auf einer Marktstudie von Benchmark Research. Die PEA enthielt aktualisierte Mineralressourcen mit einer angezeigten Ressource von 831 Millionen Tonnen bei 867 ppm Li (3,835 Millionen Tonnen LCE) und eine abgeleitete Ressource von 1,12 Milliarden Tonnen bei 860 ppm Li (5,126 Millionen Tonnen LCE), ausgehend von einem Cut-off-Grad von 300 ppm Li.

PFS bereits angeregt:

GRE empfiehlt, als nächsten Schritt des Projekts die Prefeasibility Study (PFS) in Angriff zu nehmen. Sie umfasst Infill-Bohrungen, um die Ressourcenkategorien aufzuwerten und den Produktionsplan im Minengebiet zu optimieren. Bei den metallurgischen Untersuchungen werden die optimalen Bedingungen für das Laugen und die Konfiguration der Prozessanlage ermittelt sowie weitere Aufbereitungstests durchgeführt, die auf die Gewinnung von hochreinem, für Batterien geeignetes Lithiumcarbonat ausgerichtet sind.

Auf die Empfehlung von GRE hin werden weiterhin Untersuchungen auf seltene Erden, insbesondere Scandium, Neodym und Dysprosium, durchgeführt, die während der PEA in Lösung identifiziert wurden und potenziell förderbare Nebenprodukte sein könnten. Darüber könnten auch alternative Verarbeitungsmethoden von Vorteil sein, wie Membranen und Ionenaustauscherharze und Vergleichsstudien im Hinblick auf eine kapitalträchtige und absatzfähige Stromerzeugung für die Säureanlage.

Weiterhin werden erste Grundlagenerhebungen sowie hydrologische und geotechnische Untersuchungen vorgenommen. Das im Rahmen dieser vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) geschätzte Gesamtbudget beläuft sich auf 800.000 Dollar. Cypress wird diesen Empfehlungen nachkommen und in den nächsten ein bis zwei Monaten Infill-Bohrungen einleiten sowie die bereits begonnenen metallurgischen Tests fortführen. Cypress geht von einem Abschluss der PFS im ersten Quartal 2019 aus.

Zur wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA):

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch gesehen als zu spekulativ angesehen werden, als dass ökonomische Überlegungen darauf angewendet werden könnten, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es ist außerdem keinesfalls sicher, ob die PEA realisiert wird. Rohstoffvorkommen sind nicht automatisch bauwürdig und ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit ist nicht bewiesen.

Der technische Bericht wurde von der Firma Global Resource Engineering (GRE) in Denver, Colorado, gemäß NI 43-101 verfasst. Die Mitarbeiter von GRE, Terre A. Lane, J. Todd Harvey, Hamid Samari und J. J. Brown, und Todd Fayram von Continental Metallurgical Services sind die für diesen Bericht verantwortlichen Sachverständigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf die PEA wurden von Terre Lane von GRE geprüft und genehmigt. Er ist Sachkundiger nach der Definition im National Instrument 43-101 und von Cypress unabhängig. GRE hat die Darstellung der PEA-Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Cypress Development Corp.:

Cypress Development Corp. ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley gerichtet ist, das sich unmittelbar östlich der von Albemarle betriebenen Mine Silver Peak, dem einzigen Lithiumsole-Bergbaubetrieb in Nordamerika, befindet. Im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten hat Cypress eine ausgedehnte Lagerstätte mit lithiumhaltigem Tonstein direkt neben dem Solefeld entdeckt.

Cypress Development Corp. verfügt über rund 62,0 Millionen ausgegebene und ausstehende Aktien.

Um mehr über Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website auf www.cypressdevelopmentcorp.com.

